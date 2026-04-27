المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: خطتنا قائمة على صياغة تفاهم لوقف الحرب وستتم مناقشة كيفية تنفيذها خلال 30 يوما
بقائي: لم نتفاوض أبدا تحت ضغط المواعيد أو الإنذارات النهائية وضمان الاتفاق هو قوة إيران
الإيرانيون يحيون ذكرى أربعينية الشهيد علي لاريجاني بالتزامن مع التجمعات الشعبية اليومية في ساحات طهران
سقوط شهيدين في غارة للطيران الحربي المعادي على بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا مقرّاً قياديّاً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية
قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة
حماس: التهديد باستئناف العمليات العسكرية في غزة انتهاك لاتفاق وقف الحرب ويعكس نيات "إسرائيل" بتصعيد العدوان
حماس: التهديدات لا تتماشى مع الروح الإيجابية التي تعاملت بها الحركة والفصائل الفلسطينية مع مقترح الوسطاء
حماس: نتعاطى باهتمام وإيجابية مع طروح الوسطاء رغم الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب على غزة
الخارجية الإيرانية: الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن مقترحنا وسنبحثه ونرد عليه

عراقجي: 40 يوما من المقاومة يجب ان تمكننا من استعادة حقوق شعبنا وتأمين مصالحه

الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٦
٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش
عراقجي: 40 يوما من المقاومة يجب ان تمكننا من استعادة حقوق شعبنا وتأمين مصالحه
قال وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي في سانت بطرسبورغ التي وصلها فجر اليوم الاثنين، ان 40 يوما من المقاومة يجب ان تمكننا من استعادة حقوق شعبنا وتأمين مصالحه، مستعرضا في الوقت نفسه نتائج زياراته الى باكستان وسلطنة عمان وطبيعة زيارته لروسيا.

وقال الوزير عراقجي في تصريح صحفي له في سانت بطرسبورغ الروسية: "كما ترون، كانت لدينا مشاورات وثيقة مع روسيا باستمرار، وأجرينا مباحثات مستمرة وثنائية حول مجموعة واسعة من القضايا، ولا سيما القضايا الإقليمية".

وتابع: لبعض الوقت، وبسبب حرب رمضان المفروضة، حدثت فجوة في اللقاءات.

وقال: اغتنمنا هذه الفرصة التي أتيحت، وتزامناً مع استمرار زياراتي إلى باكستان وعُمان، تم ترتيب السفر إلى روسيا، وأتيحت لنا هذه الفرصة للتشاور مع أصدقائنا الروس حول التطورات المرتبطة بالحرب خلال هذه الفترة والوضع الحالي.

وعن فحوى زياراته الى باكستان (زارها مرتين) وعمان قال الوزير عرقجي: زياراتي إلى باكستان وعُمان كانت زيارات ثنائية.

وأوضح انه بالنسبة لباكستان، فقد اضطلعت في الفترة الأخيرة بدور مهم في الوساطة في المفاوضات الإيرانية الأميركية، وكان من الضروري أن نتبادل الحديث حول آخر التطورات.

وقال: على أي حال، طرأت تطورات في مسار المفاوضات، وقد تسبب النهج الخاطئ والمطامع الأميركية في عدم تمكن جولة المفاوضات السابقة من تحقيق أهدافها على الرغم من التقدم المحرز. لذا، كان من الضروري دراسة الوضع الحالي والتشاور بشأنه مع أصدقائنا في باكستان.

وأردف قائلا: أجرينا مشاورات جيدة مع أصدقائنا في باكستان، وكانت الزيارة ناجحة جداً ولله الحمد. استعرضنا ما مضى، وتحدثنا حول أي مسار وفي أي ظروف يمكن أن تستمر المفاوضات. على أي حال، فإن أربعين يوماً من المقاومة البطولية للشعب الإيراني يجب أن تمكننا من استعادة حقوق الشعب الإيراني وتأمين مصالح البلاد.

وعن زيارته لمسقط قال وزير الخارجية الايراني: عُمان بلد صديق وقريب لنا، وقد اتخذت مواقف جيدة جداً في هذه الحرب. وكان من الضروري أن نجري لقاءً لتوسيع العلاقات مع جيراننا، خاصة في منطقة الخليج الفارسي، حتى نتمكن من إدارة المشاكل القائمة.

واضاف: نحن وعُمان بلدان ساحليان لمضيق هرمز، وكان من الضروري إجراء مشاورات بهذا الشأن.

وقال: المرور الآمن في مضيق هرمز هو قضية مهمة وعالمية، ونحن وعُمان كبلدين يشرفان على هذا المضيق، من الضروري أن يكون لدينا تنسيق وثيق لتأمين المصالح المشتركة. فأي إجراء يتم اتخاذه في هذا المجال، فإن مصالح إيران وعُمان تكون متورطة بشكل مباشر.

وختم قائلا: "ولله الحمد، هناك توافق كبير في الآراء بيننا وبين عُمان، كما اتفق الجانبان على استمرار المشاورات على مستوى الخبراء".

