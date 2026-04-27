المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: خطتنا قائمة على صياغة تفاهم لوقف الحرب وستتم مناقشة كيفية تنفيذها خلال 30 يوما
بقائي: لم نتفاوض أبدا تحت ضغط المواعيد أو الإنذارات النهائية وضمان الاتفاق هو قوة إيران
الإيرانيون يحيون ذكرى أربعينية الشهيد علي لاريجاني بالتزامن مع التجمعات الشعبية اليومية في ساحات طهران
سقوط شهيدين في غارة للطيران الحربي المعادي على بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا مقرّاً قياديّاً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية
قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة
حماس: التهديد باستئناف العمليات العسكرية في غزة انتهاك لاتفاق وقف الحرب ويعكس نيات "إسرائيل" بتصعيد العدوان
حماس: التهديدات لا تتماشى مع الروح الإيجابية التي تعاملت بها الحركة والفصائل الفلسطينية مع مقترح الوسطاء
حماس: نتعاطى باهتمام وإيجابية مع طروح الوسطاء رغم الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب على غزة
الخارجية الإيرانية: الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن مقترحنا وسنبحثه ونرد عليه

الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٦
١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش
بوتين لعراقجي: الشعب الإيراني يقاتل بشجاعة من أجل سيادته
تباحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الاخارجية الايراني عباس عراقجي اليوم الاثنين في سان بطرسبورغ، العلاقات الايرانية الروسية وتطورات الوضع في المنطقة بعد الحرب الصهيوامريكية المفروضة على ايران.

وقال بوتين خلال محادثاته مع وزير الخارجية عباس عراقجي: "أود أن أبدأ حديثنا بالإشارة إلى أنني تلقيت رسالة من قائد الثورة الاسلامية الايرانية الأسبوع الماضي".

وأضاف بوتين موجها كلامه لعراقجي: "أود أن أطلب منكم نقل خالص شكري وتقديري، وأؤكد أن روسيا، مثل إيران، تعتزم مواصلة علاقاتنا الاستراتيجية. أرجو منكم نقل شكري وتقديري لقائد الثورة على هذه الرسالة، وأطيب تمنياتي له بالصحة والنجاح".

وأوضح بوتين: ان "الشعب الإيراني يقاتل بشجاعة وبطولة من أجل سيادته، وروسيا تأمل أن يتجاوز الشعب الإيراني هذه الفترة العصيبة وأن يحل السلام في البلاد".

وأضاف: "بالتأكيد، نأمل بشدة أن يتجاوز الشعب الإيراني، مستلهما من شجاعته ورغبته في الاستقلال، هذه المرحلة الصعبة من المحن تحت قيادة قائد الثورة، وأن يسود السلام".

وأضاف بوتين: "روسيا ستفعل كل ما يصب في مصلحة إيران والدول الأخرى في المنطقة لضمان تحقيق السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن".

بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اللقاء:"لقد أثبت العالم أجمع أن الشعب الإيراني، بمقاومته وشجاعته، استطاع مقاومة الهجمات والعدوان الأمريكي، وسيصمد ويتجاوز هذه المرحلة".

وأضاف: "بالنسبة لنا، تمثل العلاقات الإيرانية الروسية شراكة استراتيجية على أعلى المستويات. وسنواصل المضي قدما في هذا المسار".

وعبر عراقجي عن سعادته بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبورغ، ونقل إليه أفضل التمنيات من قائد الثورة الاسلامية والرئيس مسعود بزشكيان.

وقال عراقجي: نشكر بوتين وروسيا على دعم إيران.

