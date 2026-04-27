بوتين لعراقجي: الشعب الإيراني يقاتل بشجاعة من أجل سيادته

وقال بوتين خلال محادثاته مع وزير الخارجية عباس عراقجي: "أود أن أبدأ حديثنا بالإشارة إلى أنني تلقيت رسالة من قائد الثورة الاسلامية الايرانية الأسبوع الماضي".



وأضاف بوتين موجها كلامه لعراقجي: "أود أن أطلب منكم نقل خالص شكري وتقديري، وأؤكد أن روسيا، مثل إيران، تعتزم مواصلة علاقاتنا الاستراتيجية. أرجو منكم نقل شكري وتقديري لقائد الثورة على هذه الرسالة، وأطيب تمنياتي له بالصحة والنجاح".

وأوضح بوتين: ان "الشعب الإيراني يقاتل بشجاعة وبطولة من أجل سيادته، وروسيا تأمل أن يتجاوز الشعب الإيراني هذه الفترة العصيبة وأن يحل السلام في البلاد".



وأضاف: "بالتأكيد، نأمل بشدة أن يتجاوز الشعب الإيراني، مستلهما من شجاعته ورغبته في الاستقلال، هذه المرحلة الصعبة من المحن تحت قيادة قائد الثورة، وأن يسود السلام".



وأضاف بوتين: "روسيا ستفعل كل ما يصب في مصلحة إيران والدول الأخرى في المنطقة لضمان تحقيق السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن".

بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اللقاء:"لقد أثبت العالم أجمع أن الشعب الإيراني، بمقاومته وشجاعته، استطاع مقاومة الهجمات والعدوان الأمريكي، وسيصمد ويتجاوز هذه المرحلة".



وأضاف: "بالنسبة لنا، تمثل العلاقات الإيرانية الروسية شراكة استراتيجية على أعلى المستويات. وسنواصل المضي قدما في هذا المسار".

وعبر عراقجي عن سعادته بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبورغ، ونقل إليه أفضل التمنيات من قائد الثورة الاسلامية والرئيس مسعود بزشكيان.

وقال عراقجي: نشكر بوتين وروسيا على دعم إيران.