عاجل:
المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: خطتنا قائمة على صياغة تفاهم لوقف الحرب وستتم مناقشة كيفية تنفيذها خلال 30 يوما
بقائي: لم نتفاوض أبدا تحت ضغط المواعيد أو الإنذارات النهائية وضمان الاتفاق هو قوة إيران
الإيرانيون يحيون ذكرى أربعينية الشهيد علي لاريجاني بالتزامن مع التجمعات الشعبية اليومية في ساحات طهران
سقوط شهيدين في غارة للطيران الحربي المعادي على بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا مقرّاً قياديّاً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية
قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة
حماس: التهديد باستئناف العمليات العسكرية في غزة انتهاك لاتفاق وقف الحرب ويعكس نيات "إسرائيل" بتصعيد العدوان
حماس: التهديدات لا تتماشى مع الروح الإيجابية التي تعاملت بها الحركة والفصائل الفلسطينية مع مقترح الوسطاء
حماس: نتعاطى باهتمام وإيجابية مع طروح الوسطاء رغم الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب على غزة
الخارجية الإيرانية: الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن مقترحنا وسنبحثه ونرد عليه

الكرملين: مستعدون لتقديم أي وساطة لتسوية القضايا حول إيران وإرساء السلام

الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٦
٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش
الكرملين: مستعدون لتقديم أي وساطة لتسوية القضايا حول إيران وإرساء السلام
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لتقديم أي وساطة لحل القضایا  بشأن إيران، وإرساء سلام دائم في الشرق الأوسط.

وقال بيسكوف، ردًا على أسئلة الصحفيين حول كيفية مساعدة موسكو في المفاوضات المستقبلية بشأن الحرب على إيران: "روسيا مستعدة لتقديم أي مساعٍ حميدة، وأي خدمات وساطة مقبولة لدى الطرفين. سنبذل قصارى جهدنا لضمان سيادة السلام في نهاية المطاف، سلام دائم، وعدم عودة الأعمال العدائية".

كما أعلن بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن موسكو ترحب باستمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران، وهي مقتنعة بأنه لا ينبغي العودة إلى العمليات القتالية في هذا الصراع تحت أي ظرف من الظروف.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نرحّب، في كل الأحوال، باستمرار المفاوضات واستمرار الهدنة. نرى أنه لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف العودة إلى العمليات القتالية، فهذا ليس في مصلحة شريكنا إيران، وليس في مصلحة الدول المطلّة على مضيق هرمز، كما أنه لا يصبّ في مصلحة الاقتصاد العالمي".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف يؤكد سلمية برنامج ايران النووي

متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف يؤكد سلمية برنامج ايران النووي

الكرملين: يجب أن تتمتع طهران بالحق غير المشروط في الطاقة النووية السلمية

الكرملين: يجب أن تتمتع طهران بالحق غير المشروط في الطاقة النووية السلمية

الكرملين: لا جدوى من مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا

الكرملين: لا جدوى من مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا

الكرملين: لا جدوى من مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا

الكرملين: لا جدوى من مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا

0% ...

آخرالاخبار

حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد مواقع وآليات إسرائيلية

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران والبرازيل

المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: خطتنا قائمة على صياغة تفاهم لوقف الحرب وستتم مناقشة كيفية تنفيذها خلال 30 يوما

بقائي: لم نتفاوض أبدا تحت ضغط المواعيد أو الإنذارات النهائية وضمان الاتفاق هو قوة إيران

الإيرانيون يحيون ذكرى أربعينية الشهيد علي لاريجاني بالتزامن مع التجمعات الشعبية اليومية في ساحات طهران

نائب الرئيس الايراني: صناعة النفط تألَّقت في الحرب وحافظت على استقرار البلاد

سقوط شهيدين في غارة للطيران الحربي المعادي على بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان

المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا مقرّاً قياديّاً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية

قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة

حماس: التهديد باستئناف العمليات العسكرية في غزة انتهاك لاتفاق وقف الحرب ويعكس نيات "إسرائيل" بتصعيد العدوان