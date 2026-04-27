الكرملين: مستعدون لتقديم أي وساطة لتسوية القضايا حول إيران وإرساء السلام

وقال بيسكوف، ردًا على أسئلة الصحفيين حول كيفية مساعدة موسكو في المفاوضات المستقبلية بشأن الحرب على إيران: "روسيا مستعدة لتقديم أي مساعٍ حميدة، وأي خدمات وساطة مقبولة لدى الطرفين. سنبذل قصارى جهدنا لضمان سيادة السلام في نهاية المطاف، سلام دائم، وعدم عودة الأعمال العدائية".

كما أعلن بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن موسكو ترحب باستمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران، وهي مقتنعة بأنه لا ينبغي العودة إلى العمليات القتالية في هذا الصراع تحت أي ظرف من الظروف.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نرحّب، في كل الأحوال، باستمرار المفاوضات واستمرار الهدنة. نرى أنه لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف العودة إلى العمليات القتالية، فهذا ليس في مصلحة شريكنا إيران، وليس في مصلحة الدول المطلّة على مضيق هرمز، كما أنه لا يصبّ في مصلحة الاقتصاد العالمي".