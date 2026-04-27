عراقجي يصف مباحثاته مع بوتين بالمثمرة ولافروف يعتبرها مفيدة

وقال عراقجي،في تصريح عقب لقائه مع الرئيس الروسي:عقدنا اجتماعًا مثمرًا للغاية مع السيد بوتين، استمر على الأرجح لأكثر من ساعة ونصف.

واضاف: نوقشت جميع القضايا، سواء في العلاقات الثنائية أو الإقليمية، بالإضافة إلى مناقشة الحرب والعدوان الأمريكي والصهيوني، وتم بحثها بالتفصيل، كما تم بحث التعاون بين البلدين، وطُرحت أفكار قيّمة للغاية.

وأكد عراقجي: توجد الآن أسس متينة للتعاون. وقد صرّح السيد بوتين أيضًا بأن روسيا، بل والعالم أجمع، يُعجب بالشعب الإيراني لمقاومته لأمريكا وانتصاره في هذه الحرب غير المتكافئة والظالمة.

وتوجه عراقجي بالشكر للأصدقاء الروس على دعمهم خلال هذه الحرب، وأكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواصلة العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع روسيا في ظل الظروف الجديدة.

عراقجي: ترامب يطلب إجراء مفاوضات مع إيران لأن أمريكا لم تحقق أهدافها

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، بأن طهران "تواجه أكبر قوة عظمى في العالم، لم تتمكن من تحقيق أهدافها"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة طلبت الدخول في مفاوضات مع طهران، وأن "هذا الطلب قيد الدراسة حاليًا".

وأوضح عراقجي، في تصريحات له اليوم عقب زيارته لسان بطرسبورغ الروسية للقاء بوتين، أن الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، تسعى إلى فتح باب الحوار بعد عدم تحقيق الأهداف المرجوة من سياساتها تجاه إيران.

وأضاف أن "طهران تتعامل مع هذه التطورات بحذر"، مؤكدًا أن "أي قرار بشأن التفاوض سيأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية الإيرانية والظروف الإقليمية والدولية".

لافروف: لقاء بوتين وعراقجي كان مثمراً

هذا و قد وصف وزير الخارجية الروسي لقاء نظيره الإيراني بولاديمير بوتين ونتائج محادثاتهما بأنها كانت مفيدة.

وصرح سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، بأن المباحثات التي أجراها ولاديمير بوتين مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، كانت مثمرة وذات نتائج ملموسة.