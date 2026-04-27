عاجل:
المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: خطتنا قائمة على صياغة تفاهم لوقف الحرب وستتم مناقشة كيفية تنفيذها خلال 30 يوما
بقائي: لم نتفاوض أبدا تحت ضغط المواعيد أو الإنذارات النهائية وضمان الاتفاق هو قوة إيران
الإيرانيون يحيون ذكرى أربعينية الشهيد علي لاريجاني بالتزامن مع التجمعات الشعبية اليومية في ساحات طهران
سقوط شهيدين في غارة للطيران الحربي المعادي على بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا مقرّاً قياديّاً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية
قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة
حماس: التهديد باستئناف العمليات العسكرية في غزة انتهاك لاتفاق وقف الحرب ويعكس نيات "إسرائيل" بتصعيد العدوان
حماس: التهديدات لا تتماشى مع الروح الإيجابية التي تعاملت بها الحركة والفصائل الفلسطينية مع مقترح الوسطاء
حماس: نتعاطى باهتمام وإيجابية مع طروح الوسطاء رغم الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب على غزة
الخارجية الإيرانية: الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن مقترحنا وسنبحثه ونرد عليه

عراقجي يصف مباحثاته مع بوتين بالمثمرة ولافروف يعتبرها مفيدة

الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٦
٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش
عراقجي يصف مباحثاته مع بوتين بالمثمرة ولافروف يعتبرها مفيدة
صرح وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي: عقدنا اجتماعًا مثمرًا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استمر لأكثر من ساعة ونصف فيما وصف نظيره الروسي سرغئي لافروف اللقاء بالمفيد.

وقال عراقجي،في تصريح عقب لقائه مع الرئيس الروسي:عقدنا اجتماعًا مثمرًا للغاية مع السيد بوتين، استمر على الأرجح لأكثر من ساعة ونصف.

واضاف: نوقشت جميع القضايا، سواء في العلاقات الثنائية أو الإقليمية، بالإضافة إلى مناقشة الحرب والعدوان الأمريكي والصهيوني، وتم بحثها بالتفصيل، كما تم بحث التعاون بين البلدين، وطُرحت أفكار قيّمة للغاية.

وأكد عراقجي: توجد الآن أسس متينة للتعاون. وقد صرّح السيد بوتين أيضًا بأن روسيا، بل والعالم أجمع، يُعجب بالشعب الإيراني لمقاومته لأمريكا وانتصاره في هذه الحرب غير المتكافئة والظالمة.

وتوجه عراقجي بالشكر للأصدقاء الروس على دعمهم خلال هذه الحرب، وأكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواصلة العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع روسيا في ظل الظروف الجديدة.

عراقجي: ترامب يطلب إجراء مفاوضات مع إيران لأن أمريكا لم تحقق أهدافها

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، بأن طهران "تواجه أكبر قوة عظمى في العالم، لم تتمكن من تحقيق أهدافها"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة طلبت الدخول في مفاوضات مع طهران، وأن "هذا الطلب قيد الدراسة حاليًا".

وأوضح عراقجي، في تصريحات له اليوم عقب زيارته لسان بطرسبورغ الروسية للقاء بوتين، أن الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، تسعى إلى فتح باب الحوار بعد عدم تحقيق الأهداف المرجوة من سياساتها تجاه إيران.

وأضاف أن "طهران تتعامل مع هذه التطورات بحذر"، مؤكدًا أن "أي قرار بشأن التفاوض سيأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية الإيرانية والظروف الإقليمية والدولية".

لافروف: لقاء بوتين وعراقجي كان مثمراً

هذا و قد وصف وزير الخارجية الروسي لقاء نظيره الإيراني بولاديمير بوتين ونتائج محادثاتهما بأنها كانت مفيدة.

وصرح سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، بأن المباحثات التي أجراها ولاديمير بوتين مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، كانت مثمرة وذات نتائج ملموسة.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

بوتين لعراقجي: الشعب الإيراني يقاتل بشجاعة من أجل سيادته

بوتين لعراقجي: الشعب الإيراني يقاتل بشجاعة من أجل سيادته

دلالات التحرك الدبلوماسي الايراني وجولة عراقجي في 3 دول

دلالات التحرك الدبلوماسي الايراني وجولة عراقجي في 3 دول

عراقجي يصل مدينة سانت بطرسبرغ للقاء بوتين

عراقجي يصل مدينة سانت بطرسبرغ للقاء بوتين

0% ...

آخرالاخبار

حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد مواقع وآليات إسرائيلية

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران والبرازيل

المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: خطتنا قائمة على صياغة تفاهم لوقف الحرب وستتم مناقشة كيفية تنفيذها خلال 30 يوما

بقائي: لم نتفاوض أبدا تحت ضغط المواعيد أو الإنذارات النهائية وضمان الاتفاق هو قوة إيران

الإيرانيون يحيون ذكرى أربعينية الشهيد علي لاريجاني بالتزامن مع التجمعات الشعبية اليومية في ساحات طهران

نائب الرئيس الايراني: صناعة النفط تألَّقت في الحرب وحافظت على استقرار البلاد

سقوط شهيدين في غارة للطيران الحربي المعادي على بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان

المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا مقرّاً قياديّاً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية

قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة

حماس: التهديد باستئناف العمليات العسكرية في غزة انتهاك لاتفاق وقف الحرب ويعكس نيات "إسرائيل" بتصعيد العدوان