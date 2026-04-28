بقائي: إصرار أوروبا على العقوبات غير الإنسانية ضد ايران أمر مخزٍ وينم عن النفاق

وكتب بقائي في منشور على منصة إكس، ردا على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية التي ادعت فيها أنه "من المبكر الحديث عن رفع العقوبات عن إيران":

واضاف متحدث الخارجية الايرانية: "إن العقوبات غير الإنسانية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد إيران لم تكن لها صلة قط بـ "حقوق الإنسان"؛ بل صُممت منذ البداية لانتهاك الحقوق الأساسية للإيرانيين.

وتابع: لا أحد يصدق هذا العرض المبتذل. هذه الإيماءات الاستعراضية لن تمنحكم ذرة من المصداقية على الساحة الدولية؛ بل إنها لا تؤدي إلا إلى كشف النهج المنافق وازدواجية المعايير لدى الهيئة الحاكمة في أوروبا، كما تُسرّع من وتيرة سقوط أوروبا في ورطة عدم الأهمية وفقدان التأثير."