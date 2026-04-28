الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٦
١١:٢٨ بتوقيت غرينتش
أولى قوافل الحجاج الإيرانيين تصل المدينة المنورة
دخلت أولى قوافل الحجاج الإيرانيين، اليوم الاثنين ، المدينة المنورة، لموسم الحج للعام الجاري.

وكان في استقبال قافلة الحجاج الایرانیين الاولى، مسؤولو وزارة الحج والعمرة السعودية، والقنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة، ومدير مكتب تمثيل منظمة الحج والزيارة الايرانية في المملكة العربية السعودية، ورئيس وأعضاء مقر بعثة الحجاج الايرانية في المدينة المنورة.

ووفقًا لمركز معلومات الحج والزيارة الايرانية، فقد غادرت أولى قوافل الحج الايرانية للعام الجاري، مطار الإمام الخميني (رض) متجهةً إلى المدينة المنورة يوم الاثنين، وعلى متنها 260 حاجا.

ومن المقرر أن يبدأ جميع الحجاج الإيرانيين رحلتهم في المدينة المنورة، ثم يتوجهون إلى مكة المكرمة بعد قضاء ست ليالٍ وسبعة أيام فيها.

وسيبلغ عدد الحجاج الإيرانيين الذين سيدخلون أرض الوحي هذا العام حوالي 30 ألف حاج.

يذكر ان حصة الجمهورية الاسلامية الايرانية تبلغ 86 الف حاج كل عام، ولكن نظرا للظروف الطارئة الحاصلة بسبب العدوان الصهيوني الاميركي على البلاد ومحدودية الرحلات الجوية فقد تم خفض العدد الى 30 الفا.

