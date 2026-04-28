المقاومة الاسلامية تستهدف جرافة D9 ودبابة ميركافا جنوب لبنان

وفي عملية تزامنت مع تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية، استهدف مجاهدو المقاومة دبابة "ميركافا" في بلدة القنطرة بمحلقة انقضاضية، ما أدّى إلى إصابتها بشكلٍ مؤكد.

وتأتي هذه العمليات في إطار الدفاع عن لبنان وشعبه، ورداً حاسماً على استمرار العدو الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، واستهدافه الممنهج للقرى الحدودية وعمليات هدم البيوت التي طالت جبهة الجنوب.

بدوره، أفادت مصادر في جنوب لبنان بأنّ "المقاومة الإسلامية هاجمت بالمسيرات قوات الاحتلال بأكثر من موقع في الجنوب".

وصباح اول أمس الأحد، قتل جندي إسرائيلي، وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة في بلدة الطيبة في جنوبي لبنان.