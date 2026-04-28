عراقجي: التواصل مع روسيا مستمر على أعلى المستويات

واضاف عراقجي في منشوره، في وقت تمر فيه المنطقة بتحولات كبرى وحاسمة، من حسن الحظ أن تواصلنا مع روسيا مستمر على أعلى المستويات.

وأضاف، لقد أظهرت التطورات الأخيرة بشكل جلي عمق وصلابة شراكتنا الاستراتيجية. وبينما تشهد علاقاتنا توسعاً مستمراً، فإننا نقدر التضامن القائم ونرحب بدعم روسيا للمسار الدبلوماسي.

ووصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، فجر أمس الإثنين، إلى مدينة سانت بطرسبرغ في إطار زيارة رسمية إلى الاتحاد الروسي.

والتقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء يوم الإثنين، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح عراقجي عقب لقائه الرئيس الروسي قائلاً: لقد عقدنا اجتماعاً جيداً جداً مع السيد بوتين. ربما استغرق اللقاء أكثر من ساعة ونصف. تمت مناقشة وبحث كافة القضايا بالتفصيل، سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو الملفات الإقليمية، وصولاً إلى قضية الحرب وعدوان النظام الأمريكي والكيان الصهيوني، كما تم التطرق إلى التعاون المشترك بين البلدين، وطُرحت أفكار جيدة للغاية في هذا الصدد.