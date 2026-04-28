المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: خطتنا قائمة على صياغة تفاهم لوقف الحرب وستتم مناقشة كيفية تنفيذها خلال 30 يوما
بقائي: لم نتفاوض أبدا تحت ضغط المواعيد أو الإنذارات النهائية وضمان الاتفاق هو قوة إيران
الإيرانيون يحيون ذكرى أربعينية الشهيد علي لاريجاني بالتزامن مع التجمعات الشعبية اليومية في ساحات طهران
سقوط شهيدين في غارة للطيران الحربي المعادي على بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا مقرّاً قياديّاً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية
قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة
حماس: التهديد باستئناف العمليات العسكرية في غزة انتهاك لاتفاق وقف الحرب ويعكس نيات "إسرائيل" بتصعيد العدوان
حماس: التهديدات لا تتماشى مع الروح الإيجابية التي تعاملت بها الحركة والفصائل الفلسطينية مع مقترح الوسطاء
حماس: نتعاطى باهتمام وإيجابية مع طروح الوسطاء رغم الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب على غزة
الخارجية الإيرانية: الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن مقترحنا وسنبحثه ونرد عليه

مرحبا بدعم روسيا للمسار الدبلوماسي..

عراقجي: التواصل مع روسيا مستمر على أعلى المستويات

الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦
٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش
عراقجي: التواصل مع روسيا مستمر على أعلى المستويات
كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور له على منصة إكس، أن التواصل مع روسيا مستمر على أعلى المستويات، مرحبا بدعم روسيا للمسار الدبلوماسي.

واضاف عراقجي في منشوره، في وقت تمر فيه المنطقة بتحولات كبرى وحاسمة، من حسن الحظ أن تواصلنا مع روسيا مستمر على أعلى المستويات.

وأضاف، لقد أظهرت التطورات الأخيرة بشكل جلي عمق وصلابة شراكتنا الاستراتيجية. وبينما تشهد علاقاتنا توسعاً مستمراً، فإننا نقدر التضامن القائم ونرحب بدعم روسيا للمسار الدبلوماسي.

ووصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، فجر أمس الإثنين، إلى مدينة سانت بطرسبرغ في إطار زيارة رسمية إلى الاتحاد الروسي.

عراقجي يصف مباحثاته مع بوتين بالمثمرة ولافروف يعتبرها مفيدة

والتقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء يوم الإثنين، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح عراقجي عقب لقائه الرئيس الروسي قائلاً: لقد عقدنا اجتماعاً جيداً جداً مع السيد بوتين. ربما استغرق اللقاء أكثر من ساعة ونصف. تمت مناقشة وبحث كافة القضايا بالتفصيل، سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو الملفات الإقليمية، وصولاً إلى قضية الحرب وعدوان النظام الأمريكي والكيان الصهيوني، كما تم التطرق إلى التعاون المشترك بين البلدين، وطُرحت أفكار جيدة للغاية في هذا الصدد.

روسيا تدافع عن حقوق إيران في مضيق هرمز

بقائي: إصرار أوروبا على العقوبات غير الإنسانية ضد ايران أمر مخزٍ وينم عن النفاق

إيرواني: حصار إيران واحتجاز سفنها يُعد انتهاكاً للقوانين الدولية

عراقجي يصف مباحثاته مع بوتين بالمثمرة ولافروف يعتبرها مفيدة

