عاجل:
حماس: التهديدات لا تتماشى مع الروح الإيجابية التي تعاملت بها الحركة والفصائل الفلسطينية مع مقترح الوسطاء
مستشار قائد الثورة الاسلامية: تهديدات ترمب تدل على عدم إلمامه بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم
مستشار قائد الثورة الاسلامية: سحب قوات أمريكا من ألمانيا والمشاكل الفنية لسفنها مؤشرات على انهيار أوهام البيت الأبيض
الیابان تايمز: ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليابان مع ارتفاع تكاليف التغليف البلاستيكي نتيجة الحرب
الجيش الأميركي: يعلن فقد جنديين أميركيين أمس في مناورات الأسد الأفريقي بالمغرب
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهداف تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدو بمحيط مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة بالأسلحة الصاروخية
أوبك: الدول السبع قررت تعديل الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا في إطار التزامها بدعم استقرار سوق النفط
مصادر لبنانية: 3 شهداء في غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة صفد البطيخ جنوبي البلاد
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا تجمعاً لآليات وجنود جيش العدو في بلدة البياضة بمسيرة انقضاضية وحققنا إصابة مؤكدة
الخارجية الإيرانية: عراقجي أطلع نظيره العماني على جهود إنهاء الحرب والعمل على إحلال السلام في المنطقة

سر "الخط الأصفر" في غزة.. أبو الغيط يفضح مخططا إسرائيليا خطيرا

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦
٠١:١٧ بتوقيت غرينتش
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن النقاشية حول الحالة في الشرق الأوسط، إن الأزمة الكبرى التي تعيشها المنطقة يجب ألا تحرف الأنظار عن السبب الرئيسي والمستديم لانعدام الاستقرار، وهو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ولأراضٍ عربية أخرى.

ووصف أبو الغيط السياسة الإسرائيلية بأنها "سياسة الحرب المستمرة" التي تبقي على المواجهة العسكرية قائمة على جبهات متعددة، من خلال تنفيذ سياسات استفزازية تشمل قضم الأراضي في غزة ولبنان وسوريا، وتكثيف الاستيطان غير المسبوق في عنفه وتوسعه في الضفة الغربية.

وأشار أبو الغيط إلى أن "إسرائيل"لم تكتف بذلك "بل ذهبت لتعبث بالاستقرار في القرن الإفريقي من خلال المساس بوحدة أراضي الصومال والاعتراف بإقليم مارق على الدولة في مخالفة لقرارات مجلس الأمن وأحكام القانون الدولي".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية "الاستيطانية التوسعية" تفتقر إلى أي رؤية حقيقية للسلام، وتعمل على "الصراع المستمر" في اتجاه معاكس لخطة الرئيس ترامب المكونة من عشرين نقطة، ومخالفة لروح ونص قرار مجلس الأمن رقم 2803 الذي فتح أفقاً جديداً نحو تسوية على أساس "حل الدولتين".

وفيما يتعلق بغزة أشار أبو الغيط إلى أن "إسرائيل" رسمت خطا جديدا وتتعامل مع وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي بوساطة أمريكية وإقليمية كترتيب من جانب واحد لا يلزمها.

وأكد تأييد الجامعة العربية لعناصر خطة ترامب المتعلقة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي الكامل ونزع سلاح حماس، مطالبا بتنفيذها بالتوازي والتزامن.

وتطرق إلى معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في الخيام دون أفق لإعادة الإعمار، مشيرا إلى عدم تفعيل قوة الاستقرار في غزة وعدم دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع كما نص عليه قرار 2803. وجدد دعم الجامعة العربية الكامل لوكالة الأونروا، مطالبا بحمايتها بدلاً من محاولات تصفيتها.

أما في الضفة الغربية فقد حذر أبو الغيط من مخطط إسرائيلي لضمها عملياً عبر تسريع الاستيطان، وتشجيع إرهاب المستوطنين، وخنق السلطة الفلسطينية ماليا بحجز أموال المقاصة منذ مايو الماضي، محذرا من أن هذه السياسات تحول "حل الدولتين" إلى حلم بعيد المنال.

وبشأن لبنان رحب أبو الغيط بإعلان الرئيس الأمريكي في 16 أبريل الجاري عن وقف إطلاق النار، مؤكدا الدعم الكامل لحكومة لبنان في استعادة سيادتها، ومطالبا بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية لعودة النازحين.

واختتم أبو الغيط كلمته بالتأكيد على أن "الوهم القائم على أن القوة العسكرية تحقق الأمن لوحدها مجرد وهم"، مشددا على أن الأمن يأتي من السلام القائم على العدل، وليس من السلاح، داعيا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بدور فعال وحقيقي لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

إيرواني: الكيان الصهيوني الإرهابي يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن الإقليميين

