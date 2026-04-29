شهرام إيراني: الأميركيون انتقلوا من القرصنة البحرية إلى احتجاز الرهائن فهم يحتجزون الطواقم وعائلاتهم كرهائن
شهرام إيراني: اضطرت أمريكا لإجراء إصلاحات وإرسال المزيد من المدمّرات، والمنصات الصاروخية، ومع ذلك ما زالوا متوقفين
شهرام إيراني: نفذت البحرية الإيرانية 7 عمليات صاروخية ضد حاملة الطائرات آبراهام لنكولن، ولم تتمكن اميركا لفترة من تشغيل طائراتها وإجراء العمليات الجوية
شهرام إيراني: أغلقنا مضيق هرمز من بحر العرب، وإذا تقدموا أكثر، سنتصرف عملياً وبسرعة
قائد بحرية الجيش الإيراني: قريبا سيرى العدو أسلحتنا الجديدة التي يخشاها وستكون بجواره مباشرة
قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام ايراني: سفننا في حالة تحرك مستمر من وإلى موانئ البلاد
بقائي: لقد حوّلت هذه الحكومات نفسها عملياً إلى شريك لأميركا والكيان الإسرائيلي في ارتكاب جرائم شنيعة ضد الشعب الإيراني
المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: فكرة إيقاف صادرات النفط الإيرانية أو سد طريق وارداتنا هي أمر غير ممكن إطلاقاً
المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: إغلاق مضيق باب المندب قد يضع الغرب أمام تحديات جسيمة
بقائي: نستنكر فرض عقوبات لا إنسانية ضد الشعب البحريني الأصيل بما في ذلك سلب جنسيتهم

عراقجي يؤكد ضرورة إدانة المجتمع الدولي لجرائم الحرب

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦
١١:٥٨ بتوقيت غرينتش
عراقجي يؤكد ضرورة إدانة المجتمع الدولي لجرائم الحرب
أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، خلال لقائه رئيسة الصليب الأحمر "ميريانا سبولياريك ايغر"، اليوم الاربعاء ضرورة إدانة المجتمع الدولي لجرائم الحرب.

ووصلت "ايغير" إلى إيران أمس الثلاثاء، على رأس وفد أممي رسمي، حيث استقبلها مسؤولو مدينة أستارا شمال إيران.

تجدر الإشارة إلى الزيارة الحالية لرئيسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر لإيران جاءت لتأكيد دور هذه المنظمة ورسالتها المحددة في إطار مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني؛ مؤكدة استعداد هذه المنظمة الاممية لتعزيز التعاون مع إيران بما في ذلك جمعیة الهلال الأحمر الإيراني.

علما بأن زيارة هذه المسؤولة الأممية لطهران تستغرق يومين، تتفقد خلالها المراكز العلاجية والمستشفيات والمناطق التي تضررت بفعل العدو الصهيو - أمريكي خلال الحرب المفروضة الثالثة، ولقاء المسؤولين الإيرانيين والتباحث معهم بشأن التعاون الثنائي.

موسكو ستتابع مجزرة مدرسة ميناب خلال زيارة مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة

إيران تطلب رسمياً من اللجنة الأولمبية الدولية تعليق أنشطة الكيان الصهيوني الرياضية

إيرواني: لإيران كامل الحق في مواجهة تصرفات أمريكا الوقحة وقرصنتها

عراقجي: استمرار الممارسات الأمريكية الخارجة عن القانون تهدد حرية الملاحة الدولية

مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سلوك اميركا يهدد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

بقائي: بعض دول مجلس التعاون انتهكت القانون الدولي وشاركت في العدوان على إيران

نائب وزير الخارجية: استهداف 130 ألف هدف مدني في إيران مثال على جرائم الحرب

