عراقجي يؤكد ضرورة إدانة المجتمع الدولي لجرائم الحرب

ووصلت "ايغير" إلى إيران أمس الثلاثاء، على رأس وفد أممي رسمي، حيث استقبلها مسؤولو مدينة أستارا شمال إيران.

تجدر الإشارة إلى الزيارة الحالية لرئيسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر لإيران جاءت لتأكيد دور هذه المنظمة ورسالتها المحددة في إطار مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني؛ مؤكدة استعداد هذه المنظمة الاممية لتعزيز التعاون مع إيران بما في ذلك جمعیة الهلال الأحمر الإيراني.

علما بأن زيارة هذه المسؤولة الأممية لطهران تستغرق يومين، تتفقد خلالها المراكز العلاجية والمستشفيات والمناطق التي تضررت بفعل العدو الصهيو - أمريكي خلال الحرب المفروضة الثالثة، ولقاء المسؤولين الإيرانيين والتباحث معهم بشأن التعاون الثنائي.