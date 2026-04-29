شهرام إيراني: الأميركيون انتقلوا من القرصنة البحرية إلى احتجاز الرهائن فهم يحتجزون الطواقم وعائلاتهم كرهائن
شهرام إيراني: اضطرت أمريكا لإجراء إصلاحات وإرسال المزيد من المدمّرات، والمنصات الصاروخية، ومع ذلك ما زالوا متوقفين
شهرام إيراني: نفذت البحرية الإيرانية 7 عمليات صاروخية ضد حاملة الطائرات آبراهام لنكولن، ولم تتمكن اميركا لفترة من تشغيل طائراتها وإجراء العمليات الجوية
شهرام إيراني: أغلقنا مضيق هرمز من بحر العرب، وإذا تقدموا أكثر، سنتصرف عملياً وبسرعة
قائد بحرية الجيش الإيراني: قريبا سيرى العدو أسلحتنا الجديدة التي يخشاها وستكون بجواره مباشرة
قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام ايراني: سفننا في حالة تحرك مستمر من وإلى موانئ البلاد
بقائي: لقد حوّلت هذه الحكومات نفسها عملياً إلى شريك لأميركا والكيان الإسرائيلي في ارتكاب جرائم شنيعة ضد الشعب الإيراني
المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: فكرة إيقاف صادرات النفط الإيرانية أو سد طريق وارداتنا هي أمر غير ممكن إطلاقاً
المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: إغلاق مضيق باب المندب قد يضع الغرب أمام تحديات جسيمة
بقائي: نستنكر فرض عقوبات لا إنسانية ضد الشعب البحريني الأصيل بما في ذلك سلب جنسيتهم

لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى: عصر الاعتداءات بلا أثمان قد ولى

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦
٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش
لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى: عصر الاعتداءات بلا أثمان قد ولى
أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتهاون في الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني ووحدة أراضي البلاد، مؤكدة أن «عصر الاعتداءات بلا أثمان والبلطجة المتغطرسة قد ولى أمام إرادة الشعب الإيراني الفولاذية».

وقالت اللجنة في بيانها إن إيران، اعتمادًا على الإيمان والقدرات الدفاعية، عملت وستعمل على تثبيت حقوق شعبها في الميدان، مشددة على أن أي اعتداء أو تهديد جديد سيواجه برد حاسم ومؤلم.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية الإيرانية تتمتع بجاهزية كاملة، وبقدرات استخباراتية وتسليحية متقدمة، تجعلها قادرة على مواجهة أي تهديد محتمل من جانب الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني أو حلفائهما.

كما أشادت اللجنة بالوحدة والانسجام الوطني تحت قيادة اقائد الثورة الاسلامية، معتبرة أن هذه الوحدة شكلت الركيزة الأساسية لقوة البلاد وقدرتها على تجاوز الأزمات ومواجهة الضغوط الخارجية.

وفي جانب آخر، ثمّنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أداء الحكومة في إدارة البلاد خلال أيام "الحرب المفروضة الثالثة"، مؤكدة أن حماية معيشة المواطنين وتثبيت الأسواق باتت جزءًا لا ينفصل عن واجب الدفاع عن البلاد.

ودعت اللجنة الحكومة إلى تكثيف جهودها لتأمين السلع الأساسية، وضبط الأسعار، ومعالجة المشكلات الاقتصادية، معتبرة أن الاستقرار المعيشي للشعب يجب أن يسير بالتوازي مع الاقتدار العسكري لإظهار كفاءة النظام الإسلامي.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على التمسك بعهدها مع الإمام والشهداء، وبالعمل تحت توجيهات القيادة الإيرانية، مشيرة إلى أن تحقيق النصر بات أقرب من أي وقت مضى.

عراقجي يؤكد ضرورة إدانة المجتمع الدولي لجرائم الحرب

عراقجي يؤكد ضرورة إدانة المجتمع الدولي لجرائم الحرب

خسارة القدرة العسكرية الأمريكية في حرب غير متكافئة

خسارة القدرة العسكرية الأمريكية في حرب غير متكافئة

0% ...

عراقجي: استمرار الممارسات الأمريكية الخارجة عن القانون تهدد حرية الملاحة الدولية

مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سلوك اميركا يهدد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

بقائي: بعض دول مجلس التعاون انتهكت القانون الدولي وشاركت في العدوان على إيران

شهرام إيراني: الأميركيون انتقلوا من القرصنة البحرية إلى احتجاز الرهائن فهم يحتجزون الطواقم وعائلاتهم كرهائن

شهرام إيراني: اضطرت أمريكا لإجراء إصلاحات وإرسال المزيد من المدمّرات، والمنصات الصاروخية، ومع ذلك ما زالوا متوقفين

شهرام إيراني: نفذت البحرية الإيرانية 7 عمليات صاروخية ضد حاملة الطائرات آبراهام لنكولن، ولم تتمكن اميركا لفترة من تشغيل طائراتها وإجراء العمليات الجوية

نائب وزير الخارجية: استهداف 130 ألف هدف مدني في إيران مثال على جرائم الحرب

شهرام إيراني: أغلقنا مضيق هرمز من بحر العرب، وإذا تقدموا أكثر، سنتصرف عملياً وبسرعة

قائد بحرية الجيش الإيراني: قريبا سيرى العدو أسلحتنا الجديدة التي يخشاها وستكون بجواره مباشرة

قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام ايراني: سفننا في حالة تحرك مستمر من وإلى موانئ البلاد

