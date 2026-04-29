عاجل:
شهرام إيراني: الأميركيون انتقلوا من القرصنة البحرية إلى احتجاز الرهائن فهم يحتجزون الطواقم وعائلاتهم كرهائن
شهرام إيراني: اضطرت أمريكا لإجراء إصلاحات وإرسال المزيد من المدمّرات، والمنصات الصاروخية، ومع ذلك ما زالوا متوقفين
شهرام إيراني: نفذت البحرية الإيرانية 7 عمليات صاروخية ضد حاملة الطائرات آبراهام لنكولن، ولم تتمكن اميركا لفترة من تشغيل طائراتها وإجراء العمليات الجوية
شهرام إيراني: أغلقنا مضيق هرمز من بحر العرب، وإذا تقدموا أكثر، سنتصرف عملياً وبسرعة
قائد بحرية الجيش الإيراني: قريبا سيرى العدو أسلحتنا الجديدة التي يخشاها وستكون بجواره مباشرة
قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام ايراني: سفننا في حالة تحرك مستمر من وإلى موانئ البلاد
بقائي: لقد حوّلت هذه الحكومات نفسها عملياً إلى شريك لأميركا والكيان الإسرائيلي في ارتكاب جرائم شنيعة ضد الشعب الإيراني
المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: فكرة إيقاف صادرات النفط الإيرانية أو سد طريق وارداتنا هي أمر غير ممكن إطلاقاً
المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: إغلاق مضيق باب المندب قد يضع الغرب أمام تحديات جسيمة
بقائي: نستنكر فرض عقوبات لا إنسانية ضد الشعب البحريني الأصيل بما في ذلك سلب جنسيتهم

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦
٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش
أسعار النفط والغاز تقفز وخام برنت عند أعلى مستوى منذ شهر!
ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 5 بالمئة، الأربعاء، لتبلغ 117 دولارا للبرميل؛ جراء المخاوف بشأن إغلاق مضيق هرمز الذي تسبب به العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وذلك عقب تقرير إعلامي أفاد بأن الولايات المتحدة ستمدد حصارها على الموانئ الإيرانية، في عمل عدواني يخالف جميع المواثيق الدولية.

من جهتها صعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم يونيو/ حزيران 4.6 بالمئة، لتتجاوز 104.5 دولارات للبرميل، بحلول الساعة 14:30 “ت. غ”.

وبذلك سجلت الأسعار أعلى مستوى منذ شهر، مواصلة مكاسبها لليوم الثامن على التوالي.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لتمديد الحصار على الموانئ الإيرانية في محاولة ‌لإجبار طهران على الاستسلام".

ولاحقا قال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى أمس بكبار المسؤولين في ‌شركة شيفرون وشركات طاقة أخرى لبحث الخطوات الممكنة لتهدئة أسواق الطاقة في حال استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية أشهرا.

وأضاف المسؤول أن المحادثات تركزت على إنتاج النفط الأمريكي وعقود النفط الآجلة والشحن والغاز الطبيعي.

أسعار الغاز تقفز بـ5 بالمئة

من جهتها قفزت أسعار الغاز بالجملة في هولندا وبريطانيا بأكثر ‌من خمسة بالمئة اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات بورصة إنتركونتيننتال ‌إكستشينج أن العقد الهولندي القياسي لأقرب شهر استحقاق في مركز (تي.تي.إف) قفز ‌5.35 بالمئة إلى 45.93 يورو للميغاوات/ساعة، أو 15.73 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية، بحلول الساعة 13:39 بتوقيت رينتش. وارتفع العقد البريطاني لأقرب شهر استحقاق 5.16 بالمئة إلى 114.00 بنسا لكل وحدة حرارية.

وتتأثر أسعار النفط والغاز بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، ما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة بسبب الحرب على إيران منذ 28 فبراير/ شباط، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.

وردا على العدوان، أعلنت إيران في 2 مارس/ آذار تقييد الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر منه قبل الحرب 20 بالمئة من صادرات النفط العالمية.

ومع بداية هدنة في 8 أبريل/ نيسان، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، لكنها قررت غلقه لاحقا، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

وتخيّم على الأسواق العالمية مخاوف من احتمال استمرار الوضع الراهن في مضيق هرمز أو انهيار الهدنة واستئناف الحرب، في ظل جمود بمسار المفاوضات.

روابط ذات صلة

لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى: عصر الاعتداءات بلا أثمان قد ولى

لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى: عصر الاعتداءات بلا أثمان قد ولى

وزير النفط الايراني: القدرات العسكرية الإيرانية أثارت احترام العالم

وزير النفط الايراني: القدرات العسكرية الإيرانية أثارت احترام العالم

0% ...

خبير عسكري يمني: القبة الحديدية في الإمارات هدف مشروع في المرحلة المقبلة

وزارة الخارجية في حكومة صنعاء: حل الوضع في مضيق هرمز يكمن في إنهاء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران

إيران...اعتقال أربعة عناصر من زمر ارهابية انفصالية

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا حربا غير مبررة ضد إيران في انتهاك صارخ للقانون الدولي

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على بلادنا استهدفت بنى تحتية مدنية وأدت إلى استشهاد 3375 مدنيا على الأقل

ارتفاع أسعار النفط الى 111 دولاراً للبرميل

النفط يشتعل فوق 111 دولارا

رويترز: ضغوط هائلة على ترامب لإنهاء الحرب مع إيران

إيران.. تفكيك قنبلة من طراز جي بي يو-57 الخارقة للتحصينات

المساعد السياسي لقائد بحرية حرس الثورة الإسلامية محمد أكبر زاده: سنرد على كل عملٍ عدائي جديد بمفاجأة جديدة

مندوب لبنان في مجلس الأمن: إسرائيل تعمل حاليا على تقويض جهود واشنطن لخفض التصعيد والتوصل لحلول سلمية مستدامة