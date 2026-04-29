ايران وامريكا.. مسار المفاوضات وشروطها

وفيما يتعلق بقراءة في مسار الاتصالات الجارية حول المفاوضات الايرانية الامريكية بوساطة باكستانية، قال الكاتب السياسي محمد علوش إن الاطراف جميعا لا ترغب بعودة الحرب بشكلها السابق ولكنها في نفس الوقت هي ترفض الخروج بمنطق الهزيمة.

وقال ان واشنطن تبحث عن مخرج يلتفّ على تبعات الحرب وتخوض تفاوضًا كأنّ 40 يومًا من القتال لم تحدث، وتطالب طهران بشروطٍ ما قبل الحرب. إيران من جهتها تعاملت مع تكاليف الصراع وصمدت لأربعين يومًا، وتريد اتفاقًا يضمن عدم تجدد الحرب ويسقط أي محاولات لنبذ مكتسباتها العسكرية وتحويلها إلى مكاسب سياسية.

