بقائي يدين اتهامات السلطات البحرينية الباطلة ضد إيران

ودان المتحدث باسم وزارة الخارجية نهج السلطات البحرينية في فرض عقوبات لا إنسانية على الشعب البحريني، بما في ذلك سحب الجنسیة، وقال أن: قرار الحكومة البحرينية بسحب الجنسية من مواطنين بحرينيين بذريعة التعاطف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتعبير عن الكراهية لجرائم الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الشعب الإيراني يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ودليلًا على النهج التمييزي الذي يتبعه حكام هذا البلد تجاه شعبهم.

وأشار بقائي إلى أن الحكومة البحرينية لا يمكنها، عبر اثارة الاجواء، تشتيت انتباه الرأي العام في البحرين والمنطقة عن مسؤوليتها المباشرة في دعم ومؤازرة المعتدين الأمريكيين والإسرائيليين على الشعب الإيراني.

واعلنت السلطات البحرينية، يوم الاثنين، بأنها سحبت الجنسية من 69 شخصاً لما وصفته بـ "صلتهم بجهات أجنبية وتمجيدهم للهجمات الإيرانية".

وجاء هذا القرار بعد اعتقال عشرات الأشخاص لنشرهم آراء على مواقع التواصل الاجتماعي وصفتها المنامة بأنها تزعزع الاستقرار وتهدد النظام العام.