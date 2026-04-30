شهرام إيراني: الأميركيون انتقلوا من القرصنة البحرية إلى احتجاز الرهائن فهم يحتجزون الطواقم وعائلاتهم كرهائن
شهرام إيراني: اضطرت أمريكا لإجراء إصلاحات وإرسال المزيد من المدمّرات، والمنصات الصاروخية، ومع ذلك ما زالوا متوقفين
شهرام إيراني: نفذت البحرية الإيرانية 7 عمليات صاروخية ضد حاملة الطائرات آبراهام لنكولن، ولم تتمكن اميركا لفترة من تشغيل طائراتها وإجراء العمليات الجوية
شهرام إيراني: أغلقنا مضيق هرمز من بحر العرب، وإذا تقدموا أكثر، سنتصرف عملياً وبسرعة
قائد بحرية الجيش الإيراني: قريبا سيرى العدو أسلحتنا الجديدة التي يخشاها وستكون بجواره مباشرة
قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام ايراني: سفننا في حالة تحرك مستمر من وإلى موانئ البلاد
بقائي: لقد حوّلت هذه الحكومات نفسها عملياً إلى شريك لأميركا والكيان الإسرائيلي في ارتكاب جرائم شنيعة ضد الشعب الإيراني
المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: فكرة إيقاف صادرات النفط الإيرانية أو سد طريق وارداتنا هي أمر غير ممكن إطلاقاً
المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: إغلاق مضيق باب المندب قد يضع الغرب أمام تحديات جسيمة
بقائي: نستنكر فرض عقوبات لا إنسانية ضد الشعب البحريني الأصيل بما في ذلك سلب جنسيتهم