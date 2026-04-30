شهرام إيراني: الأميركيون انتقلوا من القرصنة البحرية إلى احتجاز الرهائن فهم يحتجزون الطواقم وعائلاتهم كرهائن
شهرام إيراني: اضطرت أمريكا لإجراء إصلاحات وإرسال المزيد من المدمّرات، والمنصات الصاروخية، ومع ذلك ما زالوا متوقفين
شهرام إيراني: نفذت البحرية الإيرانية 7 عمليات صاروخية ضد حاملة الطائرات آبراهام لنكولن، ولم تتمكن اميركا لفترة من تشغيل طائراتها وإجراء العمليات الجوية
شهرام إيراني: أغلقنا مضيق هرمز من بحر العرب، وإذا تقدموا أكثر، سنتصرف عملياً وبسرعة
قائد بحرية الجيش الإيراني: قريبا سيرى العدو أسلحتنا الجديدة التي يخشاها وستكون بجواره مباشرة
قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام ايراني: سفننا في حالة تحرك مستمر من وإلى موانئ البلاد
بقائي: لقد حوّلت هذه الحكومات نفسها عملياً إلى شريك لأميركا والكيان الإسرائيلي في ارتكاب جرائم شنيعة ضد الشعب الإيراني
المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: فكرة إيقاف صادرات النفط الإيرانية أو سد طريق وارداتنا هي أمر غير ممكن إطلاقاً
المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: إغلاق مضيق باب المندب قد يضع الغرب أمام تحديات جسيمة
بقائي: نستنكر فرض عقوبات لا إنسانية ضد الشعب البحريني الأصيل بما في ذلك سلب جنسيتهم

نائب وزير الخارجية: استهداف 130 ألف هدف مدني في إيران مثال على جرائم الحرب

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦
٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش
نائب وزير الخارجية: استهداف 130 ألف هدف مدني في إيران مثال على جرائم الحرب
قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن القانون الدولي "لم يبق منه سوى الاسم"، وذلك خلال لقاء مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طهران، حيث اتهم أمريكا والكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مستشهداً بقصف استهدف 130 ألف مدني ومدرسة ميناب التي تم تفجيرها "عن علم وقصد".

وخلال لقاء مع "ميريانا سبولياريتش" رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تقوم بزيارة الى ايران ليومين، ووصف نائب وزير الخارجية "كاظم غريب أبادي" الجرائم التي ارتكبتها اميركا والكيان الصهيوني في عدوانهما العسكري على إيران، بما في ذلك استهداف 130 ألف مدني وسكاني، ومستشفيات، ومدارس، وبنية تحتية مدنية، بما في ذلك قصف مدرسة ميناب، والذي ثبت أنه نُفذ عن علم وقصد، أمثلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وصرح قائلاً: إذا كانت هذه التصرفات مؤشراً على الحضارة التي يتحدث عنها الغرب والولايات المتحدة ويسعيان لفرضها على الدول الأخرى تحت غطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان وأسلوب حياتهما، فإن شعوب العالم تكره هذه الحضارة.

وأضاف غريب ابادي: اليوم، لم يبق من القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني سوى الاسم، ولا يُولي المعتدي أي قيمة لهذين الإطارين. كما لم تستجب المحافل الدولية بشكل مناسب للرد على هذه الجرائم، ولم تُدن العدوان غير المشروع على إيران وارتكاب جرائم الحرب هذه.

لا يمكن اعتبار بعض الدول المجاورة دولًا محايدة

وفي إشارة إلى دعم بعض دول المنطقة للعدوان العسكري على إيران من خلال اتاحة الاراضي والاجواء والمنشآت العسكرية فيها للعدو، اكد غريب آبادي أنه بتقديم هذا الدعم الموثق، لا يمكن اعتبار بعض الدول المجاورة دولًا محايدة، بل تُعتبر قانونًا جزءًا من هذا العدوان، مما أجبر إيران على الرد بشكل مناسب على العدوان الصادر من هذه الدول لصدّه والقضاء عليه.

وأكد نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية على وحدة الشعب الإيراني وتضامنه في دعم القوات المسلحة القوية في الدفاع عن وحدة أراضي إيران وسيادتها وأمنها القومي، وذكر أن الأعداء أخطأوا في تقدير مقاومة الشعب الإيراني المتحضر والمتجذر في التاريخ وثباته.

وأكد غريب آبادي: إن الأطراف المعتدية، التي تتفاخر بالقتل وتستمتع به، وفقًا لتصريحاتها، في أمسّ الحاجة إلى تحذير يستند إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني. فكل ما فعلته إيران كان دفاعًا عن نفسها وشعبها.

وفي هذا الاجتماع، أوضحت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أهداف زيارتها إلى طهران ولقائها بمسؤولي ايران، مؤكدةً على ضرورة التزام جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية، معربةً عن أملها في "أن نشهد، مع استمرار مسار الدبلوماسية والمفاوضات، نهايةً للحرب وإحلال السلام والاستقرار والطمأنينة في المنطقة".

وكانت ميريانا سبولياريك إيغر قد وصلت إلى إيران يوم الثلاثاء على رأس وفد، حيث استقبلها رسميًا مسؤولو مدينة أستارا، ومن المقرر أن تلتقي بمسؤولين إيرانيين خلال زيارة تستغرق يومين لإيران، بعد زيارة مراكز طبية ومستشفيات ومواقع تضررت جراء العدوان العسكري في الحرب المفروضة الثالثة، وذلك لمناقشة سبل التعاون والمساعدة.

مندوب لبنان في مجلس الأمن: إسرائيل تعمل حاليا على تقويض جهود واشنطن لخفض التصعيد والتوصل لحلول سلمية مستدامة