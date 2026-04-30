شهرام إيراني: الأميركيون انتقلوا من القرصنة البحرية إلى احتجاز الرهائن فهم يحتجزون الطواقم وعائلاتهم كرهائن
شهرام إيراني: اضطرت أمريكا لإجراء إصلاحات وإرسال المزيد من المدمّرات، والمنصات الصاروخية، ومع ذلك ما زالوا متوقفين
شهرام إيراني: نفذت البحرية الإيرانية 7 عمليات صاروخية ضد حاملة الطائرات آبراهام لنكولن، ولم تتمكن اميركا لفترة من تشغيل طائراتها وإجراء العمليات الجوية
شهرام إيراني: أغلقنا مضيق هرمز من بحر العرب، وإذا تقدموا أكثر، سنتصرف عملياً وبسرعة
قائد بحرية الجيش الإيراني: قريبا سيرى العدو أسلحتنا الجديدة التي يخشاها وستكون بجواره مباشرة
قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام ايراني: سفننا في حالة تحرك مستمر من وإلى موانئ البلاد
بقائي: لقد حوّلت هذه الحكومات نفسها عملياً إلى شريك لأميركا والكيان الإسرائيلي في ارتكاب جرائم شنيعة ضد الشعب الإيراني
المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: فكرة إيقاف صادرات النفط الإيرانية أو سد طريق وارداتنا هي أمر غير ممكن إطلاقاً
المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: إغلاق مضيق باب المندب قد يضع الغرب أمام تحديات جسيمة
بقائي: نستنكر فرض عقوبات لا إنسانية ضد الشعب البحريني الأصيل بما في ذلك سلب جنسيتهم

بقائي: بعض دول مجلس التعاون انتهكت القانون الدولي وشاركت في العدوان على إيران

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦
٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش
 رفض المتحدث باسم وزاة الخارجية بشكل قاطع المزاعم الفارغة التي طرحها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي ضد إيران.

واكد اسماعيل بقائي بأن حكومات مجلس التعاون مدعوة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لكسب ثقة إيران، وتعويض الخسائر والأضرار التي ألحقتها بالشعب الإيراني نتيجة مشاركتها في العدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي".

ورفض بقائي الادعاءات الواردة في البيان الصحفي للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي بشأن سلوك الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الحرب العدوانية التي شنتها أمريكا وإسرائيل، وأكد على تمسك إيران بمبدأ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية لجميع الجيران.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى الفعل المخالف للقانون الدولي الذي ارتكبته بعض حكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي بمشاركتها في العدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران، وذكّر قائلاً: "إن هذه الحكومات، على الرغم من إقرارها بالتزامها القانوني والدولي بمنع المعتدين من استخدام أراضيها وإمكاناتها لمهاجمة إيران، لم تتخذ أي إجراء لمنع ذلك فحسب، بل إن بعضها شارك بنشاط في العدوان العسكري ضد إيران، وهو ما يُعتبر، وفقاً لتعريف الأمم المتحدة للعدوان (القرار رقم 3314)، عملاً عدوانياً، وبالتالي فإن هذه الحكومات جعلت من نفسها شريكاً لأمريكا وإسرائيل في ارتكاب الجرائم البشعة ضد الشعب الإيراني".

كما رفض بقائي بنود البيان الصحفي للأمين العام لمجلس التعاون بشأن مضيق هرمز، وأكد قائلاً: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها الدولة المطلة على المضيق، اتخذت ترتيبات عملية تتناسب مع هدف الدفاع عن النفس ضد الأعمال العدوانية لأمريكا وإسرائيل وداعميهما، وكذلك لرفع التهديد وردع استخدام القوة ضد السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لإيران، وضمان المرور الآمن، وهي ترتيبات تتوافق تماماً مع القواعد ذات الصلة في القانون الدولي".

وفيما يتعلق بموضوع بناء الثقة بين دول المنطقة، أضاف: "لطالما كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية رائدة في بناء الثقة بين دول المنطقة، ودعت الجميع إلى الامتناع عن المواقف والسلوكيات المثيرة للفرقة".

وتابع المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي قائلاً: "في الوقت نفسه، فإن بناء الثقة هو طريق ذو اتجاهين، ويتعين على حكومات مجلس التعاون أن تتخذ الخطوات اللازمة لكسب ثقة إيران، وهذا يتطلب قبل كل شيء التعويض عن الخسائر والأضرار التي ألحقوها بشعبنا نتيجة مشاركتهم في العدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران، وكذلك الامتناع عن التعاون والتواطؤ مع أعداء إيران".

نائب وزير الخارجية: استهداف 130 ألف هدف مدني في إيران مثال على جرائم الحرب

بقائي يدين اتهامات السلطات البحرينية الباطلة ضد إيران

عراقجي: استمرار الممارسات الأمريكية الخارجة عن القانون تهدد حرية الملاحة الدولية

مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سلوك اميركا يهدد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

الأكثر مشاهدة

خبير عسكري يمني: القبة الحديدية في الإمارات هدف مشروع في المرحلة المقبلة

وزارة الخارجية في حكومة صنعاء: حل الوضع في مضيق هرمز يكمن في إنهاء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران

إيران...اعتقال أربعة عناصر من زمر ارهابية انفصالية

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا حربا غير مبررة ضد إيران في انتهاك صارخ للقانون الدولي

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على بلادنا استهدفت بنى تحتية مدنية وأدت إلى استشهاد 3375 مدنيا على الأقل

ارتفاع أسعار النفط الى 111 دولاراً للبرميل

النفط يشتعل فوق 111 دولارا

رويترز: ضغوط هائلة على ترامب لإنهاء الحرب مع إيران

إيران.. تفكيك قنبلة من طراز جي بي يو-57 الخارقة للتحصينات

المساعد السياسي لقائد بحرية حرس الثورة الإسلامية محمد أكبر زاده: سنرد على كل عملٍ عدائي جديد بمفاجأة جديدة

مندوب لبنان في مجلس الأمن: إسرائيل تعمل حاليا على تقويض جهود واشنطن لخفض التصعيد والتوصل لحلول سلمية مستدامة