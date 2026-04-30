عراقجي: استمرار الممارسات الأمريكية الخارجة عن القانون تهدد حرية الملاحة الدولية

وأطلع الوزير عراقجي نظيره الهندي "سوبرامانيام جايشانكار" على الأوضاع الراهنة في المنطقة، محذراً من تداعيات استمرار الممارسات الأمريكية الخارجة عن القانون التي تهدد حرية الملاحة الدولية، كما وضعه في صورة المسارات الأخيرة المتعلقة بمفاوضات إنهاء الحرب المفروضة ضد إيران.

واعتبر وزير الخارجية أن حالة انعدام الأمن المفروضة على منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز هي نتيجة مباشرة للتحركات العدوانية من قبل أمريكا والكيان الصهيوني ضد إيران، مشدداً على ضرورة محاسبتهما على التبعات الأمنية والاقتصادية لأفعالهما التي تلقي بظلالها على العالم أجمع.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الهندي على موقف بلاده المبدئي والراسخ في دعم الخيارات الدبلوماسية لإنهاء النزاعات وتسوية الخلافات بالطرق السلمية.