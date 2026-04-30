عاجل:
المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: خطتنا قائمة على صياغة تفاهم لوقف الحرب وستتم مناقشة كيفية تنفيذها خلال 30 يوما
بقائي: لم نتفاوض أبدا تحت ضغط المواعيد أو الإنذارات النهائية وضمان الاتفاق هو قوة إيران
الإيرانيون يحيون ذكرى أربعينية الشهيد علي لاريجاني بالتزامن مع التجمعات الشعبية اليومية في ساحات طهران
سقوط شهيدين في غارة للطيران الحربي المعادي على بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا مقرّاً قياديّاً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية
قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة
حماس: التهديد باستئناف العمليات العسكرية في غزة انتهاك لاتفاق وقف الحرب ويعكس نيات "إسرائيل" بتصعيد العدوان
حماس: التهديدات لا تتماشى مع الروح الإيجابية التي تعاملت بها الحركة والفصائل الفلسطينية مع مقترح الوسطاء
حماس: نتعاطى باهتمام وإيجابية مع طروح الوسطاء رغم الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب على غزة
الخارجية الإيرانية: الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن مقترحنا وسنبحثه ونرد عليه

عراقجي لنظيره البولندي: على دول العالم إدانة أعمال القرصنة البحرية الأمريكية وتهديدها للملاحة الدولية

الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٦
١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش
عراقجي لنظيره البولندي: على دول العالم إدانة أعمال القرصنة البحرية الأمريكية وتهديدها للملاحة الدولية
دعا وزيرالخارجية عباس عراقجي دول العالم إلى اتخاذ "مواقف صريحة وحازمة" لإدانة أعمال القرصنة البحرية الأمريكية التي تهدد سلامة الملاحة الدولية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي.

وأطلع الوزير عراقجي نظيره البولندي على الأوضاع الأمنية في منطقة غرب آسيا، محذراً من تداعيات التحركات العدوانية لأمريكا والكيان الصهيوني ضد إيران على أمن واستقرار المنطقة.

واعتبر عراقجي أن حالة انعدام الأمن المفروضة على منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز هي نتاج مباشر للعدوان العسكري الأمريكي-الصهيوني ضد إيران، مشدداً على ضرورة اتخاذ دول العالم مواقف صريحة وحازمة لإدانة أعمال القرصنة البحرية الأمريكية وتهديد سلامة الملاحة الدولية.

من جانبه، أعرب وزير خارجية بولندا عن تضامنه مع أسر ضحايا الحرب الأخيرة، مؤكداً موقف بلاده المبدئي بضرورة اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية لإنهاء الحرب وإرساء دعائم السلام.

كما تبادل الوزيران، خلال المكالمة، وجهات النظر حول عدد من الملفات والقضايا القنصلية ذات الاهتمام المشترك.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

بقائي: بعض دول مجلس التعاون انتهكت القانون الدولي وشاركت في العدوان على إيران

بقائي: بعض دول مجلس التعاون انتهكت القانون الدولي وشاركت في العدوان على إيران

نائب وزير الخارجية: استهداف 130 ألف هدف مدني في إيران مثال على جرائم الحرب

نائب وزير الخارجية: استهداف 130 ألف هدف مدني في إيران مثال على جرائم الحرب

بقائي يدين اتهامات السلطات البحرينية الباطلة ضد إيران

بقائي يدين اتهامات السلطات البحرينية الباطلة ضد إيران

0% ...

آخرالاخبار

حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد مواقع وآليات إسرائيلية

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران والبرازيل

المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: خطتنا قائمة على صياغة تفاهم لوقف الحرب وستتم مناقشة كيفية تنفيذها خلال 30 يوما

بقائي: لم نتفاوض أبدا تحت ضغط المواعيد أو الإنذارات النهائية وضمان الاتفاق هو قوة إيران

الإيرانيون يحيون ذكرى أربعينية الشهيد علي لاريجاني بالتزامن مع التجمعات الشعبية اليومية في ساحات طهران

نائب الرئيس الايراني: صناعة النفط تألَّقت في الحرب وحافظت على استقرار البلاد

سقوط شهيدين في غارة للطيران الحربي المعادي على بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان

المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا مقرّاً قياديّاً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية

قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة

حماس: التهديد باستئناف العمليات العسكرية في غزة انتهاك لاتفاق وقف الحرب ويعكس نيات "إسرائيل" بتصعيد العدوان