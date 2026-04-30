عراقجي لنظيره البولندي: على دول العالم إدانة أعمال القرصنة البحرية الأمريكية وتهديدها للملاحة الدولية

وأطلع الوزير عراقجي نظيره البولندي على الأوضاع الأمنية في منطقة غرب آسيا، محذراً من تداعيات التحركات العدوانية لأمريكا والكيان الصهيوني ضد إيران على أمن واستقرار المنطقة.

واعتبر عراقجي أن حالة انعدام الأمن المفروضة على منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز هي نتاج مباشر للعدوان العسكري الأمريكي-الصهيوني ضد إيران، مشدداً على ضرورة اتخاذ دول العالم مواقف صريحة وحازمة لإدانة أعمال القرصنة البحرية الأمريكية وتهديد سلامة الملاحة الدولية.

من جانبه، أعرب وزير خارجية بولندا عن تضامنه مع أسر ضحايا الحرب الأخيرة، مؤكداً موقف بلاده المبدئي بضرورة اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية لإنهاء الحرب وإرساء دعائم السلام.

كما تبادل الوزيران، خلال المكالمة، وجهات النظر حول عدد من الملفات والقضايا القنصلية ذات الاهتمام المشترك.