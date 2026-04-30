مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سلوك اميركا يهدد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

وأدان سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الرئيسية لمؤتمر استعراض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في نيويورك يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، بشدة العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على أراضي إيران ومنشآتها النووية السلمية الخاضعة للضمانات.

وجاء في كلمة سفير ومندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

نجتمع اليوم في وقت يشهد فيه النظام القانوني الدولي تراجعاً، حيث قوضت سياسات الهيمنة والاستخدام غير المشروع للقوة أسس معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. ففي أقل من تسعة أشهر، في عامي 2025 و2026، شهد العالم حربين عدوانيتين شنهما مالكان للسلاح النووي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد شُنّت كلتا الحربين تحت ذريعة برنامج إيران النووي السلمي، مستخدمين حيلة الدعاية النازية المعروفة بـ"الكذبة الكبرى"، والتي تعني أنه إذا تكررت الكذبة بما يكفي، فإنها تصبح حقيقة.

هجماتهم الواسعة على البنية التحتية المدنيةكشفت الحقيقة

وقد كررت السلطات الإسرائيلية هذه "الكذبة الكبرى" لأكثر من 1700 أسبوع، مدعيةً أن إيران على بُعد أسابيع فقط من إنتاج سلاح نووي. وكان الهدف من ذلك صرف الأنظار عن جرائمها وبرنامجها النووي. بينما كان اليورانيوم المخصب الإيراني خاضعًا دائمًا لإشراف الوكالة الكامل، وخضع لتدقيق دقيق حتى آخر غرام، ولم يُسجّل أي تقرير عن تحويل ولو غرام واحد منه، فقد صوّر الأمريكيون اليورانيوم الإيراني المخصب على أنه أخطر بكثير من جميع الأسلحة النووية في العالم. مرة أخرى، كان الهدف هو صرف الأنظار عن 55 عامًا من عدم امتثال أمريكا الصارخ لالتزامات نزع السلاح النووي، ومهاجمة إيران بتشويه صورتها. لكن هجماتهم الواسعة النطاق على البنية التحتية المدنية، من مدارس وجامعات ومستشفيات وجسور ومنازل ومساجد وكنائس ومعابد يهودية ومواقع تاريخية وغيرها، كشفت الحقيقة.

وبناءً على أوهامهم، كانوا ينوون تدمير وحدتنا واستقلالنا وحضارتنا، وإعادتنا إلى "العصر الحجري"، والاستيلاء على نفطنا وغازنا! لكن قبل ذلك، كان عليهم دراسة تاريخنا وثقافتنا وحضارتنا لفهم معنى "الاستشهاد" ومنطق مقاومة أمة متحضرة حتى آخر قطرة من دمائها.

كان ينبغي عليهم أن يدركوا أيضًا أننا في عصرنا هذا، لطالما عُرفنا، وما زلنا، بهزيمة الغزاة واستعادة أرضنا وسيادتنا واستقلالنا ونفطنا وغازنا. وبالطبع، هذه هي جريمتنا الكبرى في نظر الغزاة الغربيين. ففي عدوانهم الجبان، استُشهد قائدنا المحبوب - رجل السلام والعزة صاحب الفتوى الشهيرة الرافضة للأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل - إلى جانب أكثر من 3400 مدني.

وفي حالة واحدة فقط، في هجوم صاروخي على مدرسة ابتدائية للبنات في ميناب، مُزّقت 168 طفلة بريئة تتراوح أعمارهن بين 7 و12 عامًا بوحشية، وفي لحظات، دُفنت وجوههن الملائكية وعيونهن الجميلة تحت الأنقاض؛ ومعهن أحلامهن وفرحهن وضحكاتهن. ورداً على هذه الاعتداءات الوحشية، امتنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام عن إصدار حتى مجرد إدانة لفظية.

العالم ينحدر بسرعة نحو التدهور الأخلاقي والقانوني

والأسوأ من ذلك، أنه تم تمرير قرارات ضد إيران استبدلت الضحية بالقاتل، دون أي إشارة إلى الجرائم أو أسماء القتلة! هذا التهاون واللامبالاة يُظهران أن العالم ينحدر بسرعة نحو التدهور الأخلاقي والقانوني. هل يعني التهاون والصمت تجاه المعتدين شيئًا سوى التواطؤ معهم؟ ألا يُشجعهم هذا على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المزيد من الدول وبوحشية أكبر؟ دعونا نلقي نظرة سريعة على تحديات المعاهدة. فيما يتعلق بنزع السلاح النووي: تتوسع الترسانات النووية في العالم، وآلاف الرؤوس الحربية النووية في حالة تأهب قصوى وجاهزة للإطلاق، وقد انخرطت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في سباق تسلح نووي جديد وسباق تحديث جديد للأسلحة النووية. هذا استمرار لأكثر من 55 عامًا من عدم الامتثال الصارخ لالتزاماتهم القانونية الصريحة بشأن نزع السلاح النووي.

*بشأن حظر الانتشار النووي:

لا تزال اتفاقيات تقاسم الأسلحة النووية التابعة لحلف الناتو آلية تشغيلية رئيسية لمنع الانتشار النووي، حيث تستضيف خمس دول غير نووية، من بينها بلجيكا وألمانيا وهولندا، نحو 100 سلاح نووي أمريكي، وتُدرّب طياريها على تنفيذ مهام الضربات النووية.

إضافةً إلى ذلك، يدعم المسؤولون الألمان علنًا وبوقاحة اقتناء الأسلحة النووية، وتُعلن فرنسا عن خطط لتحالف نووي مع دول أوروبية، وتُوسّع أستراليا، بالتعاون مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ترسانتها النووية في إطار اتفاقية لإنتاج غواصات نووية. هذه حالات حقيقية للانتشار النووي، وانتهاكات خطيرة لالتزامات هذه الدول في مجال منع الانتشار النووي. تُدين إيران بشدة جميع هذه الانتهاكات.

في هذا السياق، لم يُنفَّذ قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط، الذي يُعدّ عنصرًا أساسيًا في التمديد غير المحدد لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، منذ أكثر من 31 عامًا. ونتيجةً لذلك، يبقى الكيان الإسرائيلي الوحيد غير المنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، وتقع أنشطته ومنشآته النووية السرية خارج نطاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويمتلك عشرات الرؤوس الحربية النووية، وتهدد سلطاته علنًا باستخدامها، مما يُشكّل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن في المنطقة وخارجها.

أما فيما يتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية: فتواصل مجموعة من الدول جهودها الممنهجة والمستمرة لتصوير جوانب معينة من هذا الحق غير القابل للتصرف على أنها خطيرة، أو لربطها زورًا بمخاوف الانتشار النووي. علاوة على ذلك، تُطبَّق الضمانات بطريقة تمييزية وسياسية وتقييدية للغاية، لإجبار الدول على التخلي عن حقها الأصيل في تطوير دورة وقود نووي وطنية كاملة.

أسوأ السيناريوهات هو أن الولايات المتحدة - إحدى الدول الأمينة على المعاهدة - تطلب صراحةً ووضوحاً من إيران التخلي تماماً عن ممارسة هذا الحق الأصيل، وعندما رفضت إيران هذا الطلب غير القانوني رفضاً قاطعاً، شنت الولايات المتحدة، بالتعاون مع كيان حائز للأسلحة النووية وغير عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، حربين عدوانيتين، واستهدفت على نطاق واسع منشآت نووية سلمية تحت مظلة ضمانات دولة عضو في المعاهدة. إن كل هذه السياسات والإجراءات المماثلة تنتهك المعاهدة انتهاكاً جوهرياً، وتتعارض مع أهدافها وغاياتها، وتُعرّض للخطر بشكل خطير التوازن الدقيق بين حقوق والتزامات الدول الأعضاء.

تكشف هذه التحديات الخطيرة والمتلاحقة عن حقيقتين:

أولاً، أن جميع أركان المعاهدة قد تضررت وتصدعت وانكسرت، ونتيجة لذلك، فإن المعاهدة برمتها في خطر؛

ثانيًا، تتحمل الدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، مسؤولية معظم هذه التحديات، وذلك بسبب تقاعسها على مدى 55 عامًا عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بنزع السلاح النووي، وانتهاكاتها للمعاهدة من خلال شراكات وترتيبات في مجال الأسلحة النووية، مثل اتفاقية بناء الغواصات النووية.

لا يمكننا تجاهل هذه الحقائق المُرّة، بل يجب علينا التحرك بحزم لمواجهتها. ويتطلب ذلك، من بين أمور أخرى، اتخاذ قرارات عملية ومتوازنة لمعالجة جذور التحديات التي تواجه المعاهدة، وتجريد تنفيذها من أي بُعد سياسي، ووقف الاستخدام الأداتي للوكالة ونظام ضماناتها. في هذا الصدد، قدمت إيران مقترحات محددة في شكل أوراق عمل لإدراجها في الإعلان الختامي للمؤتمر، وتركز هذه المقترحات بشكل خاص على أربعة محاور رئيسية:

- التأكيد القاطع على الحظر المطلق لأي هجوم مسلح على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات،

- وضع جدول زمني محدد للتدمير الكامل لجميع الأسلحة النووية،

- اتخاذ قرار حاسم بشأن الشرق الأوسط لإجبار الكيان الإسرائيلي على التخلي عن الأسلحة النووية والانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية،

- إعادة التأكيد على الحق غير القابل للتصرف في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بجميع جوانبها، بما في ذلك الحق الأصيل في التمتع بدورة وقود نووي وطنية كاملة

وأخيراً، ستسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية جاهدةً إلى اعتماد وثيقة ختامية متوازنة وموضوعية وقوية.