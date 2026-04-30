خام برنت يتجاوز 121 دولارًا وسط مخاوف من تصعيد عسكري

وبحسب ما نقلته رويترز، ارتفعت عقود الخام الأمريكي بأكثر من دولارين لتسجل نحو 109.64 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 7 أبريل، في إشارة إلى تسارع وتيرة المكاسب خلال جلسات التداول الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أفادت رويترز، بأن خام برنت صعد بأكثر من 3 دولارات ليصل إلى 121.64 دولارًا للبرميل، مدفوعًا بتقرير يتحدث عن احتمال قيام الولايات المتحدة بعدوان عسكري جديد ضد إيران، ما عزز من المخاوف بشأن استقرار الإمدادات النفطية.

تعكس هذه القفزة في الأسعار حالة من القلق في الأسواق العالمية، حيث يؤدي أي تهديد للإمدادات في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاع فوري في الأسعار، نظرًا لأهمية المنطقة في إنتاج وتصدير النفط.

من شأن استمرار ارتفاع أسعار النفط أن يفرض ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد العالمي، خاصة في الدول المستوردة للطاقة، حيث ترتفع تكاليف النقل والإنتاج.