عاجل:
المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: خطتنا قائمة على صياغة تفاهم لوقف الحرب وستتم مناقشة كيفية تنفيذها خلال 30 يوما
بقائي: لم نتفاوض أبدا تحت ضغط المواعيد أو الإنذارات النهائية وضمان الاتفاق هو قوة إيران
الإيرانيون يحيون ذكرى أربعينية الشهيد علي لاريجاني بالتزامن مع التجمعات الشعبية اليومية في ساحات طهران
سقوط شهيدين في غارة للطيران الحربي المعادي على بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا مقرّاً قياديّاً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية
قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة
حماس: التهديد باستئناف العمليات العسكرية في غزة انتهاك لاتفاق وقف الحرب ويعكس نيات "إسرائيل" بتصعيد العدوان
حماس: التهديدات لا تتماشى مع الروح الإيجابية التي تعاملت بها الحركة والفصائل الفلسطينية مع مقترح الوسطاء
حماس: نتعاطى باهتمام وإيجابية مع طروح الوسطاء رغم الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب على غزة
الخارجية الإيرانية: الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن مقترحنا وسنبحثه ونرد عليه

تصاعد حاد بأسعار النفط..

خام برنت يتجاوز 121 دولارًا وسط مخاوف من تصعيد عسكري

الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٦
٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش
خام برنت يتجاوز 121 دولارًا وسط مخاوف من تصعيد عسكري
شهدت أسواق النفط العالمية ارتفاعًا لافتًا خلال تعاملات اليوم، مع صعود أسعار الخام الأمريكي وخام برنت إلى مستويات هي الأعلى منذ أسابيع، مدفوعة بتقارير عن احتمال تصعيد عسكري جديد في المنطقة.

وبحسب ما نقلته رويترز، ارتفعت عقود الخام الأمريكي بأكثر من دولارين لتسجل نحو 109.64 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 7 أبريل، في إشارة إلى تسارع وتيرة المكاسب خلال جلسات التداول الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أفادت رويترز، بأن خام برنت صعد بأكثر من 3 دولارات ليصل إلى 121.64 دولارًا للبرميل، مدفوعًا بتقرير يتحدث عن احتمال قيام الولايات المتحدة بعدوان عسكري جديد ضد إيران، ما عزز من المخاوف بشأن استقرار الإمدادات النفطية.

تعكس هذه القفزة في الأسعار حالة من القلق في الأسواق العالمية، حيث يؤدي أي تهديد للإمدادات في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاع فوري في الأسعار، نظرًا لأهمية المنطقة في إنتاج وتصدير النفط.

من شأن استمرار ارتفاع أسعار النفط أن يفرض ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد العالمي، خاصة في الدول المستوردة للطاقة، حيث ترتفع تكاليف النقل والإنتاج.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

قاليباف لترامب: المحطة التالية هي وصول سعر النفط الى 140 دولارا

قاليباف لترامب: المحطة التالية هي وصول سعر النفط الى 140 دولارا

أسعار النفط والغاز تقفز وخام برنت عند أعلى مستوى منذ شهر!

أسعار النفط والغاز تقفز وخام برنت عند أعلى مستوى منذ شهر!

وزير النفط الايراني: القدرات العسكرية الإيرانية أثارت احترام العالم

وزير النفط الايراني: القدرات العسكرية الإيرانية أثارت احترام العالم

النفط يشتعل فوق 111 دولارا

النفط يشتعل فوق 111 دولارا

0% ...

آخرالاخبار

حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد مواقع وآليات إسرائيلية

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران والبرازيل

المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: خطتنا قائمة على صياغة تفاهم لوقف الحرب وستتم مناقشة كيفية تنفيذها خلال 30 يوما

بقائي: لم نتفاوض أبدا تحت ضغط المواعيد أو الإنذارات النهائية وضمان الاتفاق هو قوة إيران

الإيرانيون يحيون ذكرى أربعينية الشهيد علي لاريجاني بالتزامن مع التجمعات الشعبية اليومية في ساحات طهران

نائب الرئيس الايراني: صناعة النفط تألَّقت في الحرب وحافظت على استقرار البلاد

سقوط شهيدين في غارة للطيران الحربي المعادي على بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان

المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا مقرّاً قياديّاً لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية

قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة

حماس: التهديد باستئناف العمليات العسكرية في غزة انتهاك لاتفاق وقف الحرب ويعكس نيات "إسرائيل" بتصعيد العدوان