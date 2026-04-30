تكاليف الطاقة ترفع التضخم في ألمانيا

تكاليف الطاقة ترفع التضخم في ألمانيا
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا استناداً إلى أرقام أولية أن صدمة الأسعار الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أدت إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد مجدداً في أبريل الحالي حيث وصل إلى 2.9% مقارنة بـ 2.7% في مارس الماضي.

ويعد هذا هو أعلى مستوى للتضخم منذ يناير 2024، وكانت آخر مرة يتجاوز فيه معدل التضخم في ألمانيا علامة الـ 3% في ديسمبر من عام 2023، عندما بلغ 3.7%.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب التي كانت شنتها الولايات المتحدة وكيان "إسرائيل" على إيران في نهاية فبراير الماضي تسببت في حدوث ارتفاع كبير لأسعار الطاقة داخل ألمانيا، حيث زادت تكاليف الطاقة المنزلية والوقود في الشهر الحالي بنسبة 10.1% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وكان مارس الماضي شهد بالفعل أول ارتفاع في أسعار الطاقة في ألمانيا منذ ديسمبر 2023، وبوتيرة سريعة بلغت 7.2%، ما دفع معدل التضخم إلى 2.7%.

ووفقاً لبيانات الإحصائيين، ارتفعت أسعار المستهلكين- على أساس شهري- من مارس إلى أبريل من العام الحالي بنسبة 0.6%.

البنك الدولي يتوقع قفزة حادة في أسعار الطاقة بنسبة 24%

"توتال إنرجيز": فرنسا مهددة بدخول أزمة نقص طاقة حال استمرار إغلاق مضيق هرمز

المفوضية الأوروبية: حرب إيران رفعت فاتورة الطاقة 25 مليار يورو إضافية

مدير وكالة الطاقة الدولية: نواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ

