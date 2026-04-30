المقاومة اللبنانية تعلن استهداف دبّابتي ميركافا في بلدة القنطرة بمحلّقتين انقضاضيّتين محقّقة إصابة مؤكّدة
العميد مجيد موسوي : رأينا مصير قواعدكم في المنطقة، وسنرى مصير سفنكم الحربية أيضاً
العميد مجيد موسوي قائد القوة الجوفضاء في حرس الثورة: سنرد على عمليات العدو بضرباتٍ طويلةٍ ومؤلمة، حتى وإن كانت قصيرة ومتقطعة، بعون الله
عارف: القوى غير الإقليمية، وفي مقدمتها أمريكا، لا تسعى إلا لتحقيق مصالحها الاستعمارية وستتخلى عن شركائها في المحن الصعبة
عارف: إيران حققت الأمن بالاعتماد على أبنائها في القوات المسلحة، لا بالتوسل إلى الأجانب
نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف: مع اقتراب المنطقة من تطورات كبرى نؤكد أن أمن المياه الإقليمية مسألة غير قابلة للتفاوض
رويترز: خام برنت يسجل 126.41 دولارًا متجاوزًا أعلى مستوى له منذ مارس 2022 ومحطمًا بذلك الرقم القياسي لأربع سنوات
قوات الاحتلال تقتحم جبل أبو الغارات في بلدة دير سامت غرب مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول: أسعار النفط تشكّل ضغطاً كبيراً على الكثير من الدول
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ

فيما وصف احدهم الحرب بـ'مستنقع' و'كارثة جيوسياسية'..

اتهامات متبادلة بين حزبيي الكونغرس حول تداعيات العدوان على ايران

الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٦
٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش
اتهامات متبادلة بين حزبيي الكونغرس حول تداعيات العدوان على ايران
تحولت جلسة استماع كان من المقرر عقدها أمس الأربعاء في مبنى الكابيتول هيل حول الميزانية العسكرية للسنة المالية 2027، الى اندلاع جدل حزبي واتهامات متبادلة بين جمهوريين وديمقراطيين حول العدوان على إيران.

وقال بيت هيغسيث، وزير الحرب الأمريكي، في أول ظهور له منذ بدء الاشتباكات في الكونغرس، في بيانه الافتتاحي، إن الحرب مع إيران تسير على ما يرام، واصفا في الوقت نفسه السياسيين الديمقراطيين في الكونغرس بأنهم أكبر عقبة أمام انتصار الجيش.

وقال في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: "إن أكبر تحد، وأكبر عدو نواجهه في هذه المرحلة، هو التصريحات الطائشة والضعيفة والانهزامية التي يطلقها الديمقراطيون في الكونغرس وبعض الجمهوريين".

وفي المقابل، رد الديمقراطيون على هيغسيث بالمثل، وضغطوا عليه وعلى الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش، بشأن تكاليف الحرب، ونقص الذخائر، وقصف مدرسة ، وقيادة ترامب، وتأثيرات الاشتباكات على أسعار البنزين.

وقال جون غارامندي، الديمقراطي عن كاليفورنيا: "لقد كذبت على الشعب الأمريكي بشأن هذه الحرب منذ اليوم الأول يا وزير هيغسيث، وكذلك فعل الرئيس".

ووصف غارامندي هذه الحرب بأنها "مستنقع آخر في الشرق الأوسط"، و"كارثة جيوسياسية"، و"جرح ذاتي الصنع من قبل أمريكا".ورد رئيس البنتاغون قائلاً إن تصريحات غارامندي "تُلطخ ثياب الجنود" و"تُعطي أعداءنا ذريعة للدعاية".

وأضاف: "كان ينبغي أن تعرفوا أفضل من ذلك. عار عليكم أن تطلقوا على هذا مستنقعاً بعد شهرين فقط من الحرب".

وكان أحد أكثر التبادلات توتراً خلال الجلسة التي استمرت ست ساعات، حول أول تقدير لتكلفة العملية التي تقترب من حاجز الـ 60 يوماً.

من حهتها كتبت صحيفة "واشنطن تايمز" أن انتقادات الحرب مع إيران كانت تتصاعد بصوت عالٍ من قبل الديمقراطيين، بينما كان هيغسيث يتهرب باستمرار من الإجابة على الأسئلة المتعلقة بتكاليف الحرب بالإشارة إلى الخيار البديل.

وكتبت الصحيفة: "حدث ذلك عدة مرات خلال جلسة الاستماع، حيث كان ديمقراطي يطرح سؤالاً يستغرق دقائق، مما دفع السيد هيغسيث إلى مقاطعته أو القول إن الافتراضات الواردة في السؤال غير صحيحة. مما جعل الديمقراطيين يصرخون في وجهه، وتحدث الحزبان ضد بعضهما البعض."

مندوب لبنان في مجلس الأمن: إسرائيل تعمل حاليا على تقويض جهود واشنطن لخفض التصعيد والتوصل لحلول سلمية مستدامة