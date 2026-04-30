عاجل:
المقاومة اللبنانية تعلن استهداف دبّابتي ميركافا في بلدة القنطرة بمحلّقتين انقضاضيّتين محقّقة إصابة مؤكّدة
العميد مجيد موسوي : رأينا مصير قواعدكم في المنطقة، وسنرى مصير سفنكم الحربية أيضاً
العميد مجيد موسوي قائد القوة الجوفضاء في حرس الثورة: سنرد على عمليات العدو بضرباتٍ طويلةٍ ومؤلمة، حتى وإن كانت قصيرة ومتقطعة، بعون الله
عارف: القوى غير الإقليمية، وفي مقدمتها أمريكا، لا تسعى إلا لتحقيق مصالحها الاستعمارية وستتخلى عن شركائها في المحن الصعبة
عارف: إيران حققت الأمن بالاعتماد على أبنائها في القوات المسلحة، لا بالتوسل إلى الأجانب
نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف: مع اقتراب المنطقة من تطورات كبرى نؤكد أن أمن المياه الإقليمية مسألة غير قابلة للتفاوض
رويترز: خام برنت يسجل 126.41 دولارًا متجاوزًا أعلى مستوى له منذ مارس 2022 ومحطمًا بذلك الرقم القياسي لأربع سنوات
قوات الاحتلال تقتحم جبل أبو الغارات في بلدة دير سامت غرب مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول: أسعار النفط تشكّل ضغطاً كبيراً على الكثير من الدول
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ

ارتفاع النفط فوق 120 دولارًا يضغط على العملات الآسيوية الهشة

الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٦
٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش
ارتفاع النفط فوق 120 دولارًا يضغط على العملات الآسيوية الهشة
أدى الارتفاع المتجدد في أسعار النفط إلى ما فوق 120 دولارًا للبرميل إلى تكثيف الضغوط على بعض أكثر العملات الآسيوية هشاشة، حيث عادت عدة عملات للتداول قرب أدنى مستوياتها التاريخية.

وتراجعت كل من الروبية الإندونيسية والبيزو الفلبيني والروبية الهندية منذ العدوان الصهيوامريكي على ايران قبل شهرين، لتُصنف ضمن أسوأ العملات أداءً في المنطقة.

ويعكس هذا التراجع اعتماد هذه الاقتصادات الثلاثة بشكل كبير على واردات النفط، ما جعل عملاتها شديدة الحساسية لصدمة الإمدادات في قطاع الطاقة.

ومع ارتفاع التكاليف، يتزايد قلق المستثمرين من تسارع التضخم المدفوع بالوقود واتساع العجزين الخارجي والمالي، وهي عوامل قد تعقد جهود البنوك المركزية في دعم النمو الاقتصادي مع السيطرة على الأسعار.

وفي هذا السياق، قال محللون، إن البنوك المركزية قد تضطر إلى إعادة معايرة حجم تدخلها في أسواق العملات للحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملًا حاسمًا في تحديد مدى قوة هذا التدخل.

وزادت الضغوط مع بقاء خام برنت قرب أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات، في ظل تصعيد أمريكا الضغوط على إيران، وتقارير تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب لن يرفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية دون التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.

رغم هذه الجهود، يرى محللون أن تأثيرها يظل محدودًا في غياب مؤشرات واضحة على اقتراب نهاية الحرب.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

0% ...

آخرالاخبار

الأكثر مشاهدة

