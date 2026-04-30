عاجل:
المقاومة اللبنانية تعلن استهداف دبّابتي ميركافا في بلدة القنطرة بمحلّقتين انقضاضيّتين محقّقة إصابة مؤكّدة
العميد مجيد موسوي : رأينا مصير قواعدكم في المنطقة، وسنرى مصير سفنكم الحربية أيضاً
العميد مجيد موسوي قائد القوة الجوفضاء في حرس الثورة: سنرد على عمليات العدو بضرباتٍ طويلةٍ ومؤلمة، حتى وإن كانت قصيرة ومتقطعة، بعون الله
عارف: القوى غير الإقليمية، وفي مقدمتها أمريكا، لا تسعى إلا لتحقيق مصالحها الاستعمارية وستتخلى عن شركائها في المحن الصعبة
عارف: إيران حققت الأمن بالاعتماد على أبنائها في القوات المسلحة، لا بالتوسل إلى الأجانب
نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف: مع اقتراب المنطقة من تطورات كبرى نؤكد أن أمن المياه الإقليمية مسألة غير قابلة للتفاوض
رويترز: خام برنت يسجل 126.41 دولارًا متجاوزًا أعلى مستوى له منذ مارس 2022 ومحطمًا بذلك الرقم القياسي لأربع سنوات
قوات الاحتلال تقتحم جبل أبو الغارات في بلدة دير سامت غرب مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول: أسعار النفط تشكّل ضغطاً كبيراً على الكثير من الدول
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ

بزشكيان: الخليج الفارسي رمز صمود الشعب الايراني بوجه المستعمرين القدامى والجدد

الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٦
٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش
بزشكيان: الخليج الفارسي رمز صمود الشعب الايراني بوجه المستعمرين القدامى والجدد
قالر رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان في بيان صدر اليوم الخميس بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي، ان هذا اليوم يشكل فرصة سانحة لاعادة قراءة هذه الحقيقة التاريخية من ان هذا الممر المائي هو جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية للايرانيين ورمز وقوف الشعب الايراني الكبير بوجه المستعمرين القدامى والجدد.

وأكد الرئيس بزشكيان في بيانه بهذه المناسبة، ان بسالة القوات البحرية الايرانية في هذه الحقبة بالذات تشير الى دور ايران الحاسم في صون امن المنطقة والمسارات الحيوية لنقل الطاقة.

واشار الى تحويل الاعداء الضغط الى المجالين الاقتصادي والبحري ليقول ان استراتيجية الحصار البحري وايجاد قيود امام التجارة البحرية لايران، يتعارض والقوانين الدولية وحذر من أن مسؤولية اي تدهور امني في الخليج الفارسي ستقع على عاتق امريكا والكيان الصهيوني.

وقال الرئيس بزشكيان ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تؤكد التزامها بمبدأ حرية الملاحة البحرية ترى ان امن هذا الممر المائي رهن بالتعاون الجماعي للبلدان المتشاطئة وانسحاب الاجانب من المنطقة.

وقال ان اليوم الوطني للخليج الفارسي يذكر بالاواصر المتينة والتي لا تنفصم بين الاسم التاريخي والهوية الايرانية، الممر الذي كان منذ القديم الغابر، مركزا للتعامل الحضاري والثقافي والشريان الحيوي للتجارة والطاقة على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وتابع اننا نحي هذا العام اليوم الوطني للخليج الفارسي في الوقت الذي تبدت فيه للعالم اجمع اهمية هذه المنطقة لا سيما مضيق هرمز ابان حرب رمضان المفروضة مضيفا ان بطولات رجال البحرية الايرانية اظهرت ان هذا الممر الحيوي وفضلا عن استخداماته الاستراتيجية في نقل الطاقة يشكل رمزا للسيادة الوطنية ومؤشرا على دور ايران الذي لا يمكن انكاره في توفير امن المنطقة والعالم.

واستطرد يقول ان اعداءنا ومن خلال تغييرهم اليوم، الاداء ونقل بؤرة الضغوط إلى المجالين الاقتصادي والبحري، وضعوا على اجندتهم الحصار البحري وايجاد القيود امام مسارات التجارة البحرية كاداة جديدة للضغط على ايران حكومة وشعبا، بيد انه يتعين على هؤلاء الاعداء ان يعلموا ان الخليج الفارسي ليس موقعا لفرض الارادات الاجنبية الاحادية بل هو جزء من نظام التعامل الدولي وان امنه يجد معناه فقط في ضوء التعاون الجماعي والاحترام المتبادل لسيادة الدول المتشاطئة.

"وبناء على ذلك فان اي محاولة لممارسة الحصار والقيود البحرية، تتعارض والقوانين الدولية وتتهدد مصالح شعوب المنطقة والسلام والاستقرار الدوليين، وهي مآلها الفشل. وكما اعلنا مرارا، فان وجود الاجانب وتدخلاتهم، لا يساعد على تدعيم امن المنطقة فحسب بل يمثل سببا للتصعيد ومخلا للاستقرار المستدام في الخليج الفارسي."

واكد رئيس الجمهورية في بيانه اننا لمسنا في حرب رمضان ان وجود القواعد العسكرية الامريكية للدول المستضيفة، لم يجلب الامن فحسب بل عرض استقرارها وامنها للخطر، وسمح لنا بمهاجمة مصدر الهجوم على اراضي بلادنا بوصفه هدفا مشروعا.

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بوصفها حاميا ومدافعا عن امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز، ما تزال ملتزمة بمبدأ حرية الملاحة البحرية وأمان البحر ما عدا الدول المعادية، لكنها تؤمن ان تنفيذ هذا المبدأ يجب أن يترافق مع احترام الشعب الايراني وسيادة ايران، وأن مسؤولية اي تدهور امني في هذه الرقعة المائية تقع على عاتق امريكا والكيان الصهيوني.

وحيا رئيس الجمهورية في الختام، ذكرى ارواح جميع الذين امتزجت دمائهم الحمراء مع زرقة مياه الخليج الفارسي في سبيل حفظ هذه البلاد، آملا بان يبقى الخليج الفارسي دائما آمنا ومستقرا ومزدهرا وبيئة لاستقرار شعوبه بمنأى عن اي تواجد اجنبي.

بزشكيان لشريف: لن نتفاوض تحت التهديد والحصار

بزشكيان: نكث العهود والحصار والتهديدات أبرز عقبات المفاوضات مع إيران

الرئيس الايراني: الشعب الايراني لن يخضع للضغوط والاستسلام

بزشكيان: دماء فتيات مدرسة ميناب الشهيدات لن تذهب هدرا

