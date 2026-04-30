عاجل:
المقاومة اللبنانية تعلن استهداف دبّابتي ميركافا في بلدة القنطرة بمحلّقتين انقضاضيّتين محقّقة إصابة مؤكّدة
العميد مجيد موسوي : رأينا مصير قواعدكم في المنطقة، وسنرى مصير سفنكم الحربية أيضاً
العميد مجيد موسوي قائد القوة الجوفضاء في حرس الثورة: سنرد على عمليات العدو بضرباتٍ طويلةٍ ومؤلمة، حتى وإن كانت قصيرة ومتقطعة، بعون الله
عارف: القوى غير الإقليمية، وفي مقدمتها أمريكا، لا تسعى إلا لتحقيق مصالحها الاستعمارية وستتخلى عن شركائها في المحن الصعبة
عارف: إيران حققت الأمن بالاعتماد على أبنائها في القوات المسلحة، لا بالتوسل إلى الأجانب
نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف: مع اقتراب المنطقة من تطورات كبرى نؤكد أن أمن المياه الإقليمية مسألة غير قابلة للتفاوض
رويترز: خام برنت يسجل 126.41 دولارًا متجاوزًا أعلى مستوى له منذ مارس 2022 ومحطمًا بذلك الرقم القياسي لأربع سنوات
قوات الاحتلال تقتحم جبل أبو الغارات في بلدة دير سامت غرب مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول: أسعار النفط تشكّل ضغطاً كبيراً على الكثير من الدول
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ

الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٦
١٠:١١ بتوقيت غرينتش
اسم 'الخليج الفارسي' حقيقة لا يمكن إنكارها في نظام القانوني الدولي
كتب مرتضى عبدي رئيس إدارة الشؤون الدولية في مركز نقابة القضاة التابع للسلطة القضائية الإيرانية، بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي، أن اسم "الخليج الفارسي" هو حقيقة لا يمكن إنكارها في نظام القانوني الدولي، وأن أي ادعاء يخالف ذلك لا يملك أي شرعية قانونية.

وأكد عبدي أن هذا الخليج ليس مجرد مسطح مائي، بل هو تجسيد للهوية وللتواصل التاريخي والقانوني لأمة تمتد جذورها في أعماق التاريخ. وأشار إلى أن اسم "الخليج الفارسي" سُجل باستمرار على مدى آلاف السنين في المصادر التاريخية والجغرافية والقانونية الدولية الموثوقة، ويُعد من أكثر الأسماء الجغرافية توثيقاً في النظام الدولي.

١. السجلات التاريخية واستمرارية السيادة

منذ عصور الإمبراطوريات الإيرانية القديمة، مثل الأخمينيين والساسانيين، وحتى العصور الإسلامية والمعاصرة، كان الخليج الفارسي ضمن نطاق النفوذ والسيادة والإدارة الإيرانية. وأكدت النصوص المكتوبة لمؤرخين يونانيين مثل هيرودوت، والجغرافيين المسلمين مثل الاستخري وابن حوقل، ووثائق من عصور مختلفة، جميعها على تسمية هذا الخليج بـ"فارس".

٢. الوثائق والممارسات الدولية

في القانون الدولي، يُعتبر الاستخدام المستمر للاسم الجغرافي في الوثائق الرسمية والخرائط والمراسلات الدولية بمثابة "ممارسة ثابتة" (Established Usage). وفي هذا السياق:

- تؤكد الأمم المتحدة في وثائقها ومراسلاتها الرسمية، بما في ذلك مذكرات الأمانة العامة، بوضوح على استخدام تسمية "الخليج الفارسي" (Persian Gulf).

- خرائط وأطالس عالمية معتمدة، بما فيها الصادرة عن ناشيونال جيوغرافيك ومؤسسات رسم الخرائط الأخرى، سجلت جميعها هذا الاسم.

- استُخدم نفس الاسم في المراسلات الدبلوماسية والمعاهدات التاريخية ووثائق الملاحة البحرية.

٣. الخرائط التاريخية والشواهد الكارتوجرافية

أشار آلاف الخرائط التاريخية من العصور الوسطى حتى العصر الحديث، المحفوظة في الأرشيفات العالمية الموثوقة، جميعها إلى اسم "الخليج الفارسي". هذه الخرائط، التي رسمها جغرافيون أوروبيون وعرب وإيرانيون، لها مكانة خاصة من حيث القيمة الإثباتية في الحجج القانونية.

٤. الشواهد الميدانية والرمزية

حتى في بعض المعالم الميدانية، مثل شواهد قبور الجنود الأمريكيين في المنطقة التي دوّنت مكان خدمتهم في "الخليج الفارسي"، يمكن ملاحظة استمرارية هذا الاسم في الأدبيات الرسمية والعسكرية. وهذه الحالات، وإن لم تشكل بذاتها مصدراً للحق، إلا أنها تؤكد العرف الدولي الجاري.

٥. التحليل القانوني للادعاءات المعارضة

الادعاءات المطروحة من قبل بعض دول الخليج تفتقر إلى سند تاريخي وقانوني وعرفي. ففي القانون الدولي:

- تغيير الأسماء الجغرافية الثابتة، دون إجماع دولي، يفتقر إلى الشرعية.

- مبدأ "استقرار الأسماء الجغرافية" (Geographical Names Stability) كأحد المبادئ المقبولة يمنع التحريفات السياسية والمؤقتة.

- عدم وجود سجل تاريخي مستمر لهذه الادعاءات يجعلها ضمن الادعاءات غير الموثقة وغير القابلة للاستناد.

٦. الخليج الفارسي رمز الهوية والتضامن

بالنسبة للأمة الإيرانية، فإن الخليج الفارسي ليس مجرد قضية قانونية أو جغرافية، بل هو جزء من الهوية الوطنية والذاكرة التاريخية. هذا الاسم، على مر القرون، كان عاملاً للتماسك والتضامن والارتباط بين الإيرانيين، وأي محاولة لتحريفه ليست فقط منافية للحقائق التاريخية، بل تتعارض أيضاً مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وبالاعتماد على استمرارية السيادة الإيرانية تاريخياً، والوثائق الرسمية الدولية، والخرائط التاريخية المعتمدة، والممارسة العالمية الثابتة، فإن اسم "الخليج الفارسي" أصبح حقيقة لا يمكن إنكارها في النظام القانوني الدولي. أي ادعاء يخالف ذلك لا يتمتع بشرعية قانونية، ولا يمكن تحليله إلا في إطار دوافع سياسية عابرة.

الخليج الفارسي، كما كان عبر التاريخ، لا يزال اليوم رمزاً للارتباط العميق بين ماضي الأمة وحاضرها ومستقبلها؛ رمزاً لصمود الحقيقة في وجه التحريف.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

بزشكيان: الخليج الفارسي رمز صمود الشعب الايراني بوجه المستعمرين القدامى والجدد

بزشكيان: الخليج الفارسي رمز صمود الشعب الايراني بوجه المستعمرين القدامى والجدد

عراقجي: استمرار الممارسات الأمريكية الخارجة عن القانون تهدد حرية الملاحة الدولية

عراقجي: استمرار الممارسات الأمريكية الخارجة عن القانون تهدد حرية الملاحة الدولية

بقائي: بعض دول مجلس التعاون انتهكت القانون الدولي وشاركت في العدوان على إيران

بقائي: بعض دول مجلس التعاون انتهكت القانون الدولي وشاركت في العدوان على إيران

إيران: واشنطن تتحمّل مسؤولية أي تعطيل للملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز

إيران: واشنطن تتحمّل مسؤولية أي تعطيل للملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز

0% ...

آخرالاخبار

المقاومة اللبنانية تعلن استهداف دبّابتي ميركافا في بلدة القنطرة بمحلّقتين انقضاضيّتين محقّقة إصابة مؤكّدة

العميد مجيد موسوي : رأينا مصير قواعدكم في المنطقة، وسنرى مصير سفنكم الحربية أيضاً

العميد مجيد موسوي قائد القوة الجوفضاء في حرس الثورة: سنرد على عمليات العدو بضرباتٍ طويلةٍ ومؤلمة، حتى وإن كانت قصيرة ومتقطعة، بعون الله

قائد الثورة: مستقبل الخليج الفارسي سيكون خالياً من الوجود الأميركي

اسم 'الخليج الفارسي' حقيقة لا يمكن إنكارها في نظام القانوني الدولي

بزشكيان: الخليج الفارسي رمز صمود الشعب الايراني بوجه المستعمرين القدامى والجدد

متى يعتبر التفاوض في معاهدة السلام باطلاً؟

ارتفاع النفط فوق 120 دولارًا يضغط على العملات الآسيوية الهشة

عارف: القوى غير الإقليمية، وفي مقدمتها أمريكا، لا تسعى إلا لتحقيق مصالحها الاستعمارية وستتخلى عن شركائها في المحن الصعبة

عارف: إيران حققت الأمن بالاعتماد على أبنائها في القوات المسلحة، لا بالتوسل إلى الأجانب

الأكثر مشاهدة

خبير عسكري يمني: القبة الحديدية في الإمارات هدف مشروع في المرحلة المقبلة

وزارة الخارجية في حكومة صنعاء: حل الوضع في مضيق هرمز يكمن في إنهاء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران

إيران...اعتقال أربعة عناصر من زمر ارهابية انفصالية

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا حربا غير مبررة ضد إيران في انتهاك صارخ للقانون الدولي

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على بلادنا استهدفت بنى تحتية مدنية وأدت إلى استشهاد 3375 مدنيا على الأقل

ارتفاع أسعار النفط الى 111 دولاراً للبرميل

النفط يشتعل فوق 111 دولارا

رويترز: ضغوط هائلة على ترامب لإنهاء الحرب مع إيران

إيران.. تفكيك قنبلة من طراز جي بي يو-57 الخارقة للتحصينات

المساعد السياسي لقائد بحرية حرس الثورة الإسلامية محمد أكبر زاده: سنرد على كل عملٍ عدائي جديد بمفاجأة جديدة

مندوب لبنان في مجلس الأمن: إسرائيل تعمل حاليا على تقويض جهود واشنطن لخفض التصعيد والتوصل لحلول سلمية مستدامة