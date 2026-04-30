عاجل:
بقائي: نشدد على مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الحكومات في إدانة انتهاكات الكيان الصهيوني ومحاسبته
بقائي: نشدد على مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الحكومات في إدانة انتهاكات الكيان الصهيوني ومحاسبته
بقائي: الهجوم على أسطول الصمود هو ضربة لضمير البشرية الحي والقيم الإنسانية المشتركة
بقائي: تعرض الكيان الصهيوني لسفن أسطول الصمود هو قرصنة بحرية وعمل إرهابي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ندين تعرض الكيان الصهيوني لسفن أسطول الصمود في المياه الدولية وأسر الناشطين على متنه
قاليباف: حظاً موفقاً في محاصرة دولة بهذه الحدود
رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: لو بنيت جدارين على امتداد السواحل الأميركي سيبلغ طولهما 7755 كلم وهذا لا يزال أقل بنحو ألف كلم من إجمالي حدود إيران
حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لقوات العدوّ الإسرائيليّ في بلدة ميس الجبل بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة
رئيس الوزراء الإسباني: "إسرائيل" انتهكت مجددا القانون الدولي بمهاجمتها أسطولا مدنيا خارج مياهها الإقليمية
سي بي إس نيوز: ولاية كاليفورنيا تسجل أعلى أسعار البنزين في أمريكا بمتوسط 6.01 دولارات للغالون

حزب الله منددا باعتداء الاحتلال على "أسطول الصمود"..قرصنة تضاف لسجله الأسود

الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٦
٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش
حزب الله منددا باعتداء الاحتلال على
دان حزب الله في بيان له الخميس “إقدام العدو الصهيوني على مهاجمة واحتجاز سفن أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي وجريمة قرصنة تضاف إلى سجله الأسود الحافل بالاعتداءات والانتهاكات التي لم تكن يومًا غريبة عن كيان قائم على الإجرام والعدوان ولا يقيم وزنًا للقوانين والأعراف الدولية”.

وأشاد حزب الله “بالشجاعة الاستثنائية وبطولة الناشطين الأحرار المشاركين في هذا الأسطول، والذين تحدّوا الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، مؤكدين أن قضية فلسطين لا تزال حية في ضمير المؤمنين بقيم العدالة والإنسانية، مهما حاول العدو الإرهابي ومعه قوى الاستكبار العالمي من تهميشها وطمسها وإخماد جذوتها”.

واكد حزب الله أن “قضية فلسطين ستبقى قضية الإنسانية الأولى، وراية الحق الساطع في وجه الباطل”، ودعا “المجتمع الدولي، بكافة مؤسساته، إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتاريخية، والخروج من حالة العجز والصمت، والتحرك الفوري رفضًا للحصار الإرهابي على قطاع غزة وإيقاف هذه الكارثة الإنسانية، التي سيظل عارها يلاحق كل العالم المتخاذل لأجيال”.

وطالب حزب الله “الدول التي ما زالت تؤمن بالعدالة والقانون إلى التحرك الجاد والفعلي لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وفرض احترامه، بعد أن حول بعض المتغطرسين هذا العالم إلى غابة متفلتة من كل القيود والمعايير الإنسانية”.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

أسطول الصمود يصل المياه الدولية قبالة اليونان في طريقه لكسر حصار غزة

الاحتلال يبدأ بمهاجمة سفن “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة

0% ...

آخرالاخبار

حصاد اليوم 2026/04/30

بقائي: نشدد على مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الحكومات في إدانة انتهاكات الكيان الصهيوني ومحاسبته

بقائي: نشدد على مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الحكومات في إدانة انتهاكات الكيان الصهيوني ومحاسبته

بقائي: الهجوم على أسطول الصمود هو ضربة لضمير البشرية الحي والقيم الإنسانية المشتركة

بقائي: تعرض الكيان الصهيوني لسفن أسطول الصمود هو قرصنة بحرية وعمل إرهابي

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ندين تعرض الكيان الصهيوني لسفن أسطول الصمود في المياه الدولية وأسر الناشطين على متنه

قاليباف: حظاً موفقاً في محاصرة دولة بهذه الحدود

رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: لو بنيت جدارين على امتداد السواحل الأميركي سيبلغ طولهما 7755 كلم وهذا لا يزال أقل بنحو ألف كلم من إجمالي حدود إيران

حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لقوات العدوّ الإسرائيليّ في بلدة ميس الجبل بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة

رئيس الوزراء الإسباني: "إسرائيل" انتهكت مجددا القانون الدولي بمهاجمتها أسطولا مدنيا خارج مياهها الإقليمية

الأكثر مشاهدة

