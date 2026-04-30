حزب الله منددا باعتداء الاحتلال على "أسطول الصمود"..قرصنة تضاف لسجله الأسود

وأشاد حزب الله “بالشجاعة الاستثنائية وبطولة الناشطين الأحرار المشاركين في هذا الأسطول، والذين تحدّوا الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، مؤكدين أن قضية فلسطين لا تزال حية في ضمير المؤمنين بقيم العدالة والإنسانية، مهما حاول العدو الإرهابي ومعه قوى الاستكبار العالمي من تهميشها وطمسها وإخماد جذوتها”.

واكد حزب الله أن “قضية فلسطين ستبقى قضية الإنسانية الأولى، وراية الحق الساطع في وجه الباطل”، ودعا “المجتمع الدولي، بكافة مؤسساته، إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتاريخية، والخروج من حالة العجز والصمت، والتحرك الفوري رفضًا للحصار الإرهابي على قطاع غزة وإيقاف هذه الكارثة الإنسانية، التي سيظل عارها يلاحق كل العالم المتخاذل لأجيال”.

وطالب حزب الله “الدول التي ما زالت تؤمن بالعدالة والقانون إلى التحرك الجاد والفعلي لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وفرض احترامه، بعد أن حول بعض المتغطرسين هذا العالم إلى غابة متفلتة من كل القيود والمعايير الإنسانية”.