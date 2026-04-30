وكأن بلاد الاحتلالات المتكررة قبله كانت سرابا لكن من قال ان ترامب خارج الصبغة الأمريكية المهيمنة المستبدة هو فقط نسخة أكثر جرأة.

لا شك أن عصر ترامب فوضوي ويشعل حرائق يمنة ويسرى بينما يتتحدث عن السلام عبر طريقة الضغط الأعلى حتى يقدم الآخرون الثمن الأقصى.

واستضافت حلقة اليوم، المفكر والباحث في الشؤون الاستراتيجية خالد السيساوي، للنقاش حول موضوع شخصية ترامب ومحور البرنامج هو كيف سيصمد ترامب أمام صمود إيران؟

واعتبر السيساوي أن نشر ترامب هذه الصورة يكشف عن مشكلة ورد على ما يروج بأنه يوجد شرخ في المؤسسة العسكرية الأمريكية وان الشرخ ناتج عن رفض لما يقوم به ترامب ميدانيا ...

