عودة أهالي ميفدون الى بلدتهم رغم الدمار الواسع إثر غارات الاحتلال الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش واجهت بلدة ميفدون بجنوب لبنان، الاحتلال بثبات أهلها وتمسكهم بأرضهم رغم التضحيات والاعتداءات التي أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة منها إلا أنهم مستمرون بالبقاء رغم كل المخاطر. وشرح رئيس البلدية علي جابر لقناة العالم أن الأهالي عادوا إلى قراهم انطلاقاً من إيمانهم بحقهم في الأرض، رغم القصف والتهديدات المستمرة. للمزيد إليكم الفيديو المرفق...