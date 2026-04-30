الرئيس الايراني: التصريحات الاستفزازية للسلطات الامريكية مرفوضة

وتباحث الرئيس بزشكيان ورئيسة وزراء اليابان تاكه ايتشي اليوم الخميس هاتفيا آخر المستجدات الاقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واعتبر بزشكيان ان استهداف المعتدين في الحرب الامريكية الصهيونية المفروضة للمنشآت العامة والمدارس والمستشفيات والاجراءات الخطيرة للمعتدين في ضرب المنشآت النووية السلمية الخاضعة لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشكل مصداقا لجرائم الحرب ومخالفة للقوانين الدولية.

وراى انه من غير المقبولة التصريحات الاستفزازية للسلطات الامريكية تزامنا مع محاصرة الموانئ الايراني وكون ذلك يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية مؤكدا ان هذه الاجراءات تؤدي الى المزيد من تعقيد الاوضاع بالمنطقة.

وشدد رئيس الجمهورية في جانب اخر على الارادة الراسخة للحكومة والشعب والقوات المسلحة في ايران في الدفاع عن الحقوق المؤكدة والمشروعة لايران الاسلامية معلنا في الوقت ذاته الجهوزية لاستمرار متابعة المسار الدبلوماسي بهدف التوصل الى مقاربة عادلة تتضمن مراعاة حقوق ايران واقرار السلام والاستقرار في المنطقة، معتبرا ان تحقق ذلك منوط بتوقف التوجه المبالغ فيه والاجراءات الاستفزازية للجانب الامريكي.

واعتبر بزشكيان التدهور الامني المفروض على منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز، هو اجراء عدواني لامريكا والكيان الصهيوني ضد ايران واستمرارا للاجراءات الاستفزازية وغير القانونية لامريكا في محاصرة الموانئ الايرانية والتعرض للسفن التجارية الايرانية مؤكدا ضرورة ان تتخذ جيمع الدول موقفا صريحا وحاسما في التنديد بالاجراءات الامريكية والقرصنة البحرية وتهديد الملاحة البحرية الدولية.

اما رئيسة الوزراء اليابانية تاكي ايتشي فقد اكدت في الاتصال الهاتفي ان بلادها تولي اهمية بالغة لمواصلة العلاقات الودية والمستقرة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية واعتبرت ان دور ايران بارز في احلال الاستقرار والامن بالمنطقة وقالت ان اليابان ترى ان استمرار الحوار والمشاورات، يساعد على خفض التصعيد على صعيد المنطقة.

واعربت عن شكرها للسماح بعبور السفينة اليابانية عبر مضيق هرمز ودعت الى العبور الآمن لسائر السفن اليابانية عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي مشددة على اهمية امن الملاحة البحرية في هذه المنطقة.

وشددت ايتشي على ضرورة العمل لتسوية التصعيد بالشرق الاوسط بالطرق السلمية وقالت ان الدبلوماسية تمثل المسار الرئيسي لادارة الخلافات وخفض التصعيد.

واعربت رئيسة الوزراء اليابانية عن املها بان تستانف المفاوضات بين ايران وامريكا قريبا وان تفضي في التوصل الى اتفاق نهائي.

وشدد الجانبان في المكالمة الهاتفية على ضرورة استمرار المشاورات لتمتين العلاقات الثنائية والنهوض بمستوى التعاون.