بقائي: نشدد على مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الحكومات في إدانة انتهاكات الكيان الصهيوني ومحاسبته
بقائي: الهجوم على أسطول الصمود هو ضربة لضمير البشرية الحي والقيم الإنسانية المشتركة
بقائي: تعرض الكيان الصهيوني لسفن أسطول الصمود هو قرصنة بحرية وعمل إرهابي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ندين تعرض الكيان الصهيوني لسفن أسطول الصمود في المياه الدولية وأسر الناشطين على متنه
قاليباف: حظاً موفقاً في محاصرة دولة بهذه الحدود
رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: لو بنيت جدارين على امتداد السواحل الأميركي سيبلغ طولهما 7755 كلم وهذا لا يزال أقل بنحو ألف كلم من إجمالي حدود إيران
حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لقوات العدوّ الإسرائيليّ في بلدة ميس الجبل بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة
رئيس الوزراء الإسباني: "إسرائيل" انتهكت مجددا القانون الدولي بمهاجمتها أسطولا مدنيا خارج مياهها الإقليمية
سي بي إس نيوز: ولاية كاليفورنيا تسجل أعلى أسعار البنزين في أمريكا بمتوسط 6.01 دولارات للغالون

الرئيس الايراني: التصريحات الاستفزازية للسلطات الامريكية مرفوضة

الرئيس الايراني: التصريحات الاستفزازية للسلطات الامريكية مرفوضة
أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ان التدهور الامني المفروض على منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز، هو اجراء عدواني لامريكا والكيان الصهيوني ضد ايران واستمرارا للاجراءات الاستفزازية وغير القانونية لامريكا في محاصرة الموانئ الايرانية والتعرض للسفن التجارية الايرانية.

وتباحث الرئيس بزشكيان ورئيسة وزراء اليابان تاكه ايتشي اليوم الخميس هاتفيا آخر المستجدات الاقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واعتبر بزشكيان ان استهداف المعتدين في الحرب الامريكية الصهيونية المفروضة للمنشآت العامة والمدارس والمستشفيات والاجراءات الخطيرة للمعتدين في ضرب المنشآت النووية السلمية الخاضعة لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشكل مصداقا لجرائم الحرب ومخالفة للقوانين الدولية.

وراى انه من غير المقبولة التصريحات الاستفزازية للسلطات الامريكية تزامنا مع محاصرة الموانئ الايراني وكون ذلك يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية مؤكدا ان هذه الاجراءات تؤدي الى المزيد من تعقيد الاوضاع بالمنطقة.

وشدد رئيس الجمهورية في جانب اخر على الارادة الراسخة للحكومة والشعب والقوات المسلحة في ايران في الدفاع عن الحقوق المؤكدة والمشروعة لايران الاسلامية معلنا في الوقت ذاته الجهوزية لاستمرار متابعة المسار الدبلوماسي بهدف التوصل الى مقاربة عادلة تتضمن مراعاة حقوق ايران واقرار السلام والاستقرار في المنطقة، معتبرا ان تحقق ذلك منوط بتوقف التوجه المبالغ فيه والاجراءات الاستفزازية للجانب الامريكي.

واعتبر بزشكيان التدهور الامني المفروض على منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز، هو اجراء عدواني لامريكا والكيان الصهيوني ضد ايران واستمرارا للاجراءات الاستفزازية وغير القانونية لامريكا في محاصرة الموانئ الايرانية والتعرض للسفن التجارية الايرانية مؤكدا ضرورة ان تتخذ جيمع الدول موقفا صريحا وحاسما في التنديد بالاجراءات الامريكية والقرصنة البحرية وتهديد الملاحة البحرية الدولية.

اما رئيسة الوزراء اليابانية تاكي ايتشي فقد اكدت في الاتصال الهاتفي ان بلادها تولي اهمية بالغة لمواصلة العلاقات الودية والمستقرة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية واعتبرت ان دور ايران بارز في احلال الاستقرار والامن بالمنطقة وقالت ان اليابان ترى ان استمرار الحوار والمشاورات، يساعد على خفض التصعيد على صعيد المنطقة.

واعربت عن شكرها للسماح بعبور السفينة اليابانية عبر مضيق هرمز ودعت الى العبور الآمن لسائر السفن اليابانية عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي مشددة على اهمية امن الملاحة البحرية في هذه المنطقة.

وشددت ايتشي على ضرورة العمل لتسوية التصعيد بالشرق الاوسط بالطرق السلمية وقالت ان الدبلوماسية تمثل المسار الرئيسي لادارة الخلافات وخفض التصعيد.

واعربت رئيسة الوزراء اليابانية عن املها بان تستانف المفاوضات بين ايران وامريكا قريبا وان تفضي في التوصل الى اتفاق نهائي.

وشدد الجانبان في المكالمة الهاتفية على ضرورة استمرار المشاورات لتمتين العلاقات الثنائية والنهوض بمستوى التعاون.

