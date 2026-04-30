بقائي: نشدد على مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الحكومات في إدانة انتهاكات الكيان الصهيوني ومحاسبته
بقائي: الهجوم على أسطول الصمود هو ضربة لضمير البشرية الحي والقيم الإنسانية المشتركة
بقائي: تعرض الكيان الصهيوني لسفن أسطول الصمود هو قرصنة بحرية وعمل إرهابي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ندين تعرض الكيان الصهيوني لسفن أسطول الصمود في المياه الدولية وأسر الناشطين على متنه
قاليباف: حظاً موفقاً في محاصرة دولة بهذه الحدود
رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: لو بنيت جدارين على امتداد السواحل الأميركي سيبلغ طولهما 7755 كلم وهذا لا يزال أقل بنحو ألف كلم من إجمالي حدود إيران
حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لقوات العدوّ الإسرائيليّ في بلدة ميس الجبل بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة
رئيس الوزراء الإسباني: "إسرائيل" انتهكت مجددا القانون الدولي بمهاجمتها أسطولا مدنيا خارج مياهها الإقليمية
هذا أبرز ما ناقشه الرئيسان الايراني والبيلاروسي خلال حوارهما الهاتفي

هذا أبرز ما ناقشه الرئيسان الايراني والبيلاروسي خلال حوارهما الهاتفي
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بان الاعتداءت الصهيوامريكية على البنية التحتية النووية والحيوية الايرانية هي بمثابة "جرائم حرب"، مشدداً على انعدام الثقة التام لطهران في واشنطن، وذلك في ظل الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار خلال محادثات إسلام آباد.

وتباحث الرئيس بزشكيان ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في حوار هاتفي بينهما اليوم الخميس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وقال الرئيس بزشكيان ان العمل لتسوية الخلافات عن طريق الحوار والدبلوماسية في ظل تحمل ايران المسؤولية، مدرج دائما على جدول الاعمال، لكن وخلال المفاوضات، هاجمت امريكا والكيان الصهيوني ايران مرتين، وثمة احتمال ان يتكرر ذلك، وهو ما ادى الى عدم ثقة ايران التامة بامريكا.

واكد الرئيس بزشكيان ضرورة ان تتوقف امريكا عن اطلاق التصريحات الاستفزازية والمراوغة بهدف نيل ثقة ايران وكذلك ابداء الجدية في متابعة المفاوضات لوضع نهاية قطعية للحرب وعدم تكرار التجارب الماضية.

اما رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو فقد قال ان بلاده تعتبر علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية استراتجية ومتنامية.

واعرب عن قلقه من تصاعد التوترات في منطقة غرب اسيا وتداعياتها الامنية والاقتصادية على المنطقة والعالم، معربا عن تمنياته بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والمفاوضات.

واستعرض الجانبان اخر مستجدات العلاقات الثنائية وشددا على ضرورة توسيع التعاون في اطار المصالح المشتركة وتعزيز المشاورات السياسية والاقتصادية.

