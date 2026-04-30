هذا أبرز ما ناقشه الرئيسان الايراني والبيلاروسي خلال حوارهما الهاتفي

وتباحث الرئيس بزشكيان ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في حوار هاتفي بينهما اليوم الخميس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وقال الرئيس بزشكيان ان العمل لتسوية الخلافات عن طريق الحوار والدبلوماسية في ظل تحمل ايران المسؤولية، مدرج دائما على جدول الاعمال، لكن وخلال المفاوضات، هاجمت امريكا والكيان الصهيوني ايران مرتين، وثمة احتمال ان يتكرر ذلك، وهو ما ادى الى عدم ثقة ايران التامة بامريكا.

واكد الرئيس بزشكيان ضرورة ان تتوقف امريكا عن اطلاق التصريحات الاستفزازية والمراوغة بهدف نيل ثقة ايران وكذلك ابداء الجدية في متابعة المفاوضات لوضع نهاية قطعية للحرب وعدم تكرار التجارب الماضية.

اما رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو فقد قال ان بلاده تعتبر علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية استراتجية ومتنامية.

واعرب عن قلقه من تصاعد التوترات في منطقة غرب اسيا وتداعياتها الامنية والاقتصادية على المنطقة والعالم، معربا عن تمنياته بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والمفاوضات.

واستعرض الجانبان اخر مستجدات العلاقات الثنائية وشددا على ضرورة توسيع التعاون في اطار المصالح المشتركة وتعزيز المشاورات السياسية والاقتصادية.