محادثات هاتفية بين عباس عراقجي ونبيه بري.. وهذا أبرز ما ناقشاه خلالها

وندد الجانبان خلال الاتصال بشدة اعتداءات الكيان الصهيوني ضد دول المنطقة، ومنها لبنان، وشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات الوحشية في جنوب لبنان، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى وتدمير المناطق السكنية والبنى التحتية وتهجير السكان، كما اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك.

واستعرض وزير الخارجية خلال الاتصال آخر تطورات المسار الدبلوماسي الذي ترعاه باكستان، مشيداً بالمقاومة الأسطورية للشعب اللبناني في وجه الهجمات الصهيونية الوحشية، ومجدداً التأكيد على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية القاطع للبنان وشعبه.

كما صرح عراقجي بأن وقف اعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان يُعد جزءاً من تفاهم وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، مؤكداً أن هذا الملف سيظل ضمن أولويات الجمهورية الإسلامية في أي مسار مستقبلي.

من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب اللبناني إلى الانتهاكات الصهيونية المتكررة لوقف إطلاق النار، والمقاومة الملحمية للشعب اللبناني ضد العدوان العسكري، مشدداً على ضرورة تصعيد الضغوط الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة هذا الكيان على أفعاله.

كما أعرب نبيه بري عن تقديره للجهود التي تبذلها إيران في دعم المواقف اللبنانية المحقة.