وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 6 أشخاص بغارة إسرائيلية على زبدين
مدفعية الاحتلال تقصف بلدة كونين في جنوب لبنان
متحدث لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي، إبراهيم رضائي: امريکا لاتمتلك قدرة تشغيلية لفرض حصار بحري حقيقي على إيران
زوارق الاحتلال الحربية تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه ساحل مدينة غزة
هيئة البث العبرية: الجيش الإسرائيلي يخفف من قواته في جنوب لبنان وينقل لواء المظليين إلى غزة ولواء النخبة إلى الضفة
يديعوت أحرونوت: 52 حالة اعتداء نفّذها الاحتلال ومستوطِنوه على أملاك كنسية في القدس المحتلة خلال عام 2025
صحيفة "هآرتس" العبرية: حزب الله لا يظهر أي بوادر للتراجع
صحيفة "هآرتس": معظم نشاط "الجيش" الإسرائيلي في جنوب لبنان يبدو وكأنه "نسخ ولصق" للتحركات في غزة عام 2025 والذي يعتمد على التدمير الممنهج للمنازل
قناة "كان" العبرية: تصاعد تهديد مسيّرات حزب الله يقض مضاجع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وتقارير تشير إلى أنه عزز مخزونه رغم القيود
ويسلي كلارك: بلغت تكلفة الحرب مع إيران 25 مليار دولار، لكن إنتاج هذه المعدات واستبدالها أهم من المال نفسه

محادثات هاتفية بين عباس عراقجي ونبيه بري.. وهذا أبرز ما ناقشاه خلالها

الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٦
٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش
محادثات هاتفية بين عباس عراقجي ونبيه بري.. وهذا أبرز ما ناقشاه خلالها
تباحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ورئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، هاتفيا مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، ومسار مفاوضات إسلام آباد، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وندد الجانبان خلال الاتصال بشدة اعتداءات الكيان الصهيوني ضد دول المنطقة، ومنها لبنان، وشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات الوحشية في جنوب لبنان، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى وتدمير المناطق السكنية والبنى التحتية وتهجير السكان، كما اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك.

واستعرض وزير الخارجية خلال الاتصال آخر تطورات المسار الدبلوماسي الذي ترعاه باكستان، مشيداً بالمقاومة الأسطورية للشعب اللبناني في وجه الهجمات الصهيونية الوحشية، ومجدداً التأكيد على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية القاطع للبنان وشعبه.

كما صرح عراقجي بأن وقف اعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان يُعد جزءاً من تفاهم وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، مؤكداً أن هذا الملف سيظل ضمن أولويات الجمهورية الإسلامية في أي مسار مستقبلي.

من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب اللبناني إلى الانتهاكات الصهيونية المتكررة لوقف إطلاق النار، والمقاومة الملحمية للشعب اللبناني ضد العدوان العسكري، مشدداً على ضرورة تصعيد الضغوط الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة هذا الكيان على أفعاله.

كما أعرب نبيه بري عن تقديره للجهود التي تبذلها إيران في دعم المواقف اللبنانية المحقة.

عراقجي: استخدام أي اسم آخر غير هرمز للمضيق هو بلا شك "خطأ سيئ جدا"

عراقجي: استخدام أي اسم آخر غير هرمز للمضيق هو بلا شك "خطأ سيئ جدا"

عراقجي: استمرار الممارسات الأمريكية الخارجة عن القانون تهدد حرية الملاحة الدولية

عراقجي: استمرار الممارسات الأمريكية الخارجة عن القانون تهدد حرية الملاحة الدولية

0% ...

