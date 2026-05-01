ولايتي: التاريخ ليس للبيع

وكتب ولايتي في رسالة على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي X اليوم الخميس: "سيد ترامب، الآن وقد ذكّرك تشارلز بأنه لو لم تكن بريطانيا موجودة، لكنتَ تتحدث الفرنسية اليوم، فمن الجيد أن تسأله عن خرائط الاستعمار القديمة؛ إذ سُجّل اسم الخليج الفارسي بهذا الاسم قبل قرون من ظهور الولايات المتحدة. التاريخ ليس للبيع!".

وأضاف مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية: "في خضمّ هذه المهزلة من التهديدات والأكاذيب، فان رسالة قائد الثورة واضحة؛ إن نعمة الأمن في مضيق هرمز هي لأهل المنطقة، وليست لغرباء ما زالوا يتجادلون حول لغتهم الأم!".