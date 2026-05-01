بقائي: أميركا غير جادة في رفع العقوبات ولم تتعلم من اخطائها السابقة

وفي مقابلة تلفزيونية مع شبكة نسيم يوم الخميس ، أشار بقائي إلى زيارة وزير الخارجية الايراني الأخيرة إلى باكستان، قائلاً: "كان الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو نقل وجهات نظرنا إلى الجانب الباكستاني. قبل أيام قليلة من هذه الرحلة، دار نقاش واسع حول جدوى ذهاب الأطراف، وأثارت وسائل الإعلام، لا سيما المحلية منها، جدلاً واسعاً حول هذا الموضوع. آمل أن نستفيد من هذه التجارب. يجب الانتباه الى ضرورة الا نقوم بترجمة كل تغريدة أو تعليق من الأمريكيين أو وسائل الإعلام الأمريكية ونشره في وسائل إعلامنا فورا؛ فقد ثبت مراراً وتكراراً أن العديد من هذه المواد ليست غير دقيقة فحسب، بل إن بعضها متعمد ومضلل. في بعض الحالات، سارعت وسائل إعلامنا إلى نشر هذه المواد، ولم يُجدِ ذلك نفعاً.

*سنعلن عن أي مفاوضات بشفافية تامة

وأضاف بقائي، مشيراً إلى ضرورة مراجعة أنفسنا والاعتراف بأنه ربما كان بإمكاننا التصرف بشكل أفضل في بعض الحالات: لقد أعلنا لوسائل إعلامنا وشبكاتنا منذ البداية أننا سنُبلغهم في حال إجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي. لطالما كانت سياستنا منذ البداية هي الصدق مع شعبنا. إذا كانت هناك مفاوضات، فسنوضح كل شيء، وإذا طرأ أي تغيير أو حدث، ستنكشف الأكاذيب. آمل أن تساعدنا هذه التجارب على توخي المزيد من الحذر في نشر الأخبار والمعلومات مستقبلاً.

*لن نردّ على كل تغريدة أو تعليق

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: الجانب الأمريكي ، يتفوق من حيث العدد والموارد الإعلامية لكن لدينا خبرة قيّمة تُظهر أن ما يقولونه في كثير من الأحيان يتغير بعد حين، ويتضح في النهاية أنه لم يكن ما قالوه صحيحا. إذا أردنا دراسة هذه الحالة تحديدًا، فقد تردد أن الوفد الأمريكي ذهب إلى باكستان واستقر هناك. أود أيضًا أن أذكر أننا قررنا منذ البداية عدم التأثر بالأجواء الإعلامية التي يخلقها الجانب الآخر. لن نردّ على كل تغريدة أو تعليق. يجب أن ينصبّ تركيزنا على أنفسنا، وإذا أخطأ الجانب الآخر، فليتحمل عواقب أخطائه. لقد قلنا منذ البداية إنه لن تكون هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة، والمفاوضات الوحيدة التي نجريها هي مع الجانب الباكستاني كوسيط. وتستند هذه المفاوضات إلى مذكرة تفاهم تركز على إنهاء الحرب والملف النووي."

*اميركا ليست جادة في رفع العقوبات

وقال بقائي: "خلال الرئاسة الأمريكية الجديدة، في العام ونصف العام الاخيرين، تحدثنا عن هذه القضية مرارًا وتكرارًا. فبعد كل مفاوضات ، اتخذ الجانب الأمريكي إجراءات عسكرية ضد إيران. من الواضح الآن أنهم غير جادين في رفع العقوبات. لا يمكنهم الادعاء برفع العقوبات وفي الوقت نفسه تشديدها. والأسوأ من ذلك، أنهم يمارسون القرصنة والسطو على السفن الإيرانية. أما فيما يتعلق بالملف النووي، فقد أظهرت التجربة أن الطرف الآخر لم يتعلم من أخطائه السابقة. المفاوضات مع اميركا ليست بأي حال من الأحوال مفاوضات عادية أو تقليدية أو روتينية؛ فهذه المفاوضات لها تاريخ دموي، ولم يعد بإمكاني استخدام كلمة "ثقة". لا بد من القول إن هناك شكوكًا عميقة بين إيران واميركا.

وأوضح أن هذه الشكوك لا تعود فقط إلى الأحداث الأخيرة، بل أيضًا إلى تاريخ طويل من انعدام الثقة بين البلدين، قائلاً: "بدأت هذه العملية قبل الثورة الإسلامية. تتوقع اميركا دائمًا من الطرف الآخر قبول أقصى مطالبها في المفاوضات، وهذا ما يؤدي إلى فشلها. لطالما قدمت إيران مقترحاتها القائمة على إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار، وقد قبلنا وقف إطلاق النار كمقدمة لإنهاء الحرب".

*قبلنا وقف إطلاق النار كمقدمة لإنهاء الحرب

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، مشيرًا إلى أن حزمة النقاط العشر الإيرانية كانت ترتكز أساسًا على إنهاء الحرب: "قبلنا وقف إطلاق النار لأنه كان مقدمة لإنهاء الحرب. من البديهي أن المفاوضات تُعلّمنا دروسًا وتختبر الطرف الآخر. فقبل أربعين يومًا من بدء اجتماع إسلام آباد، ارتكبت أكبر جريمة في التاريخ. اغتيال قادة دولة أمرٌ غير مسبوق. اغتيال الأطفال في ميناب، والقائمة تطول. كان هذان الأسبوعان اختبارًا لنا أيضًا. ففي اليوم الأول، بدأوا بانتهاك وقف إطلاق النار في لبنان، الذي كان جزءًا لا يتجزأ من وقف إطلاق النار. بعد زيارة (قائد الجيش الباكستاني) السيد عاصم منير إلى طهران، تم التوصل إلى تفاهم يقضي بقبول وقف إطلاق النار في لبنان، وفي المقابل، قبلنا وقف إطلاق النار.

*أمريكا والكيان الصهيوني ينكثان وعودهما دوما

وقال إننا كنا نعلم تمامًا أن الكيان الصهيوني لن يحترم وقف إطلاق النار، وانتهك عهوده دوما، وقال: "الأمريكيون كذلك، ولكن على أي حال، كان هذا جزءًا من الحزمة التي تم الاتفاق عليها في اليوم الأول، وقد صادق عليها الوسيط الباكستاني أيضًا. لم نكن الوحيدين الذين قالوا ذلك. عندما يُفترض أن الطرف الآخر لا يفي بالتزاماته خلال فترة وقف إطلاق نار من المفترض أن تكون مؤقتة، كيف يُمكن أن يكون لديك أدنى ثقة في التزامه بتعهد أطول وأكثر تفصيلًا؟.

*أكبر ضمانة لعدم تكرار الحرب هي قوة إيران/ أثبتت سلطنة عُمان صداقتها

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن الزيارة إلى سلطنة عُمان وروسيا وإمكانية تلقي ضمانات من دول أخرى: إن أكبر ضمانة للوفاء بالالتزامات المتبادلة هي قوتنا. لا يوجد ضمان آخر؛ لا القانون الدولي، ولا منظمة الامم المتحدة ولا مجلس الامن. في نهاية المطاف، نحن من نستطيع ضمان ذلك بقوتنا ، هذا ما تعلمناه مرارًا وتكرارًا.

وتابع: على أي حال، تستمر الدبلوماسية. إن زيارتنا تعني أنه بعد أربعين يومًا من المواجهات مع دول المنطقة، أثبتت سلطنة عُمان صداقتها معنا خلال هذه الفترة، وكذلك فعلنا نحن. ما فعلته أمريكا لم يكن خيانة للدبلوماسية فحسب، بل كان أيضًا خيانة للوساطة في القانون الدولي، وخيانة لسلطنة عُمان. سلطنة عُمان، كدولة صديقة لنا في المنطقة، لها مكانة بالغة الأهمية لدينا. وجاءت زيارتنا لها في إطار دبلوماسية إيران الإقليمية، وتأكيدًا على أننا لا نستطيع التخلي عن المنطقة؛ سنبقى جيرانًا أبديين لدولها.

*استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن كان بالغ الأهمية

وأوضح قائلًا: لدينا اتفاقية شراكة استراتيجية مع روسيا. وبموجب هذه الاتفاقية، نتعاون في مختلف مجالات الدفاع والأمن والسياسة والاقتصاد. الأمر المهم في هذه المفاوضات وإنهاء الحرب هو ضرورة الحوار مع جميع الدول، وشرح مواقفنا. هذا أمر بالغ الأهمية. أسفرت هذه المحادثات الدبلوماسية، بالتعاون مع روسيا والصين، عن تصدينا في مرحلة ما لمحاولة خبيثة من بعض الدول في مجلس الأمن الدولي. وكان استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار بالغ الأهمية. وفي سبيل مواصلة هذا المسار، يجب علينا التشاور باستمرار مع حلفائنا، لأن هذه القضية ستستمر. نحن نحارب عدونا ميدانياً، ولكن يجب علينا أيضاً تعزيز قدراتنا في مجالي الدبلوماسية والإعلام. يجب أن نبقى على تواصل دائم مع حلفائنا في المنظمات الدولية، ولا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، روسيا والصين.

*دول المنطقة شهدت نتائج الصراع مع إيران

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على ضرورة أن تعلم المنطقة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست عدواً لها، واضاف: أن دول المنطقة شهدت نتائج الصراع مع إيران؛ وشهدت نتائج الثقة بأمريكا، وشهدت نتائج الصداقة مع إيران. وكانت سلطنة عُمان، رغم الضغوط التي مورست عليها، دولة اتخذت موقفاً مسؤولاً وبنّاءً للغاية. ليس من السهل عليك عدم المشاركة في مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي واتخاذ قرار مختلف، لأنهم (العمانيون) أدركوا بوعي وحكمة أن العداء تجاه أكبر دولة في المنطقة، وهي دولة أثبتت صداقتها مع دول المنطقة، ليس حكيماً ولا منطقياً.