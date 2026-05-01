العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 55 ضحية في ريف حلب

وقالت الهيئة الوطنية للمفقودين، يوم الخميس، إنها تتابع ما يجري تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة توثق لوجود مقبرة جماعية في منطقة السفيرة بريف حلب.

وأعلنت الهيئة في بيان صحفي أنها بدأت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة هذه المعلومات من خلال التنسيق مع الجهات المحلية المعنية والعمل على الوصول إلى الموقع المشار إليه بغية تقييمه ميدانيا واتخاذ التدابير الكفيلة بتأمينه وفق الأصول المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن أي موقع يشتبه بارتباطه بحالات فقدان أو وجود رفات بشرية يعد موقعا ذا حساسية إنسانية وقانونية خاصة، ويجب التعامل معه وفق معايير دقيقة تصون كرامة الضحايا، وتحمي حقوق ذويهم في معرفة الحقيقة كما تحافظ على سلامة الأدلة وتمنع أي عبث قد يؤثر على إجراءات التوثيق والتحقيق.

ونهت الهيئة في بيانها المواطنين عن الاقتراب من الموقع أو التدخل فيه أو تداول أي معلومات أو مواد غير موثقة بشأنه لما لذلك من أثر مباشر على سلامة الإجراءات وحماية حقوق الضحايا وذويهم.

وأوضحت أنها ستقوم باطلاع الجهات المعنية والرأي العام وذوي المفقودين على أي مستجدات فور التثبت من معلومات مؤكدة مبدية التزامها بإدارة هذا الملف بأعلى درجات المهنية والاحترام الإنساني.