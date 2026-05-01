وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 6 أشخاص بغارة إسرائيلية على زبدين
مدفعية الاحتلال تقصف بلدة كونين في جنوب لبنان
متحدث لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي، إبراهيم رضائي: امريکا لاتمتلك قدرة تشغيلية لفرض حصار بحري حقيقي على إيران
زوارق الاحتلال الحربية تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه ساحل مدينة غزة
هيئة البث العبرية: الجيش الإسرائيلي يخفف من قواته في جنوب لبنان وينقل لواء المظليين إلى غزة ولواء النخبة إلى الضفة
يديعوت أحرونوت: 52 حالة اعتداء نفّذها الاحتلال ومستوطِنوه على أملاك كنسية في القدس المحتلة خلال عام 2025
صحيفة "هآرتس" العبرية: حزب الله لا يظهر أي بوادر للتراجع
صحيفة "هآرتس": معظم نشاط "الجيش" الإسرائيلي في جنوب لبنان يبدو وكأنه "نسخ ولصق" للتحركات في غزة عام 2025 والذي يعتمد على التدمير الممنهج للمنازل
قناة "كان" العبرية: تصاعد تهديد مسيّرات حزب الله يقض مضاجع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وتقارير تشير إلى أنه عزز مخزونه رغم القيود
ويسلي كلارك: بلغت تكلفة الحرب مع إيران 25 مليار دولار، لكن إنتاج هذه المعدات واستبدالها أهم من المال نفسه

العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 55 ضحية في ريف حلب

الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٦
١٠:٤١ بتوقيت غرينتش
العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 55 ضحية في ريف حلب
عثر في قرية مزرعة الراهب بريف حلب الجنوبي على مقبرة جماعية تضم نحو 55 رفاتاً بشرية بينهم نساء وأطفال.

وقالت الهيئة الوطنية للمفقودين، يوم الخميس، إنها تتابع ما يجري تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة توثق لوجود مقبرة جماعية في منطقة السفيرة بريف حلب.

وأعلنت الهيئة في بيان صحفي أنها بدأت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة هذه المعلومات من خلال التنسيق مع الجهات المحلية المعنية والعمل على الوصول إلى الموقع المشار إليه بغية تقييمه ميدانيا واتخاذ التدابير الكفيلة بتأمينه وفق الأصول المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن أي موقع يشتبه بارتباطه بحالات فقدان أو وجود رفات بشرية يعد موقعا ذا حساسية إنسانية وقانونية خاصة، ويجب التعامل معه وفق معايير دقيقة تصون كرامة الضحايا، وتحمي حقوق ذويهم في معرفة الحقيقة كما تحافظ على سلامة الأدلة وتمنع أي عبث قد يؤثر على إجراءات التوثيق والتحقيق.

ونهت الهيئة في بيانها المواطنين عن الاقتراب من الموقع أو التدخل فيه أو تداول أي معلومات أو مواد غير موثقة بشأنه لما لذلك من أثر مباشر على سلامة الإجراءات وحماية حقوق الضحايا وذويهم.

وأوضحت أنها ستقوم باطلاع الجهات المعنية والرأي العام وذوي المفقودين على أي مستجدات فور التثبت من معلومات مؤكدة مبدية التزامها بإدارة هذا الملف بأعلى درجات المهنية والاحترام الإنساني.

ولايتي: التاريخ ليس للبيع

قاليباف: إيران لا يمكن محاصرتها

