عاجل:
وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 6 أشخاص بغارة إسرائيلية على زبدين
مدفعية الاحتلال تقصف بلدة كونين في جنوب لبنان
متحدث لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي، إبراهيم رضائي: امريکا لاتمتلك قدرة تشغيلية لفرض حصار بحري حقيقي على إيران
زوارق الاحتلال الحربية تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه ساحل مدينة غزة
هيئة البث العبرية: الجيش الإسرائيلي يخفف من قواته في جنوب لبنان وينقل لواء المظليين إلى غزة ولواء النخبة إلى الضفة
يديعوت أحرونوت: 52 حالة اعتداء نفّذها الاحتلال ومستوطِنوه على أملاك كنسية في القدس المحتلة خلال عام 2025
صحيفة "هآرتس" العبرية: حزب الله لا يظهر أي بوادر للتراجع
صحيفة "هآرتس": معظم نشاط "الجيش" الإسرائيلي في جنوب لبنان يبدو وكأنه "نسخ ولصق" للتحركات في غزة عام 2025 والذي يعتمد على التدمير الممنهج للمنازل
قناة "كان" العبرية: تصاعد تهديد مسيّرات حزب الله يقض مضاجع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وتقارير تشير إلى أنه عزز مخزونه رغم القيود
ويسلي كلارك: بلغت تكلفة الحرب مع إيران 25 مليار دولار، لكن إنتاج هذه المعدات واستبدالها أهم من المال نفسه

رئيس وزراء سلوفاكيا ينتقد أداء الأمم المتحدة تجاه العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران

الجمعة ٠١ مايو ٢٠٢٦
٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش
رئيس وزراء سلوفاكيا ينتقد أداء الأمم المتحدة تجاه العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران
انتقد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، في بيان له، أداء منظمة الأمم المتحدة تجاه العدوان العسكري المشترك بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال: "لقد أصبحت الأمم المتحدة اليوم مثار سخرية".

ونقلاً عن شبكة التلفزيون الأمريكية APT، أشار فيكو، خلال خطابه أمام مجموعة من الطلاب السلوفاك في براتيسلافا، إلى أن الأمم المتحدة أُنشئت لإرساء السلام والنظام في العالم، مضيفًا: "كان من المفترض أن تضمن هذه المنظمة استخدام القوة العسكرية فقط عند الضرورة لضمان السلام، ولكن اليوم أصبحت الأمم المتحدة مثار سخرية".

وتابع حديثه بالإشارة إلى العدوان العسكري للقوى العظمى في العالم، بما فيها الولايات المتحدة، على دول أخرى، قائلاً: "من أوقف الأمريكيين في العراق أو فنزويلا أو إيران؟".

وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي أيضًا بأن العديد من الدول والمناطق الأخرى قد تكون هدفًا للعدوان العسكري الأمريكي في المستقبل، مضيفًا: "هذا في حين أن قصة الولايات المتحدة مع دول مثل كوبا أو مناطق مثل غرينلاند لم تنتهِ بعد".

وفي إشارة إلى رحلته إلى روسيا ولقائه مع فلاديمير بوتين، أكد فيكو: "انتقدني جميع السياسيين الأوروبيين علنًا بسبب هذه الرحلة، لكنهم سألوني سرًا: ماذا قال لك الرئيس الروسي؟".

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إقامة قنوات اتصال مع جميع دول العالم، وقال: "يجب أن نتحدث مع الدول الأخرى، بما فيها روسيا، لحل المشاكل القائمة".

كلمات دليلية

بقائي: أميركا غير جادة في رفع العقوبات ولم تتعلم من اخطائها السابقة

ولايتي: التاريخ ليس للبيع

آخرالاخبار

الأكثر مشاهدة

