رئيس وزراء سلوفاكيا ينتقد أداء الأمم المتحدة تجاه العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران

ونقلاً عن شبكة التلفزيون الأمريكية APT، أشار فيكو، خلال خطابه أمام مجموعة من الطلاب السلوفاك في براتيسلافا، إلى أن الأمم المتحدة أُنشئت لإرساء السلام والنظام في العالم، مضيفًا: "كان من المفترض أن تضمن هذه المنظمة استخدام القوة العسكرية فقط عند الضرورة لضمان السلام، ولكن اليوم أصبحت الأمم المتحدة مثار سخرية".

وتابع حديثه بالإشارة إلى العدوان العسكري للقوى العظمى في العالم، بما فيها الولايات المتحدة، على دول أخرى، قائلاً: "من أوقف الأمريكيين في العراق أو فنزويلا أو إيران؟".

وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي أيضًا بأن العديد من الدول والمناطق الأخرى قد تكون هدفًا للعدوان العسكري الأمريكي في المستقبل، مضيفًا: "هذا في حين أن قصة الولايات المتحدة مع دول مثل كوبا أو مناطق مثل غرينلاند لم تنتهِ بعد".

وفي إشارة إلى رحلته إلى روسيا ولقائه مع فلاديمير بوتين، أكد فيكو: "انتقدني جميع السياسيين الأوروبيين علنًا بسبب هذه الرحلة، لكنهم سألوني سرًا: ماذا قال لك الرئيس الروسي؟".

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إقامة قنوات اتصال مع جميع دول العالم، وقال: "يجب أن نتحدث مع الدول الأخرى، بما فيها روسيا، لحل المشاكل القائمة".