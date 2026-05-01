ضبط أكثر من طن من المخدرات باشتباك الشرطة مع مسلحين بمحافظة كرمان

وحسب الموقع الإعلامي لشرطة كرمان، قال العميد جليل موقوفة في تصريح له يوم الخميس: "بعد رصد استخباراتي دقيق في قلب الصحراء، قامت وحدة من القوات الخاصة "أبوذر" التابعة لشرطة المحافظة بتتبع تحركات عصابة تهريب شحنات مخدرات كبيرة، ونجحوا في تحديد آخر تحركاتهم ونقاط تهريبهم".

وأضاف: "في هذا السياق، قطعت القوات الخاصة التابعة لشرطة كرمان طريق العصابة في عملية ليلية في عمق صحراء شهداد. وخلال العملية التي استغرقت عدة ساعات من المطاردة والمراقبة وتبادل إطلاق النار، نجحت القوات الخاصة في إيقاف سيارة تحمل أكثر من طن من المخدرات والقضاء على ثلاثة مسلحين".

وأشار قائد شرطة محافظة كرمان إلى ضبط عدد من الأسلحة وقذائف "آر بي جي" وكميات كبيرة من الذخيرة خلال هذه العملية.