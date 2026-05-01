عاجل:
وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 6 أشخاص بغارة إسرائيلية على زبدين
مدفعية الاحتلال تقصف بلدة كونين في جنوب لبنان
متحدث لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي، إبراهيم رضائي: امريکا لاتمتلك قدرة تشغيلية لفرض حصار بحري حقيقي على إيران
زوارق الاحتلال الحربية تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه ساحل مدينة غزة
هيئة البث العبرية: الجيش الإسرائيلي يخفف من قواته في جنوب لبنان وينقل لواء المظليين إلى غزة ولواء النخبة إلى الضفة
يديعوت أحرونوت: 52 حالة اعتداء نفّذها الاحتلال ومستوطِنوه على أملاك كنسية في القدس المحتلة خلال عام 2025
صحيفة "هآرتس" العبرية: حزب الله لا يظهر أي بوادر للتراجع
صحيفة "هآرتس": معظم نشاط "الجيش" الإسرائيلي في جنوب لبنان يبدو وكأنه "نسخ ولصق" للتحركات في غزة عام 2025 والذي يعتمد على التدمير الممنهج للمنازل
قناة "كان" العبرية: تصاعد تهديد مسيّرات حزب الله يقض مضاجع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وتقارير تشير إلى أنه عزز مخزونه رغم القيود
ويسلي كلارك: بلغت تكلفة الحرب مع إيران 25 مليار دولار، لكن إنتاج هذه المعدات واستبدالها أهم من المال نفسه