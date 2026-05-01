مشاورات ايرانية روسية حول التعاون الثنائي بالمجال النووي

وقد التقى الطرفان "جلالي" و"سباسكي" في مبنی سفارة ایران في موسكو، حسبما أفادت بذلك وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للأنباء "إرنا" نقلا عن سفارة إيران لدی روسيا وأوضحت بأن الجانبين أشارا خلال هذا اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية والمستقرة بين البلدين، وتبادلا الآراء حول التبادلات العلمية والفنية والتكنولوجية بين منظمة الطاقة النوویة وشركة «روس اتم» الحكومية الروسية، والمشاريع المشتركة في محطة بوشهر للطاقة النووية.

ووصف الجانبان خلال هذا اللقاء، استمرار التعاون الناجح بين شركة «روس اتم» الحكومية الروسية ومنظمة الطاقة النوویة الإيرانية في مجال الطاقة النووية السلمية بأنه نموذج فعال لحيوية الشعبين في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الإمكانات المتاحة للحفاظ على البيئة وصون أمن الطاقة.

