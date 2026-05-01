وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 6 أشخاص بغارة إسرائيلية على زبدين
مدفعية الاحتلال تقصف بلدة كونين في جنوب لبنان
متحدث لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي، إبراهيم رضائي: امريکا لاتمتلك قدرة تشغيلية لفرض حصار بحري حقيقي على إيران
زوارق الاحتلال الحربية تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه ساحل مدينة غزة
هيئة البث العبرية: الجيش الإسرائيلي يخفف من قواته في جنوب لبنان وينقل لواء المظليين إلى غزة ولواء النخبة إلى الضفة
يديعوت أحرونوت: 52 حالة اعتداء نفّذها الاحتلال ومستوطِنوه على أملاك كنسية في القدس المحتلة خلال عام 2025
صحيفة "هآرتس" العبرية: حزب الله لا يظهر أي بوادر للتراجع
صحيفة "هآرتس": معظم نشاط "الجيش" الإسرائيلي في جنوب لبنان يبدو وكأنه "نسخ ولصق" للتحركات في غزة عام 2025 والذي يعتمد على التدمير الممنهج للمنازل
قناة "كان" العبرية: تصاعد تهديد مسيّرات حزب الله يقض مضاجع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وتقارير تشير إلى أنه عزز مخزونه رغم القيود
ويسلي كلارك: بلغت تكلفة الحرب مع إيران 25 مليار دولار، لكن إنتاج هذه المعدات واستبدالها أهم من المال نفسه

مشاورات ايرانية روسية حول التعاون الثنائي بالمجال النووي

الجمعة ٠١ مايو ٢٠٢٦
٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش
مشاورات ايرانية روسية حول التعاون الثنائي بالمجال النووي
تباحث سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا "كاظم جلالي"، مع نائب الشؤون الدولية في شركة "روس اتم" الحكومية الروسية "نيكولاي سباسكي"، حول التعاون الثنائي وتبادل الآراء العلمية والفنية والتكنولوجية بين منظمة الطاقة النوویة الإيرانية والشركة المذكورة في مجال الطاقة النووية السلمية.

وقد التقى الطرفان "جلالي" و"سباسكي" في مبنی سفارة ایران في موسكو، حسبما أفادت بذلك وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للأنباء "إرنا" نقلا عن سفارة إيران لدی روسيا وأوضحت بأن الجانبين أشارا خلال هذا اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية والمستقرة بين البلدين، وتبادلا الآراء حول التبادلات العلمية والفنية والتكنولوجية بين منظمة الطاقة النوویة وشركة «روس اتم» الحكومية الروسية، والمشاريع المشتركة في محطة بوشهر للطاقة النووية.

ووصف الجانبان خلال هذا اللقاء، استمرار التعاون الناجح بين شركة «روس اتم» الحكومية الروسية ومنظمة الطاقة النوویة الإيرانية في مجال الطاقة النووية السلمية بأنه نموذج فعال لحيوية الشعبين في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الإمكانات المتاحة للحفاظ على البيئة وصون أمن الطاقة.

متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف يؤكد سلمية برنامج ايران النووي

لقاء ايراني روسي لبحث العدوان على ايران والمستجدات الاقليمية والدولية والقضايا النووية

بقائي: أميركا غير جادة في رفع العقوبات ولم تتعلم من اخطائها السابقة

متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف يؤكد سلمية برنامج ايران النووي

قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام ايراني: سفننا في حالة تحرك مستمر من وإلى موانئ البلاد

قائد بحرية الجيش الإيراني: قريبا سيرى العدو أسلحتنا الجديدة التي يخشاها وستكون بجواره مباشرة

شهرام إيراني: أغلقنا مضيق هرمز من بحر العرب، وإذا تقدموا أكثر، سنتصرف عملياً وبسرعة

شهرام إيراني: نفذت البحرية الإيرانية 7 عمليات صاروخية ضد حاملة الطائرات آبراهام لنكولن، ولم تتمكن اميركا لفترة من تشغيل طائراتها وإجراء العمليات الجوية

شهرام إيراني: اضطرت أمريكا لإجراء إصلاحات وإرسال المزيد من المدمّرات، والمنصات الصاروخية، ومع ذلك ما زالوا متوقفين

شهرام إيراني: الأميركيون انتقلوا من القرصنة البحرية إلى احتجاز الرهائن فهم يحتجزون الطواقم وعائلاتهم كرهائن

نائب وزير الخارجية: استهداف 130 ألف هدف مدني في إيران مثال على جرائم الحرب

بقائي: بعض دول مجلس التعاون انتهكت القانون الدولي وشاركت في العدوان على إيران

عراقجي: استمرار الممارسات الأمريكية الخارجة عن القانون تهدد حرية الملاحة الدولية

عراقجي لنظيره البولندي: على دول العالم إدانة أعمال القرصنة البحرية الأمريكية وتهديدها للملاحة الدولية

مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سلوك اميركا يهدد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية