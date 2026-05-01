مستقبل المواجهة مع ايران والتوجه الإسرائيلي نحو إبقاء الحرب

وفيما يتعلق بتقدير الإعلام العبري لمستقبل المواجهة مع ايران في ظل تهديدات نتنياهو وترامب المتجددة يوما بعد يوم، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي حسن حجازي، إنه في الحقيقة الجانب الاسرائيلي لديه مسار واحد في التعاطي مع هذه القضية وهو ضرورة إبقاء الحرب قائما.

وأضاف حجازي أن الاسرائيلي لم يكن راضيا عن إعلان وقف النار وهو يدرك أن أهدافه من تلك الحرب فشلت بشكل كامل، لذا يسعون لإعادة إشعال المواجهة بشكل أوسع وأكثر كثافة رغم إدراكهم محدودية فاعلية هذا المسار.

وأضاف أن اللجوء للخيار العسكري يُنظر إليه كخيار أخير، الذي طرحه نتنياهو ويسرائيل كاتس، وهو ضرب البنى التحتية الإيرانية التي ستكون لها تداعيات كارثية. وحاول الإسرائيلي تنفيذ ذلك بضرب منشأة بارس، لكن الرد الإيراني فاجأ التقديرات...

