العين الإسرائيلية:

مستقبل المواجهة مع ايران والتوجه الإسرائيلي نحو إبقاء الحرب

الجمعة ٠١ مايو ٢٠٢٦
١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش
ركز الإعلام العبري على المكالمة الهاتفية التي جرت بين ترامب ونتنياهو بشأن ايران ولبنان، والمعضلة التي دخل بها الرئيس الامريكي بعد فشله في إخضاع الإيرانيين، كما تم التركيز على مشكلة وقع فيها جيش الاحتلال في جنوب لبنان.

وفيما يتعلق بتقدير الإعلام العبري لمستقبل المواجهة مع ايران في ظل تهديدات نتنياهو وترامب المتجددة يوما بعد يوم، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي حسن حجازي، إنه في الحقيقة الجانب الاسرائيلي لديه مسار واحد في التعاطي مع هذه القضية وهو ضرورة إبقاء الحرب قائما.

وأضاف حجازي أن الاسرائيلي لم يكن راضيا عن إعلان وقف النار وهو يدرك أن أهدافه من تلك الحرب فشلت بشكل كامل، لذا يسعون لإعادة إشعال المواجهة بشكل أوسع وأكثر كثافة رغم إدراكهم محدودية فاعلية هذا المسار.

وأضاف أن اللجوء للخيار العسكري يُنظر إليه كخيار أخير، الذي طرحه نتنياهو ويسرائيل كاتس، وهو ضرب البنى التحتية الإيرانية التي ستكون لها تداعيات كارثية. وحاول الإسرائيلي تنفيذ ذلك بضرب منشأة بارس، لكن الرد الإيراني فاجأ التقديرات...

للمزيد إليكم الفيديو المرفق...

قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام ايراني: سفننا في حالة تحرك مستمر من وإلى موانئ البلاد

قائد بحرية الجيش الإيراني: قريبا سيرى العدو أسلحتنا الجديدة التي يخشاها وستكون بجواره مباشرة

شهرام إيراني: أغلقنا مضيق هرمز من بحر العرب، وإذا تقدموا أكثر، سنتصرف عملياً وبسرعة

شهرام إيراني: نفذت البحرية الإيرانية 7 عمليات صاروخية ضد حاملة الطائرات آبراهام لنكولن، ولم تتمكن اميركا لفترة من تشغيل طائراتها وإجراء العمليات الجوية

شهرام إيراني: اضطرت أمريكا لإجراء إصلاحات وإرسال المزيد من المدمّرات، والمنصات الصاروخية، ومع ذلك ما زالوا متوقفين

شهرام إيراني: الأميركيون انتقلوا من القرصنة البحرية إلى احتجاز الرهائن فهم يحتجزون الطواقم وعائلاتهم كرهائن

نائب وزير الخارجية: استهداف 130 ألف هدف مدني في إيران مثال على جرائم الحرب

بقائي: بعض دول مجلس التعاون انتهكت القانون الدولي وشاركت في العدوان على إيران

عراقجي: استمرار الممارسات الأمريكية الخارجة عن القانون تهدد حرية الملاحة الدولية

عراقجي لنظيره البولندي: على دول العالم إدانة أعمال القرصنة البحرية الأمريكية وتهديدها للملاحة الدولية

مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سلوك اميركا يهدد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية