عاجل:
رويترز عن مصادر: إدارة ترامب تعتزم إغلاق مركز "كريات غات" للتنسيق المدني العسكري في "إسرائيل"
مهدي تاج: يجب أن نعقد اجتماعاً مع كبار مسؤولي "الفيفا" ليقدموا لنا ضمانات شاملة بشأن جميع القضايا المرتبطة بالمنتخب الوطني
رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج عقب عودته من كندا: الفيفا خاضعة للضغوط الأميركية
إعلام عبري: يبدو أننا لم نتعلم شيئاً من دروس الماضي وهذا الواقع مرشح لأن يرافقنا لفترة طويلة
الخزانة الأمريكية: فرضنا "عقوبات" جديدة مرتبطة بإيران
قاليباف في رسالته بمناسبة يوم العمال: إعادة الإعمار مهمة لا يمكن إنجازها من دون العمال الأعزاء والشرفاء في الوطن
رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: أيام الإعمار بعد الانتصار على القوى العظمى المعادية باتت قريبة
جيش الاحتلال: مسيرة أطلقت باتجاه منطقة تتواجد فيها قواتنا جنوب لبنان
حزب الله: استهدفنا بمسيرات انقضاضية تجمعا للعدو الإسرائيلي في البياضة جنوبي لبنان وحققنا إصابات مؤكدة
غارة إسرائيلية تستهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي قلاوي وبرج قلاوي

رئيس السلطة القضائية: لم نغادر طاولة المفاوضات أبدا لكننا لا نقبل الإملاءات

الجمعة ٠١ مايو ٢٠٢٦
١٢:١٦ بتوقيت غرينتش
رئيس السلطة القضائية: لم نغادر طاولة المفاوضات أبدا لكننا لا نقبل الإملاءات
قال رئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الاسلام "غلام حسين محسني ایجئي"، ان ايران لم تغادر طاولة المفاوضات أبدا، لكن المفاوضات التي تقوم على أساس الإملاءات غير مقبولة بالنسبة لنا. وهذا الامر يتفق عليه مسؤولو النظام ولذا نعلن بكل وضوح وبصوت عالٍ أننا نرحب بالتفاوض، لكننا لا نقبل الإملاءات.

وافادت "ارنا" نقلا عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية اليوم الجمعة بأن حجة الإسلام "محسني إیجئي"، خلال اجتماع مع جمع من المسؤولين القضائيين، قال في إشارة إلى قضية المفاوضات المطروحة في الاوساط السياسية والاعلامية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تغادر طاولة المفاوضات أبدا، ولطالما رحبنا بالمفاوضات القائمة على المنطق والعقلانية وبكل تأكيد نحن لا نقبل بالإملاءات.

وقال: إن العدو الذي لم يحقق أيا من أهدافه وأغراضه عبر العدوان والتهديد، لن يتمكن بالتأكيد من فرض إملاءاته أو التمادي في المطامع على طاولة المفاوضات، هذا هو الموقف السائد في نظامنا ونحن جميعا وفي ظل توجیهات قائد الثورة الإسلامية، نؤكد أن دبلوماسيتنا هي امتداد للميدان. وقد يكون هناك أفراد لديهم وجهات نظر أخرى بحسن نية ومن الضروري لهؤلاء الأفراد أيضا أن يضبطوا آراءهم ضمن إطار السياسات العامة للنظام والمصالح العليا للشعب.

وأضاف رئيس السلطة القضائية: نحن لا نرحب بالحرب ولكننا لا نخشاها وإذا تعرضت عزتنا للتهديد، فسنقاتل من أجل عزتنا، هذا هو الموقف الحازم لشعبنا وان ما يجسد هذا الموقف الحاسم، هو الحملة التي شارك فيها أكثر من ثلاثين مليون إيراني مستعدين للتضحية بأرواحهم من أجل الوطن، والتي ألقَت الرعب في قلوب الأعداء.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

بقائي: أميركا غير جادة في رفع العقوبات ولم تتعلم من اخطائها السابقة

0% ...

آخرالاخبار

رويترز عن مصادر: إدارة ترامب تعتزم إغلاق مركز "كريات غات" للتنسيق المدني العسكري في "إسرائيل"

مهدي تاج: يجب أن نعقد اجتماعاً مع كبار مسؤولي "الفيفا" ليقدموا لنا ضمانات شاملة بشأن جميع القضايا المرتبطة بالمنتخب الوطني

رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج عقب عودته من كندا: الفيفا خاضعة للضغوط الأميركية

إعلام عبري: يبدو أننا لم نتعلم شيئاً من دروس الماضي وهذا الواقع مرشح لأن يرافقنا لفترة طويلة

الخزانة الأمريكية: فرضنا "عقوبات" جديدة مرتبطة بإيران

قاليباف في رسالته بمناسبة يوم العمال: إعادة الإعمار مهمة لا يمكن إنجازها من دون العمال الأعزاء والشرفاء في الوطن

رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: أيام الإعمار بعد الانتصار على القوى العظمى المعادية باتت قريبة

أحدث خطة للتفاوض تسلمها ايران للوسيط الباكستاني

بيان مشترك لـ'11'دولة يدين اعتداء الاحتلال على أسطول الصمود العالمي

إعلام المقاومة يوحد الصف ويعزز الصمود بوجه العدوان

الأكثر مشاهدة

قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام ايراني: سفننا في حالة تحرك مستمر من وإلى موانئ البلاد

قائد بحرية الجيش الإيراني: قريبا سيرى العدو أسلحتنا الجديدة التي يخشاها وستكون بجواره مباشرة

شهرام إيراني: أغلقنا مضيق هرمز من بحر العرب، وإذا تقدموا أكثر، سنتصرف عملياً وبسرعة

شهرام إيراني: نفذت البحرية الإيرانية 7 عمليات صاروخية ضد حاملة الطائرات آبراهام لنكولن، ولم تتمكن اميركا لفترة من تشغيل طائراتها وإجراء العمليات الجوية

شهرام إيراني: اضطرت أمريكا لإجراء إصلاحات وإرسال المزيد من المدمّرات، والمنصات الصاروخية، ومع ذلك ما زالوا متوقفين

شهرام إيراني: الأميركيون انتقلوا من القرصنة البحرية إلى احتجاز الرهائن فهم يحتجزون الطواقم وعائلاتهم كرهائن

نائب وزير الخارجية: استهداف 130 ألف هدف مدني في إيران مثال على جرائم الحرب

بقائي: بعض دول مجلس التعاون انتهكت القانون الدولي وشاركت في العدوان على إيران

عراقجي: استمرار الممارسات الأمريكية الخارجة عن القانون تهدد حرية الملاحة الدولية

عراقجي لنظيره البولندي: على دول العالم إدانة أعمال القرصنة البحرية الأمريكية وتهديدها للملاحة الدولية

مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سلوك اميركا يهدد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية