عراقجي: مقامرة نتنياهو كلفت واشنطن 100 مليار دولار بشكل مباشر

وكتب "عراقجي" في مدونته توضيحاً على أكاذيب البنتاغون بشأن تكاليف الحرب المفروضة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني ضد إيران قائلا: ان البنتاغون يكذب. لقد كلفت مقامرة نتنياهو الولايات المتحدة ١٠٠ مليار دولار بشكل مباشر حتى الآن؛ وهذا يعادل أربعة أضعاف الرقم المعلن عنه.

وأضاف وزير الخارجية: إن التكاليف غير المباشرة لدافعي الضرائب الأمريكيين هي أکبر بكثير، وكتب: لقد وصلت الحصة الشهرية لكل أسرة أمريكية إلى ۵۰۰ دولار وهي في تزاید سریع،

وأکد "عراقجي": إن شعار "أولاً إسرائيل" يعني دائماً "أمريكا أخيراً".

