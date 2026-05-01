كاميرا العالم ترصد الدمار في بلدة تول بالنبطية وإصرار سكانها بالعودة والإعمار الجمعة ٠١ مايو ٢٠٢٦ ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش بلدة تول في قضاء النبطية واجهت العدوان بأهلها المتمسكين بأرضهم. تعرّضت البلدة لغارات استهدفت محالها التجارية ومنازلها، ما أسفر عن دمار واسع في الممتلكات المدنية والمرافق الاقتصادية. رغم الأضرار والشهداء، يعلن الأهالي تمسّكهم بالبقاء والعودة وإعادة الإعمار، مؤكدين أن دم الشهداء لن يعرف الهزيمة وأن المقاومة قادرة على حماية البلدة ورد العدوان. للمزيد إليكم الفيديو المرفق.. كلمات دليلية الغارات الإسرائيلية على لبنان إعادة إعمار المباني في لبنان بلدة تول