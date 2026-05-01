عاجل:
الجمعة ٠١ مايو ٢٠٢٦
٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش
بيان مشترك لـ'11'دولة يدين اعتداء الاحتلال على أسطول الصمود العالمي
أصدر مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية مع 1۰ دول أخرى بيانا مشتركا أدانوا فيه هجمات كيان الاحتلال الصهيوني على أسطول الصمود العالمي الذي يضم النشطاء الداعمین لأهالي غزة، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإفراج الفوري عن المعتقلين وداعين المجتمع الدولي للرد على هذه الانتهاكات.

وضم البيان المشترك وزارات خارجية كل من باكستان والبرازيل وإسبانيا وتركيا والأردن وليبيا وماليزيا وبنغلاديش وكولومبيا والمالديف وجنوب أفريقيا، الذين أدانوا فيه الإجراءات الإجرامية للكيان الصهيوني ضد طاقم أسطول "الصمود العالمي 2".

وجاء في البيان: نحن وزراء خارجية 11 دولة ندین بشدة الهجوم "الإسرائيلي" على أسطول "صمود" العالمي، الذي يعد مبادرة إنسانية مدنية سلمية تهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الكارثة الإنسانية في غزة.

وإن الهجمات "الإسرائيلية" على السفن والاحتجاز غير القانوني للنشطاء الإنسانيين في المياه الدولية تعد انتهاكا صارخا للقوانين والقانون الإنساني الدولي.

يذکر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي"، كان قد أدان بشدة هجوم الكيان الصهيوني على سفن "أسطول الصمود العالمي 2" الإنساني في المياه الدولية، واحتجاز النشطاء الداعمين للشعب الفلسطيني بعنف، ووصفه بأنه قرصنة بحرية وعمل إرهابي.

كلمات دليلية

حزب الله منددا باعتداء الاحتلال على "أسطول الصمود"..قرصنة تضاف لسجله الأسود

الاحتلال يبدأ بمهاجمة سفن “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة

أسطول الصمود يصل المياه الدولية قبالة اليونان في طريقه لكسر حصار غزة

بولندا تفتح تحقيقا رسميا في العدوان الإسرائيلي على "أسطول الصمود"

آخرالاخبار

الأكثر مشاهدة

