بيان مشترك لـ'11'دولة يدين اعتداء الاحتلال على أسطول الصمود العالمي

وضم البيان المشترك وزارات خارجية كل من باكستان والبرازيل وإسبانيا وتركيا والأردن وليبيا وماليزيا وبنغلاديش وكولومبيا والمالديف وجنوب أفريقيا، الذين أدانوا فيه الإجراءات الإجرامية للكيان الصهيوني ضد طاقم أسطول "الصمود العالمي 2".

وجاء في البيان: نحن وزراء خارجية 11 دولة ندین بشدة الهجوم "الإسرائيلي" على أسطول "صمود" العالمي، الذي يعد مبادرة إنسانية مدنية سلمية تهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الكارثة الإنسانية في غزة.

وإن الهجمات "الإسرائيلية" على السفن والاحتجاز غير القانوني للنشطاء الإنسانيين في المياه الدولية تعد انتهاكا صارخا للقوانين والقانون الإنساني الدولي.

يذکر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي"، كان قد أدان بشدة هجوم الكيان الصهيوني على سفن "أسطول الصمود العالمي 2" الإنساني في المياه الدولية، واحتجاز النشطاء الداعمين للشعب الفلسطيني بعنف، ووصفه بأنه قرصنة بحرية وعمل إرهابي.