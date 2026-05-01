عاجل:
رويترز عن مصادر: إدارة ترامب تعتزم إغلاق مركز "كريات غات" للتنسيق المدني العسكري في "إسرائيل"
مهدي تاج: يجب أن نعقد اجتماعاً مع كبار مسؤولي "الفيفا" ليقدموا لنا ضمانات شاملة بشأن جميع القضايا المرتبطة بالمنتخب الوطني
رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج عقب عودته من كندا: الفيفا خاضعة للضغوط الأميركية
إعلام عبري: يبدو أننا لم نتعلم شيئاً من دروس الماضي وهذا الواقع مرشح لأن يرافقنا لفترة طويلة
الخزانة الأمريكية: فرضنا "عقوبات" جديدة مرتبطة بإيران
قاليباف في رسالته بمناسبة يوم العمال: إعادة الإعمار مهمة لا يمكن إنجازها من دون العمال الأعزاء والشرفاء في الوطن
رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: أيام الإعمار بعد الانتصار على القوى العظمى المعادية باتت قريبة
جيش الاحتلال: مسيرة أطلقت باتجاه منطقة تتواجد فيها قواتنا جنوب لبنان
حزب الله: استهدفنا بمسيرات انقضاضية تجمعا للعدو الإسرائيلي في البياضة جنوبي لبنان وحققنا إصابات مؤكدة
غارة إسرائيلية تستهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي قلاوي وبرج قلاوي

مرتكزة على جهود إنهاء الحرب..

أحدث خطة للتفاوض تسلمها ايران للوسيط الباكستاني

الجمعة ٠١ مايو ٢٠٢٦
٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش
أحدث خطة للتفاوض تسلمها ايران للوسيط الباكستاني
أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسليم خطتها التفاوضية إلى باكستان، والتي ترتكز على جهود إنهاء الحرب.

وحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سلّمت ايران نصّ أحدث خطة تفاوضية إلى باكستان مساء امس الخميس بصفتها وسيطًا في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأكّد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مقابلة تلفزيونية مساء أمس، أن إنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم يُمثّل أولوية طهران في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة والكيان الصهيوني، عقب حرب رمضان التي استمرت أربعين يوماً، والتي بدأت في 28 فبراير/شباط 2026 باغتيال قائد الثورة الإسلامية، وعدد من المسؤولين، قد أُعلن في 7 أبريل/نيسان 2026، بهدف إتاحة الفرصة لإيجاد حلول دبلوماسية لإنهاء الحرب نهائياً، وقد مدد الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى في 21 أبريل/نيسان 2026.

كما عُقدت مفاوضات بين طهران وواشنطن في 11 أبريل/نيسان 2026 في إسلام آباد، باكستان، برئاسة محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، عن الوفد الإيراني، وجي. دي. فانس، نائب الرئيس الأمريكي، عن الوفد الأمريكي، إلا أنها انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

توجه وزير خارجية بلادنا، السيد عباس عراقجي، إلى إسلام آباد مساء الجمعة الماضية، وعقد اجتماعات هامة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية والقائد العام للجيش الباكستاني.

وفي يوم الأحد الموافق 26 مايو، وبعد انتهاء زيارته لسلطنة عُمان، عاد إلى إسلام آباد للمرة الثانية، وخلال توقف قصير قبل مغادرته إلى موسكو، التقى بالفريق أول سيد عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني.

كلمات دليلية

0% ...

آخرالاخبار

الأكثر مشاهدة

