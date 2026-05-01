أحدث خطة للتفاوض تسلمها ايران للوسيط الباكستاني

وحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سلّمت ايران نصّ أحدث خطة تفاوضية إلى باكستان مساء امس الخميس بصفتها وسيطًا في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأكّد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مقابلة تلفزيونية مساء أمس، أن إنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم يُمثّل أولوية طهران في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة والكيان الصهيوني، عقب حرب رمضان التي استمرت أربعين يوماً، والتي بدأت في 28 فبراير/شباط 2026 باغتيال قائد الثورة الإسلامية، وعدد من المسؤولين، قد أُعلن في 7 أبريل/نيسان 2026، بهدف إتاحة الفرصة لإيجاد حلول دبلوماسية لإنهاء الحرب نهائياً، وقد مدد الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى في 21 أبريل/نيسان 2026.

كما عُقدت مفاوضات بين طهران وواشنطن في 11 أبريل/نيسان 2026 في إسلام آباد، باكستان، برئاسة محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، عن الوفد الإيراني، وجي. دي. فانس، نائب الرئيس الأمريكي، عن الوفد الأمريكي، إلا أنها انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

توجه وزير خارجية بلادنا، السيد عباس عراقجي، إلى إسلام آباد مساء الجمعة الماضية، وعقد اجتماعات هامة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية والقائد العام للجيش الباكستاني.

وفي يوم الأحد الموافق 26 مايو، وبعد انتهاء زيارته لسلطنة عُمان، عاد إلى إسلام آباد للمرة الثانية، وخلال توقف قصير قبل مغادرته إلى موسكو، التقى بالفريق أول سيد عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني.