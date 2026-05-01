اللواء حاتمي: سنقف بوجه أي تهديدات للعدو بالاعتماد على اقتدار ودعم الشعب

وجاء في نص رسالة التهنئة التي أصدرها اللواء أمير حاتمي، بمناسبة "يوم المعلم": إن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم، ومن خلال استلهام الدروس من الأساتذة والمعلمين والمدربين الشرفاء، والتمسك بالتعاليم القيمة لإمامي الثورة الإسلامية، والاعتماد على التجارب الثمينة لا سيما خلال سنوات الدفاع المقدس الثماني والحروب الجبانة الأخيرة، يدرك جيداً ضرورة الارتقاء بقدراته وجهوزيته الدفاعية لأداء مهمته الخطيرة المتمثلة في صون الاستقلال والسيادة الوطنية والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أكمل وجه.

وأضافت الرسالة: يفتخر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم بأنه أكثر استعداداً من أي وقت مضى، يقف مقتدراً وببصيرة ثورية تحت توجيهات قائد الثورة الإسلامية القائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد "مجتبى الخامنئي" (مد ظله العالي)، وبالاعتماد على قوة ودعم الشعب الإيراني العظيم، لمواجهة أي تهديد أو عدوان كما فعل في السابق.