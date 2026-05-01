ترمب: سنرسل إحدى حاملات الطائرات الأميركية لترسو قرب الساحل الكوبي لدفعهم إلى الاستسلام
"قناة كان": الجنود في الميدان يقولون إنهم أصبحوا مكشوفين تماماً كأنهم أهداف سهلة
غارات إسرائيلية على بلدتي زوطر الشرقية والغربية جنوبي لبنان
رئيس وكالة أنباء مجلس الشورى الإيراني مهدي رحيمي: ما دام هناك حصار بحري لن تكون هناك مفاوضات حول الملف النووي أبداً
السيد مجتبى الخامنئي: على إيران أن تلحق الهزيمة بخصومها في جبهة الجهاد الاقتصادي والثقافي
السيد مجتبى الخامنئي: الجمهورية الإسلامية أثبتت للعالم جزءا من قدراتها الفريدة في المواجهة مع أعداء تقدمها
آية الله السيد مجتبى الخامنئي: كما يُقدّم الشعب الإيراني دعما لائقا للقوات العسكرية من خلال تواجده في الميادين والساحات فإن عليه مساندة المعلمين والعمال
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: كم كلف دافعي الضرائب الأميركيين لكي يشرف وزير حربهم على المذبحة المتعمدة لطلاب مدرسة ميناب؟
رويترز عن مصادر: إدارة ترامب تعتزم إغلاق مركز "كريات غات" للتنسيق المدني العسكري في "إسرائيل"

اللواء حاتمي: سنقف بوجه أي تهديدات للعدو بالاعتماد على اقتدار ودعم الشعب

الجمعة ٠١ مايو ٢٠٢٦
٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش
اللواء حاتمي: سنقف بوجه أي تهديدات للعدو بالاعتماد على اقتدار ودعم الشعب
أكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء "أمير حاتمي"، اليوم الجمعة، إن الجيش، اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، في ذروة الجاهزية والاقتدار ویقف بالبصيرة الثورية وتحت قيادة وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية القائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد "مجتبى الخامنئي"، وبالاعتماد على قوة ودعم الشعب الإيراني العظيم في وجه أي تهديد أو عداء كما فعل في السابق.

وجاء في نص رسالة التهنئة التي أصدرها اللواء أمير حاتمي، بمناسبة "يوم المعلم": إن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم، ومن خلال استلهام الدروس من الأساتذة والمعلمين والمدربين الشرفاء، والتمسك بالتعاليم القيمة لإمامي الثورة الإسلامية، والاعتماد على التجارب الثمينة لا سيما خلال سنوات الدفاع المقدس الثماني والحروب الجبانة الأخيرة، يدرك جيداً ضرورة الارتقاء بقدراته وجهوزيته الدفاعية لأداء مهمته الخطيرة المتمثلة في صون الاستقلال والسيادة الوطنية والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أكمل وجه.

وأضافت الرسالة: يفتخر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم بأنه أكثر استعداداً من أي وقت مضى، يقف مقتدراً وببصيرة ثورية تحت توجيهات قائد الثورة الإسلامية القائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد "مجتبى الخامنئي" (مد ظله العالي)، وبالاعتماد على قوة ودعم الشعب الإيراني العظيم، لمواجهة أي تهديد أو عدوان كما فعل في السابق.

