ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على لبنان إلى 2618 شهيدا

وذكرت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، أن "العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء حتى يوم أمس الخميس بلغ 119623، فيما بلغ العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء 31322، وعدد الأعمال العدائية 10522".

وشن كيان الاحتلال، يوم الجمعة، عدة غارات جوية على جنوب لبنان أسفرت عن استشهاد 10 أشخاص على الأقل، فيما قال حزب الله إنه أطلق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه شمالي الاراضي المحتلة، حيث أصيب جنديان.

وتواصل القوات الإسرائيلية، شن غاراتها على مناطق عدة في جنوب لبنان، في خرق متواصل لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بين لبنان وكيان الاحتلال ابتداء من منتصف ليل السادس عشر من أبريل الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي.

وأعلن ترامب مجددا في 23 أبريل الماضي تمديد وقف إطلاق النار بين كيان الاحتلال ولبنان لمدة 3 أسابيع.