عاجل:
ترمب: سنرسل إحدى حاملات الطائرات الأميركية لترسو قرب الساحل الكوبي لدفعهم إلى الاستسلام
"قناة كان": الجنود في الميدان يقولون إنهم أصبحوا مكشوفين تماماً كأنهم أهداف سهلة
غارات إسرائيلية على بلدتي زوطر الشرقية والغربية جنوبي لبنان
رئيس وكالة أنباء مجلس الشورى الإيراني مهدي رحيمي: ما دام هناك حصار بحري لن تكون هناك مفاوضات حول الملف النووي أبداً
السيد مجتبى الخامنئي: على إيران أن تلحق الهزيمة بخصومها في جبهة الجهاد الاقتصادي والثقافي
السيد مجتبى الخامنئي: الجمهورية الإسلامية أثبتت للعالم جزءا من قدراتها الفريدة في المواجهة مع أعداء تقدمها
آية الله السيد مجتبى الخامنئي: كما يُقدّم الشعب الإيراني دعما لائقا للقوات العسكرية من خلال تواجده في الميادين والساحات فإن عليه مساندة المعلمين والعمال
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: كم كلف دافعي الضرائب الأميركيين لكي يشرف وزير حربهم على المذبحة المتعمدة لطلاب مدرسة ميناب؟
رويترز عن مصادر: إدارة ترامب تعتزم إغلاق مركز "كريات غات" للتنسيق المدني العسكري في "إسرائيل"

بقائي: مجزرة مدرسة ميناب لم تكن "حادثًا مؤسفًا"، بل جريمة حرب وحشية

الجمعة ٠١ مايو ٢٠٢٦
٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش
بقائي: مجزرة مدرسة ميناب لم تكن
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي أن مجزرة مدرسة ميناب لا يمكن وصفها بأنها "حادث مؤسف"، بل كانت جريمة حرب وحشية مُخطَّط لها مُسبقًا ، مؤكدا انه يجب محاسبة مرتكبي هذه الجريمة الحربية وتقديمهم للعدالة.

وفي منشور على منصة "اكس"، مساء الجمعة، أعاد بقائي، نشر سؤالٍ طرحه عضو في الكونغرس الأمريكي خلال جلسة استماع لوزير الحرب حول تكلفة الصواريخ التي أُطلقت على مدرسة "شجرة طيبة" في ميناب في 28 فبراير ، وكتب: "ينبغي توجيه السؤال من عضو الكونغرس على النحو التالي: كم من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين أنفق وزير الحرب الأمريكي لقتل التلامذة الأبرياء ومعلميهم في مدرسة "شجرة طيبة" في ميناب في 28 فبراير؟".

واضاف: من الواضح تمامًا أن جريمة مدرسة ميناب لا يمكن وصفها بأنها "حادث مؤسف"، وكتب: "كان الهجوم على مدرسة ميناب جريمة حرب وحشية مُخطط لها مسبقًا. يجب محاسبة آمري ومنفذي هذه الجريمة الحربية وتقديمهم للعدالة".

يذكر انه لقي أكثر من 168 تلميذا وتلميذة ومعلمة مصرعهم جراء قصف صاروخي أمريكي على مدرسة "شجرة طيبة" الابتدائية في مدينة ميناب بمحافظة هرمزجان جنوب ايران في اليوم الاول من العدوان الاميركي الصهيوني على البلاد والذي استمر 40 يوما.

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على لبنان إلى 2618 شهيدا

قلوب شتى تحت عباءة ممزقة: الخليج الفارسي أمام محور متماسك

استشهاد 14 من كوادر الحرس الثوري في زنجان جراء انفجار ذخيرة من مخلفات العدوان الاميركي الصهيوني

ترمب: سنرسل إحدى حاملات الطائرات الأميركية لترسو قرب الساحل الكوبي لدفعهم إلى الاستسلام

هيغسيث أصدر أمرا بسحب ما يقارب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا

مظاهرات في ألمانيا تطالب باستقالة المستشار ميرتس

قائد الثورة الإسلامية: تقدم أي وطن مرهونٌ بجناحي العلم والعمل