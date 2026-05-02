بقائي: مجزرة مدرسة ميناب لم تكن "حادثًا مؤسفًا"، بل جريمة حرب وحشية

وفي منشور على منصة "اكس"، مساء الجمعة، أعاد بقائي، نشر سؤالٍ طرحه عضو في الكونغرس الأمريكي خلال جلسة استماع لوزير الحرب حول تكلفة الصواريخ التي أُطلقت على مدرسة "شجرة طيبة" في ميناب في 28 فبراير ، وكتب: "ينبغي توجيه السؤال من عضو الكونغرس على النحو التالي: كم من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين أنفق وزير الحرب الأمريكي لقتل التلامذة الأبرياء ومعلميهم في مدرسة "شجرة طيبة" في ميناب في 28 فبراير؟".

واضاف: من الواضح تمامًا أن جريمة مدرسة ميناب لا يمكن وصفها بأنها "حادث مؤسف"، وكتب: "كان الهجوم على مدرسة ميناب جريمة حرب وحشية مُخطط لها مسبقًا. يجب محاسبة آمري ومنفذي هذه الجريمة الحربية وتقديمهم للعدالة".

يذكر انه لقي أكثر من 168 تلميذا وتلميذة ومعلمة مصرعهم جراء قصف صاروخي أمريكي على مدرسة "شجرة طيبة" الابتدائية في مدينة ميناب بمحافظة هرمزجان جنوب ايران في اليوم الاول من العدوان الاميركي الصهيوني على البلاد والذي استمر 40 يوما.