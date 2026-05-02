مظاهرات في ألمانيا تطالب باستقالة المستشار ميرتس

وقال أحد المشاركين في الفعالية الاحتجاجية: "لقد اجتمعنا هنا اليوم لتقديم التماسات تطالب باستقالة فريدريش ميرتس من منصب المستشار. مبنى المستشارية خلفي، وأمامي 125 ألف توقيع قمت بطباعتها".

وتُظهر لقطات نشرتها الصحيفة المئات من السكان الألمان وهم يحملون لافتات وأعلاما، وقد خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن استيائهم من سياسات الحزب الحاكم.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة تاغسشاو أن حوالي 12 ألف شخص شاركوا في مظاهرة النقابات العمالية في برلين في الأول من مايو.

في 29 أبريل، صرح فريدريش ميرتس في مقابلة مع مجلة شبيغل أن الألمان أصبحوا "مرتاحين للغاية في جو من الازدهار" على مدى السنوات العشرين الماضية، ولكن اليوم لم يعد من الممكن الاستمرار في العيش كما كان من قبل؛ فالبلاد بحاجة إلى إصلاحات.

ووفقا له، لا تستوعب غالبية الشعب الألماني كما يجب ما يحدث حاليا في العالم.

وكان ميرتس قد اعترف في وقت سابق بأن حكومته جعلت الألمان متوترين وغير واثقين بالمستقبل.