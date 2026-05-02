ترمب: سنرسل إحدى حاملات الطائرات الأميركية لترسو قرب الساحل الكوبي لدفعهم إلى الاستسلام
"قناة كان": الجنود في الميدان يقولون إنهم أصبحوا مكشوفين تماماً كأنهم أهداف سهلة
غارات إسرائيلية على بلدتي زوطر الشرقية والغربية جنوبي لبنان
رئيس وكالة أنباء مجلس الشورى الإيراني مهدي رحيمي: ما دام هناك حصار بحري لن تكون هناك مفاوضات حول الملف النووي أبداً
السيد مجتبى الخامنئي: على إيران أن تلحق الهزيمة بخصومها في جبهة الجهاد الاقتصادي والثقافي
السيد مجتبى الخامنئي: الجمهورية الإسلامية أثبتت للعالم جزءا من قدراتها الفريدة في المواجهة مع أعداء تقدمها
آية الله السيد مجتبى الخامنئي: كما يُقدّم الشعب الإيراني دعما لائقا للقوات العسكرية من خلال تواجده في الميادين والساحات فإن عليه مساندة المعلمين والعمال
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: كم كلف دافعي الضرائب الأميركيين لكي يشرف وزير حربهم على المذبحة المتعمدة لطلاب مدرسة ميناب؟
رويترز عن مصادر: إدارة ترامب تعتزم إغلاق مركز "كريات غات" للتنسيق المدني العسكري في "إسرائيل"

استشهاد 14 من كوادر الحرس الثوري في زنجان جراء انفجار ذخيرة من مخلفات العدوان الاميركي الصهيوني

السبت ٠٢ مايو ٢٠٢٦
١٢:١٩ بتوقيت غرينتش
استشهاد 14 من كوادر الحرس الثوري في زنجان جراء انفجار ذخيرة من مخلفات العدوان الاميركي الصهيوني
أعلن مكتب العلاقات العامة لفيلق "أنصار المهدي" التابع للحرس الثوري في محافظة زنجان شمال غرب ايران اليوم الجمعة، عن استشهاد 14 شخصا واصابة اثنين آخرين من قوات متخصصة في الحرس الثوري جراء انفجار وقع خلال عملية إبطال مفعول ذخيرة غير منفجرة من مخلفات العدوان الاميركي الصهيوني.

وأوضح بيان صادر عن الحرس الثوري، مساء الجمعة، أن عمليات التطهير جاءت "عقب غارات جوية معادية باستخدام قنابل عنقودية وألغام جوية خلال العدوان الاميركي الصهيوني على البلاد"، مما أدى إلى تلوث أجزاء من محافظة زنجان، بما في ذلك نحو 1200 هكتار من الأراضي الزراعية.

حُظرت هذه الأسلحة أو قُيدت بشدة في العديد من الوثائق القانونية الدولية استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر أو تقييد استخدام القنابل العنقودية، نظرًا لآثارها العشوائية واسعة النطاق وعواقبها الإنسانية الوخيمة بعد انتهاء النزاع.

وبسبب نثرها لعدد كبير من الذخائر العنقودية على مساحة واسعة، غالبًا ما تُخلّف هذه الأسلحة ذخائر غير منفجرة تُشكّل تهديدًا خطيرًا للسكان لسنوات بعد انتهاء النزاع.

وبناءً على المسوحات الميدانية، تبيّن أن بعض هذه القذائف غير معروفة وحساسة لعوامل بيئية كالتردد والصوت والاهتزاز. كما أن بعض القذائف قد غاصت إلى عمق ثلاثة أمتار تقريبًا في الأرض، مما يُشكّل خطرًا إضافيًا على سكان المنطقة نظرًا لعدم وضوحها.

واستجابةً لذلك، بدأت القوات المتخصصة التابعة لكتائب "أنصار المهدي" في الحرس الثوري في محافظة زنجان مهمتها في تحديد التهديدات وإزالتها وتحييدها بدقة وحساسية عاليتين من خلال زيارة المناطق الملوثة.

نجحت هذه القوات حتى الآن في تحديد وتحييد وتدمير أكثر من 15 ألف ذخيرة غير منفجرة؛ وهي عملية معقدة تتطلب معرفة تقنية متقدمة، ومعدات متخصصة، وروحًا جهادية.

وخلال إحدى هذه العمليات، اليوم، وأثناء تنفيذ عملية تحييد، أدى انفجار ذخيرة مجهولة وغير منفجرة إلى حادث مأساوي، أسفر عن استشهاد 14 من أفراد القوات، وإصابة اثنين آخرين.

من الجدير بالذكر أن جميع هؤلاء الشهداء كانوا من القوات المدربة والمتخصصة في مجالات عملهم، وكانوا ينشطون في الخطوط الأمامية لضمان أمن المنطقة، وضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الشعب.

هيغسيث أصدر أمرا بسحب ما يقارب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا

مظاهرات في ألمانيا تطالب باستقالة المستشار ميرتس

بقائي: مجزرة مدرسة ميناب لم تكن "حادثًا مؤسفًا"، بل جريمة حرب وحشية

0% ...

استشهاد 14 من كوادر الحرس الثوري في زنجان جراء انفجار ذخيرة من مخلفات العدوان الاميركي الصهيوني

ترمب: سنرسل إحدى حاملات الطائرات الأميركية لترسو قرب الساحل الكوبي لدفعهم إلى الاستسلام

هيغسيث أصدر أمرا بسحب ما يقارب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا

مظاهرات في ألمانيا تطالب باستقالة المستشار ميرتس

بقائي: مجزرة مدرسة ميناب لم تكن "حادثًا مؤسفًا"، بل جريمة حرب وحشية

قلوب شتى تحت عباءة ممزقة: الخليج الفارسي أمام محور متماسك

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على لبنان إلى 2618 شهيدا

"قناة كان": الجنود في الميدان يقولون إنهم أصبحوا مكشوفين تماماً كأنهم أهداف سهلة

"قناة كان": الجنود في الميدان يقولون إنهم أصبحوا مكشوفين تماماً كأنهم أهداف سهلة

قائد الثورة الإسلامية: تقدم أي وطن مرهونٌ بجناحي العلم والعمل